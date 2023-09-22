Скандал между Индией и Канадой набирает обороты

Предельным уровнем эскалации в отношениях Канады и Индии может стать понижение уровня дипотношений между ними, но пока такая вероятность не очень высока, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Индийцы очень давно высказывают свое недовольство отношением Канады к их требованиям по сикхскому вопросу. Эта диаспора, в свою очередь, в последние десятилетия стала весьма влиятельной в Канаде, вплоть до того, что их представитель в 2015 г. Харджит Саджан стал министром обороны. Оттава пыталась долгие годы балансировать – с одной стороны, правительство Канады шло на контакт с Нью-Дели, поддерживая хорошие отношения с Индией, а с другой – ни одно правительство не могло позволить себе антисикхскую риторику. У Трюдо это получилось в наихудшей степени, говорит эксперт, несмотря на поездки в Индию, так как сотрудничество по линии спецслужб по данному вопросу почти сошло на нет. При этом в плане товарооборота и технологий Канада и Индия сейчас не представляют друг для друга важных партнеров, их конфликт не затрагивает и интересы США, заключает Куприянов.