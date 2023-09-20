Бывший министр иностранных дел Китая уволен за супружескую измену в США

Бывший министр иностранных дел Китая уволен за супружескую измену в СШАОрганы компартии Китая продолжают расследование
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был снят с поста 25 июля Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) по причине его внебрачной связи во время работы послом в США полтора года с лета 2021 г. Министром Цинь был назначен в марте 2023 г. Информация о связи и появившемся на свет вследствие нее ребенке была донесена до руководителей уровня министров и глав провинций еще в августе 2023 г., сообщила газета The Wall Street Journal. При этом официально в этих сообщениях использовался обычный для подобных случаев эвфемизм «проблемы с образом жизни». Согласно официальной биографии, Цинь женат и имеет одного сына.
Известно, что сейчас в компартии Китая продолжается расследование дела о личной жизни бывшего 57-летнего министра при его содействии. При этом до настоящего момента Цинь остается членом Госсовета (аналог российской должности вице-премьера). В частности, сейчас изучается то, могла ли его внебрачная связь повлиять на национальную безопасность КНР. По мнению источников, знакомых с делом, ситуация для бывшего министра может стать еще хуже: рожденный в США ребенок мог влиять на его способность отстаивать интересы Китая в этой стране. Отмечается, что руководство Китая сейчас стремится устранить любые уязвимые места в вопросах безопасности.
Преемником Циня на посту министра стал его же предшественник – Ван И, который занимает еще и пост заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам (куратор всей внешней политики Китая). До своей отставки Цинь пропал из публичного поля на месяц. Западные СМИ и китаисты и ранее называли в качестве приоритетной версии его падения внебрачную связь с телеведущей гонконгского Phoenix TV Фу Сяотянь. В частности, эта журналистка в марте 2022 г. приезжала в США брать у него интервью. Многие наблюдатели отмечали, что тот разговор вышел весьма неформальным для китайского чиновника. И у Фу действительно есть маленький ребенок, с которым она путешествовала на частном самолете, о чем свидетельствует ее последний пост в Twitter от 11 апреля. В том же коллаже есть и фотография из упомянутого интервью с Цинем. С тех пор новостей о журналистке в публичном пространстве не было.
Вместе с тем сейчас внимание китаистов приковано к судьбе министра обороны КНР Ли Шанфу, который продолжает находиться вне поля зрения общественности с момента выступления с программной речью на третьем Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности 29 августа. Пока единственные комментарии о причине его исчезновения, которые привело агентство Reuters со ссылкой на вьетнамских чиновников, связывали это с состоянием его здоровья. Впрочем, однажды этой причиной воспользовался и официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя пропуск Цинем ряда мероприятий.
Даже если поверить в версию западных журналистов о супружеской измене, то все равно остается поле для домыслов, почему связь с журналисткой привела к таким последствиям, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. В теории для этого достаточно и одного факта адюльтера, но есть версии и о том, что Фу могла быть как-то связана с западными спецслужбами. Объяснить всю ситуацию могли бы лишь комментарии МИД КНР, добавляет Карнеев. Также непонятна и ситуация с министром обороны КНР, но, скорее всего, там иная ситуация: пока западные СМИ связывали его исчезновение с антикоррупционным расследованием в оборонном ведомстве.
Даже появившаяся от источников информация The Wall Street Journal о ситуации в Китае может быть весьма неточной, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Александр Ломанов. Сейчас КНР переживает период очень сильного устрожения внутренней дисциплины, что сопровождается ростом внимания к контактам высокопоставленных лиц с иностранцами, говорит эксперт. Можно предположить, что сейчас по всей вертикали власти Китая идет подобная работа и теперь обращают внимание и на тревожные факты, которые раньше могли остаться незамеченными. Описанная в WSJ ситуация вокруг экс-министра КНР не тянет на состав преступления, но такие тайные семейные обстоятельства привели к утрате доверия к Циню в условиях подготовки со стороны Пекина к длительному противостоянию с Западом, заключает Ломанов.