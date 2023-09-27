Газета
Политика

Мэр Москвы утвердил состав правительства города

Свои должности сохранили все вице-мэры
Максим Иванов
Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 сентября сформировал новый состав правительства города. Кадровые изменения не затронули руководство столицы. В частности, свои должности сохранили все семь вице-мэров.

В частности, вице-мэр – руководитель аппарата правительства Москвы Наталья Сергунина, Александр Горбенко (региональная безопасность и информационная политика), Владимир Ефимов (экономическая политика и имущественно-земельных отношения), Анастасия Ракова (социальное развитие), Андрей Бочкарев (градостроительная политика и строительства) и Максим Ликсутов (транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города).

Кроме того, остался при должности Петр Бирюков. Он был первым вице-мэром по ЖКХ и благоустройству с 2007 по 2010 г., при Юрии Лужкове, после чего отвечал за эти же вопросы в качестве заместителя Собянина.

В 2018 г. перемены в столичном правительстве были проведены 19 сентября. Тогда Ракова, прежде руководившая аппаратом в статусе первого вице-мэра, начала курировать социальную политику. Должность ей уступил «старожил» правительства Леонид Печатников в связи с «переходом на другую работу». Тогда же руководить аппаратом мэра начала Сергунина, а заместителем по экономике вместо нее был назначен Ефимов.

Но точечные перестановки, между тем, произошли и теперь. К примеру, место Александра Кибовского, который с 2015 г. руководил департаментом культуры Москвы, займет Алексей Фурсин (начальник департамента предпринимательства и инновационного развития города). Фурсина сменит его нынешний заместитель в департаменте – Кристина Кострома.

Предстоит ротация и среди префектов. В частности, возвращается на работу в мэрию Москвы работавший до 2017 г. в департаменте капитального ремонта (ДКР) префект Северо-Восточного административного округа Алексей Беляев. Он сменит Алексея Елисеева, нынешнего начальника ДКР. Место префекта СВАО займет Алексей Мельников из департамента ЖКХ Москвы.

Кроме того, департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПИООС) теперь будет подчинен напрямую контрольному управлению во главе с Евгением Данчиковым (его курирует мэр напрямую). Это подразделение исторически не было частью комплекса городского хозяйства.

В результате произойдет логичное распределение полномочий: задачей ДПИООС будет контроль отрасли под кураторством Данчикова, а на задачах благоустройства сосредоточатся другие подразделения. Соответственно, будут и кадровые изменения в руководстве департамента. Антона Кульбачевского сменит Юлия Урожаева – нынешний зам контрольного управления.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Собянин официально вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась в концертном зале «Зарядье» 18 сентября.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных