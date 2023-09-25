Владимир Зеленский совместил посещение США и Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский совместил посещение США и Генассамблеи ООНЕго встречи с официальными лицами оказались менее радушными, чем в 2022 году
Президент Украины Владимир Зеленский с 18 по 22 сентября совершил свой второй после начала российской специальной операции визит в США, где он пытался заручиться поддержкой политического истеблишмента. Подводя итоги в своем Telegram-канале, он назвал эту поездку очень важной. Свое турне в США Зеленский начал с выступления в Нью-Йорке на мероприятиях 78-й Генассамблеи ООН. Выступая в Совбезе 20 сентября, он снова обратился к своему мирному плану по урегулированию конфликта, который, правда, на этот раз акцентировал внимание на двух пунктах: вывод российских войск на границы 1991 г. и возврат Украине контроля над границей.
Позже, на пресс-конференции по итогам работы Генассамблеи, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва еще в 1991 г. признала «суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза»: «В декларации много что записано хорошего, в том числе что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. <...> У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ».
Всего в «формуле мира» Зеленского значится 10 условий. К примеру, в рамках мероприятий в ООН Зеленский также предложил предоставить Генассамблее право преодолевать вето постоянных членов Совета Безопасности (Франция, Британия, США, Китай, Россия) двумя третями голосов от общего числа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложения Украины модернизировать или вовсе отменить право вето в Совбезе ООН, заявила 23 сентября, что под такой реформой Запад (Зеленского поддержали политики в Германии и Австралии) подразумевает превращение Совбеза в «бесхребетную и послушную структуру», удовлетворяющую его желания.
Ярким отличием нынешнего визита Зеленского от прошлогоднего (проходил 21–22 декабря) стало то, что сейчас он не смог выступить перед конгрессом, где тогда ему устроили бурные овации. Сейчас сама возможность выступления на совместном заседании парламента США была заблокирована спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти (заступил на этот пост в январе 2023 г. вместо демократа Нэнси Пелоси). С его слов, это шло вразрез с напряженным графиком работы конгрессменов. При этом сам Маккарти, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, а также лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл все-таки встретились с украинским лидером.
Судя по коротким комментариям, которые появились в прессе, встреча с членами нижней палаты, находящейся под контролем республиканцев, ожидаемо получилась тяжелее для Зеленского, чем встреча с сенаторами. Как пишет The Washington Post, Маккарти засыпал его вопросами, связанными с ответственностью, стратегией и тактикой, а также о возможных сроках продолжения конфликта. При этом республиканец выразил признательность украинскому руководству за борьбу с коррупцией, о чем, по его словам, свидетельствует замена министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова. С января текущего года, после расследования украинского проекта «Наши деньги», не утихает скандал вокруг взяток при закупках продовольствия для ВСУ.
Украинские СМИ писали и о злоупотреблениях при закупках зимнего обмундирования. Резников отвергал доводы прессы и советовал обратиться в СБУ, называл информацию медиа «вводящей в заблуждение». При этом высший антикоррупционный суд Украины 7 сентября обязал национальное антикоррупционное бюро страны начать досудебное расследование против нового министра обороны, до этого руководившего фондом госимущества, – поводом стали подозрения в продаже электроэнергии частным фирмам по цене ниже рыночной.
Лидер контролирующих сенат демократов Шумер по итогам разговора с президентом Украины привел его аргумент о необходимости выделения конгрессом $24 млрд по просьбе Белого дома: «Если мы не получим помощь, мы проиграем». Из упомянутой суммы более $13 млрд планируется направить на помощь в сфере безопасности, а $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь. Против этого активно выступают многие представители республиканской партии, и 29 парламентариев публично высказали свою позицию в письме к Байдену.
Затем Зеленский провел переговоры с Байденом, где обсуждалось и дальнейшее финансирование Киева. И так как самолично дать добро на многомиллиардный пакет американский президент не вправе, он пока сообщил о выделении нового пакета помощи Украине размером в $325 млн. В частности, его цель – усилить потенциал противовоздушной обороны партнера. По информации Пентагона, в новый пакет вошли ракеты AIM-9 Sidewinder, ЗРК Avenger для ПВО, противотанковые системы Javelin, боеприпасы для HIMARS и др.
Также Байден заверил, что первые американские танки Abrams будут поставлены уже в конце сентября. Позже гость Вашингтона встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, с которым, по словам первого, помимо поставок систем ПВО и дальнобойных ракет стороны обсуждали вопрос дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества двух стран, а также создание хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем.
Наконец, в ходе своего визита в США Зеленский встретился с финансистами. После этого он отправился в Канаду, где провел переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо.
Визит Зеленского в США показал, что сейчас там заметно снижение эйфории вокруг поддержки Украины, говорит эксперт РСМД Алексей Наумов. «Всегда здорово поддерживать выигрывающую армию, ту силу, у которой есть успехи на фронте. И, безусловно, в первые месяцы Украина показала себя лучше, чем от нее этого ждали на Западе. И если тогда она выглядела как Давид, который побеждает Голиафа, то сейчас конфликт перешел в стадию истощения, Россия имеет в этом противостоянии преимущество», – говорит эксперт.
По словам Наумова, американские политики уже осознали, что в реальности поддержка в военном конфликте – не просто символический жест, за которым следует красивый парад, а долгая утомительная работа. Американцы в большинстве своем до сих пор не против оказывать поддержку Киеву и дальше, но только если это будет приносить реальный результат на поле боя и на мировой арене, говорит Наумов. Сейчас этого не происходит, и потому настроения в США на долгосрочную перспективу уже не такие однозначные.
Поддержка со стороны американских республиканцев будет падать и дальше и однажды они могут поставить требование обозначить четкий endgame (конечную цель), говорит эксперт. То, что сейчас предлагает Зеленский – его «формула мира» из 10 условий, – кажется все более недостижимым, отмечает Наумов: «Вероятно, скоро рассуждения о приемлемом достижении мира будут занимать в американской повестке куда больше места, чем тезисы о победе Украины, и время здесь работает против единения политических сил США».
В американском конгрессе продолжается серьезная борьба вокруг объемов помощи Киеву, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. С одной стороны, среди республиканцев действительно сформировалась оппозиция политике дальнейшего увеличения расходов на Украину. Это связано с тем, что в преддверии президентских выборов 2024 г. республиканская партия акцентирует внимание избирателей на решении внутренних проблем в стране, а не внешних.
С другой стороны, заметно, как текущая администрация пытается любой ценой сохранить украинский кризис в политической повестке, продолжает Васильев. «Если раньше Белый дом пытался на украинском направлении добиться стратегического перелома, то сегодня взят курс на затягивание конфликта, чтобы впоследствии добиться ослабления Москвы», – считает эксперт. По его словам, Вашингтон сам оказался в заложниках собственной политики: они не хотят допустить победы России, но при этом не могут добиться перелома в пользу Киева.
В повышении градуса насилия на Украине, продолжает Васильев, в первую очередь заинтересован американский ВПК. В целом, по словам эксперта, среди демократов есть установка на повышение военных расходов за счет повышения бюджетного дефицита. «Это стратегический курс, поражение администрации по главному направлению внешней политики будет иметь большие последствия с точки зрения перспектив исхода президентских выборов», – отметил эксперт.