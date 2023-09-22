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Политика

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Один военный числится пропавшим без вести
Роман Романов Алексей Никольский
Сергей Мальгавко / ТАСС

Днем 22 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Минобороны РФ сперва сообщило об одном погибшем военнослужащем, затем информацию уточнили: пока он числится пропавшим без вести.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Первым об атаке на Крым в 13:20 по мск сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. «Возле театра Луначарского упал осколок», – добавил он. Губернатор призвал не выкладывать фото и видео удара и его последствий.

Чуть позже, в 13:39, Развожаев предупредил о возможности повторной атаки и попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий. В 14:12 губернатор заявил об отбое ракетной и авиационной опасности, но подчеркнул необходимость соблюдения некоторых мер предосторожности: «Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий».

Также Развожаев рассказал, что в штабе Черноморского флота тушат пожар. По предварительной информации, ни гражданская инфраструктура вокруг здания, ни люди, находившиеся рядом с ним на улице во время удара, не пострадали. Полиция оцепила территорию штаба ЧФ в радиусе двух кварталов.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, обломки после ракетного удара по штабу разбросаны на сотни метров.

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Активные атаки на территорию Крыма продолжаются на протяжении последней недели. 17 сентября около 1:15 мск дежурными силами ПВО уничтожены два украинских беспилотника у западного побережья Крыма, отчитывалось Минобороны. В тот же день с 1:45 по 2:20 мск ПВО сбили четыре украинских беспилотных аппарата самолетного типа над над северо-западным и восточным побережьями полуострова. В 20:30 мск два украинских беспилотника были уничтожены над юго-западной частью Крыма. В 21:30 мск Минобороны сообщило о сбитии одного беспилотника над юго-западной частью полуострова. В ночь с 20 на 21 сентября над акваторией Черного моря и территорией Крыма силами ПВО уничтожено 19 украинских БПЛА.

Наиболее крупной атакой в регионе был подрыв Крымского моста 8 октября 2022 г. Тогда на автомобильной части сооружения со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, обрушив автомобильные пролеты. Погибли четыре человека. Вторая попытка атаковать мост произошла в ночь с 16 на 17 июля 2023 г., когда украинские надводные беспилотники нанесли по нему удары, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека. По итогам обеих атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терроризме. Были арестованы несколько человек. Последняя масштабная атака на Севастополь была зафиксирована 13 сентября, когда ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по городу, семь из которых были сбиты силами ПВО.

В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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