Мэр Москвы утвердил состав правительства города

Мэр Москвы утвердил состав правительства городаСвои должности сохранили все вице-мэры
Мэр Москвы Сергей Собянин 27 сентября сформировал новый состав правительства города. Кадровые изменения не затронули руководство столицы. В частности, свои должности сохранили все семь вице-мэров.
В частности, вице-мэр – руководитель аппарата правительства Москвы Наталья Сергунина, Александр Горбенко (региональная безопасность и информационная политика), Владимир Ефимов (экономическая политика и имущественно-земельных отношения), Анастасия Ракова (социальное развитие), Андрей Бочкарев (градостроительная политика и строительства) и Максим Ликсутов (транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города).
Кроме того, остался при должности Петр Бирюков. Он был первым вице-мэром по ЖКХ и благоустройству с 2007 по 2010 г., при Юрии Лужкове, после чего отвечал за эти же вопросы в качестве заместителя Собянина.
В 2018 г. перемены в столичном правительстве были проведены 19 сентября. Тогда Ракова, прежде руководившая аппаратом в статусе первого вице-мэра, начала курировать социальную политику. Должность ей уступил «старожил» правительства Леонид Печатников в связи с «переходом на другую работу». Тогда же руководить аппаратом мэра начала Сергунина, а заместителем по экономике вместо нее был назначен Ефимов.
Но точечные перестановки, между тем, произошли и теперь. К примеру, место Александра Кибовского, который с 2015 г. руководил департаментом культуры Москвы, займет Алексей Фурсин (начальник департамента предпринимательства и инновационного развития города). Фурсина сменит его нынешний заместитель в департаменте – Кристина Кострома.
Предстоит ротация и среди префектов. В частности, возвращается на работу в мэрию Москвы работавший до 2017 г. в департаменте капитального ремонта (ДКР) префект Северо-Восточного административного округа Алексей Беляев. Он сменит Алексея Елисеева, нынешнего начальника ДКР. Место префекта СВАО займет Алексей Мельников из департамента ЖКХ Москвы.
Кроме того, департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПИООС) теперь будет подчинен напрямую контрольному управлению во главе с Евгением Данчиковым (его курирует мэр напрямую). Это подразделение исторически не было частью комплекса городского хозяйства.
В результате произойдет логичное распределение полномочий: задачей ДПИООС будет контроль отрасли под кураторством Данчикова, а на задачах благоустройства сосредоточатся другие подразделения. Соответственно, будут и кадровые изменения в руководстве департамента. Антона Кульбачевского сменит Юлия Урожаева – нынешний зам контрольного управления.
Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. Собянин официально вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась в концертном зале «Зарядье» 18 сентября.