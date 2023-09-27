Мэр Москвы утвердил состав правительства города

В 2018 г. перемены в столичном правительстве были проведены 19 сентября. Тогда Ракова, прежде руководившая аппаратом в статусе первого вице-мэра, начала курировать социальную политику. Должность ей уступил «старожил» правительства Леонид Печатников в связи с «переходом на другую работу». Тогда же руководить аппаратом мэра начала Сергунина, а заместителем по экономике вместо нее был назначен Ефимов.