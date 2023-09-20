Владимир Путин проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И

Владимир Путин проводит переговоры с главой МИД Китая Ван ИВстреча проходит в преддверии визита президента России в Китай в октябре 2023 года
Владимир Путин проводит переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча стала прологом к готовящемуся в октябре визиту президента России в Китай на форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – один путь».
Путин подчеркнул важность визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который состоялся 20-22 марта этого года. Президент отметил, что визит дал импульс развитию связей между странами, в частности, это касается международной ситуации. «Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которые никто не видел и которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой – на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», – сказал Путин.
Кроме того, визит Си Цзиньпина дал импульс торгово-экономическим и гуманитарным связям между Россией и Китаем, отметил президент. В частности, на встрече c заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гоцином на Восточном экономическом форуме 12 сентября обсуждалось, что товарооборот между Россией и Китаем за первые месяцы этого года превысил $120 млрд, отметил Путин. Он надеется, что к концу года эта цифра приблизится к $200 млрд.
«И конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия по продвижению идеи председателя Си Цзиньпина, которая имеет международный бренд «Один пояс – один путь», – подчеркнул Путин. По его словам, это соответствует интересам двух стран. Он отметил, что Россия и Китай действуют синхронно – в отношении идеи России о создании большого евразийского пространства и идеи Китая «Один пояс – один путь». Он сказал, что рад видеть Ван И в России, и считает, что обмен мнениями по текущей ситуации будет полезным.
Ван И передал Путину приветствия от Си Цзиньпина. Он также отметил, что визит лидера Китая в Россию задал четкие ориентиры и придал импульс развитию двусторонних отношений. В современном мире совершаются тектонические сдвиги, ускоренными темпами разворачиваются процессы многополярности, сказал Ван И. По его словам, Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН «стремятся к миру и развитию»: «На наших плечах большая ответственность». Он сказал, что 19 сентября провел 18-й раунд консультаций по стратегической безопасности с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, а 18 сентября встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, на этих встречах обсуждали двусторонние отношения и противодействия антиглобалистским тенденциям. Обсуждалась и реализация договоренностей между «вами и председателем Си», отметил он.
Как бы не изменилась международная конъюнктура, Китай «в рамках ваших договоренностей с председателем Си» намерен продолжать укреплять взаимодействие, деловое сотрудничество и координацию на международной арене с Россией, совместно защищать общие интересы, и содействовать «международной справедливости», чтобы «развиваться в более рациональном направлении», сказал Ван И. Также он добавил, что готов выслушать соображения по двусторонним отношениям между странами и по предстоящему форуму «Один пояс – один путь».
После этого Путин добавил, что проинформирует Ван И по ситуации на украинском направлении и в сфере азербайджано-карабахского и азербайджано-армянского урегулирования. По его словам, российские миротворцы делают все возможное, чтобы защитить мирное население в Карабахе. Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Он надеется, что получится добиться перевода ситуации в мирное русло.