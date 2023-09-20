Бывший министр иностранных дел Китая уволен за супружескую измену в США

Преемником Циня на посту министра стал его же предшественник – Ван И, который занимает еще и пост заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам (куратор всей внешней политики Китая). До своей отставки Цинь пропал из публичного поля на месяц. Западные СМИ и китаисты и ранее называли в качестве приоритетной версии его падения внебрачную связь с телеведущей гонконгского Phoenix TV Фу Сяотянь. В частности, эта журналистка в марте 2022 г. приезжала в США брать у него интервью. Многие наблюдатели отмечали, что тот разговор вышел весьма неформальным для китайского чиновника. И у Фу действительно есть маленький ребенок, с которым она путешествовала на частном самолете, о чем свидетельствует ее последний пост в Twitter от 11 апреля. В том же коллаже есть и фотография из упомянутого интервью с Цинем. С тех пор новостей о журналистке в публичном пространстве не было.