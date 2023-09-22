Скандал между Индией и Канадой набирает обороты

Скандал между Индией и Канадой набирает оборотыВ основе противоречий – убийство лидера сикхских сепаратистов в Британской Колумбии
Оператор визовых центров Индии в Канаде BLS International объявил о прекращении приема заявок на визы с 21 сентября, пишет портал India Today. Официально эта информация, полученная им от посольства Индии, объясняется «техническими причинами», но по хронологии мера совпала с развитием дипломатического скандала двух стран. Он начал стремительно развиваться после того, как 18 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные своей разведки, обвинил спецслужбы Индии в причастности к июньскому убийству оппозиционера и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара на территории его страны.
19 сентября Оттава выслала высокопоставленного индийского дипломата Павана Кумара Рая, который, по мнению канадцев, возглавлял легальную резидентуру внешней разведки Research and Analysis Wing (RAW, Отдел исследований и анализа) в этой стране. При этом принадлежность Рая к спецслужбам подтверждали и источники индийского издания Indian Express. Власти Индии обвинения отрицают, несмотря на то что в этой стране Ниджар считался террористом из-за обвинений в подготовке убийства индуистского священника в Пенджабе. В качестве ответной меры Нью-Дели также выслал канадского дипломата. Как считают в МИД Индии, это решение отражает растущую обеспокоенность правительства этой страны «вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности». 21 сентября обе страны заявили о желании скорректировать численность сотрудников диппредставительств друг друга.
Сикхи – этноконфессиональная группа (последователи сикхизма), численность которой составляет в Индии более 20 млн человек. В национальном составе сикхов преобладают пенджабцы (жители индийского штата Пенджаб). В планах сикхских сепаратистов с 1940-х гг. добиться своего независимого государства Халистан, как на территории Пенджаба, так в теории и за его пределами в Северной Индии и Пакистане. В настоящее время диаспора сикхов в Канаде насчитывает не менее 700 000 человек, и она играет заметную роль в местной экономической и политической жизни.
45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемые, которые описываются как «мужчины крупного телосложения, носящие маски», смогли скрыться с места происшествия. Ниджар нелегально эмигрировал в Канаду еще в середине 1990-х гг., получив гражданство этой страны только в 2007 г. Он называл политику властей Индии против сикхов геноцидом, о чем заявлял и в органах ООН. Правительство Индии считало его лидером сепаратистской группировки «Тигры Халистана», выдав несколько ордеров на его арест, но так и не добилось выдачи от Оттавы.
Кроме того, по данным Global News, канадское расследование имеет прямое отношение к приостановке переговоров по заключению нового торгового соглашения между Канадой и Индией 1 сентября 2023 г. Как рассказал сам Трюдо в ходе выступления в парламенте, он сообщил о сведениях канадской разведки премьер-министру Индии Нарендре Моди еще 10 сентября в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели. Как писало ранее агентство Reuters, Моди там же выразил Трюдо свою обеспокоенность из-за протестов сикхов в Канаде, в частности из-за шествия с изображением убийства бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди в 1984 г. ее телохранителями. Считается, что оно стало местью ей за операцию «Голубая звезда» со штурмом Золотого храма в Амритсаре – святыни сикхов, превращенной в базу сикхских сепаратистов. В своей борьбе сикхи прибегали и к другим терактам, в частности взрыву самолета Boeing 747 23 июня 1985 г., который летел по маршруту Монреаль – Лондон – Дели – Бомбей. Последняя заметная вспышка сикхского террора в Индии с убийствами террористами на мотоциклах в масках индусских проповедников была зафиксирована в 2016–2017 гг.
Предельным уровнем эскалации в отношениях Канады и Индии может стать понижение уровня дипотношений между ними, но пока такая вероятность не очень высока, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Индийцы очень давно высказывают свое недовольство отношением Канады к их требованиям по сикхскому вопросу. Эта диаспора, в свою очередь, в последние десятилетия стала весьма влиятельной в Канаде, вплоть до того, что их представитель в 2015 г. Харджит Саджан стал министром обороны. Оттава пыталась долгие годы балансировать – с одной стороны, правительство Канады шло на контакт с Нью-Дели, поддерживая хорошие отношения с Индией, а с другой – ни одно правительство не могло позволить себе антисикхскую риторику. У Трюдо это получилось в наихудшей степени, говорит эксперт, несмотря на поездки в Индию, так как сотрудничество по линии спецслужб по данному вопросу почти сошло на нет. При этом в плане товарооборота и технологий Канада и Индия сейчас не представляют друг для друга важных партнеров, их конфликт не затрагивает и интересы США, заключает Куприянов.