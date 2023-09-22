ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в СевастополеОдин военный числится пропавшим без вести
Днем 22 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Минобороны РФ сперва сообщило об одном погибшем военнослужащем, затем информацию уточнили: пока он числится пропавшим без вести.
«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», – говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Первым об атаке на Крым в 13:20 по мск сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. «Возле театра Луначарского упал осколок», – добавил он. Губернатор призвал не выкладывать фото и видео удара и его последствий.
Чуть позже, в 13:39, Развожаев предупредил о возможности повторной атаки и попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий. В 14:12 губернатор заявил об отбое ракетной и авиационной опасности, но подчеркнул необходимость соблюдения некоторых мер предосторожности: «Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий».
Также Развожаев рассказал, что в штабе Черноморского флота тушат пожар. По предварительной информации, ни гражданская инфраструктура вокруг здания, ни люди, находившиеся рядом с ним на улице во время удара, не пострадали. Полиция оцепила территорию штаба ЧФ в радиусе двух кварталов.
Как передает агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, обломки после ракетного удара по штабу разбросаны на сотни метров.
Активные атаки на территорию Крыма продолжаются на протяжении последней недели. 17 сентября около 1:15 мск дежурными силами ПВО уничтожены два украинских беспилотника у западного побережья Крыма, отчитывалось Минобороны. В тот же день с 1:45 по 2:20 мск ПВО сбили четыре украинских беспилотных аппарата самолетного типа над над северо-западным и восточным побережьями полуострова. В 20:30 мск два украинских беспилотника были уничтожены над юго-западной частью Крыма. В 21:30 мск Минобороны сообщило о сбитии одного беспилотника над юго-западной частью полуострова. В ночь с 20 на 21 сентября над акваторией Черного моря и территорией Крыма силами ПВО уничтожено 19 украинских БПЛА.
Наиболее крупной атакой в регионе был подрыв Крымского моста 8 октября 2022 г. Тогда на автомобильной части сооружения со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, обрушив автомобильные пролеты. Погибли четыре человека. Вторая попытка атаковать мост произошла в ночь с 16 на 17 июля 2023 г., когда украинские надводные беспилотники нанесли по нему удары, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека. По итогам обеих атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терроризме. Были арестованы несколько человек. Последняя масштабная атака на Севастополь была зафиксирована 13 сентября, когда ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по городу, семь из которых были сбиты силами ПВО.
В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.