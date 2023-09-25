Владимир Зеленский совместил посещение США и Генассамблеи ООН

По словам Наумова, американские политики уже осознали, что в реальности поддержка в военном конфликте – не просто символический жест, за которым следует красивый парад, а долгая утомительная работа. Американцы в большинстве своем до сих пор не против оказывать поддержку Киеву и дальше, но только если это будет приносить реальный результат на поле боя и на мировой арене, говорит Наумов. Сейчас этого не происходит, и потому настроения в США на долгосрочную перспективу уже не такие однозначные.