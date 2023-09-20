Владимир Путин проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И

Ван И передал Путину приветствия от Си Цзиньпина. Он также отметил, что визит лидера Китая в Россию задал четкие ориентиры и придал импульс развитию двусторонних отношений. В современном мире совершаются тектонические сдвиги, ускоренными темпами разворачиваются процессы многополярности, сказал Ван И. По его словам, Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН «стремятся к миру и развитию»: «На наших плечах большая ответственность». Он сказал, что 19 сентября провел 18-й раунд консультаций по стратегической безопасности с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, а 18 сентября встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, на этих встречах обсуждали двусторонние отношения и противодействия антиглобалистским тенденциям. Обсуждалась и реализация договоренностей между «вами и председателем Си», отметил он.