ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Наиболее крупной атакой в регионе был подрыв Крымского моста 8 октября 2022 г. Тогда на автомобильной части сооружения со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, обрушив автомобильные пролеты. Погибли четыре человека. Вторая попытка атаковать мост произошла в ночь с 16 на 17 июля 2023 г., когда украинские надводные беспилотники нанесли по нему удары, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека. По итогам обеих атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терроризме. Были арестованы несколько человек. Последняя масштабная атака на Севастополь была зафиксирована 13 сентября, когда ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по городу, семь из которых были сбиты силами ПВО.