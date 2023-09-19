По рынку в Константиновке 6 сентября попала украинская зенитная ракета

По рынку в Константиновке 6 сентября попала украинская зенитная ракетаЭто один из многочисленных случаев попадания украинских зенитных ракет по гражданским целям
Удар по рынку в Константиновке 6 сентября на контролируемой Украиной территории ДНР был нанесен ракетой от украинского зенитного ракетного комплекса «Бук», сообщила газета New York Times по результатам проведенного расследования. Этот удар привел к гибели 15 человек.
Журналисты издания опросили очевидцев, включая украинского военнослужащего, проанализировали спутниковые снимки и нашли на месте удара готовые поражающие элементы, аналогичные используемым в боевой части ракеты 9М37 комплекса «Бук», хотя украинские военные пытались этому помешать. Кроме того, журналистам удалось найти предполагаемое место запуска ракет около города Дружковка. Как следует из материала, ракета совершила подрыв в воздухе.
Удар по рынку произошел в тот же день, когда в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе РФ.
Год назад New York Times уже сообщала о попадании по жилому дому в Краматорске американской противорадиолокационной ракеты HARM, используемой Украиной.
С самого начала со слов очевидцев и по фото и видео с места трагедии можно было понять, что удар был нанесен с украинской стороны, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в отставке Виктор Мураховский. По его словам, случаи попадания украинской ПВО зенитными ракетами по жилым домам, в том числе в глубоком тылу, с начала военной операции достаточно многочисленны. Готовые поражающие элементы боевых частей зенитных ракет оставляют на стенах домов, автомобилях и других поверхностях характерные многочисленные следы.
Российские крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы предназначены для поражения стационарных наземных целей и не оснащаются такими боевыми частями, так как они бесполезны для подобных задач, продолжает эксперт. Кроме того, украинская ПВО, похоже, безответственно относится к выделению запрещенных секторов стрельбы, которые необходимо учитывать для избежания попадания зенитных ракет по жилым домам. А сами ракеты часто произведены еще 30 лет назад и сроки их годности истекли, говорит эксперт.