По рынку в Константиновке 6 сентября попала украинская зенитная ракета

С самого начала со слов очевидцев и по фото и видео с места трагедии можно было понять, что удар был нанесен с украинской стороны, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в отставке Виктор Мураховский. По его словам, случаи попадания украинской ПВО зенитными ракетами по жилым домам, в том числе в глубоком тылу, с начала военной операции достаточно многочисленны. Готовые поражающие элементы боевых частей зенитных ракет оставляют на стенах домов, автомобилях и других поверхностях характерные многочисленные следы.