В Турции рассчитывают получить оружие из США после суда над сенатором Менендесом

В Турции рассчитывают получить оружие из США после суда над сенатором МенендесомРатификация Анкарой вступления Швеции в НАТО зависит от разморозки поставки F-16 Вашингтоном
Сенатор США Боб Менендес в ночь на 28 сентября впервые предстанет перед федеральным судом Манхэттена по делу о мошенничестве. Демократ из Нью-Джерси – один из главных сторонников блокировки передачи модернизированных американских истребителей F-16 турецким ВВС. Ранее, 26 сентября, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал покупку данных типов самолетов одним из условий для запланированной на октябрь ратификации турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО и выразил удовлетворение в связи с началом процесса против сенатора.
Менендес временно сложил с себя полномочия председателя комитета по международным отношениям сената 22 сентября, после того как против него и его жены Надин Арсланян выдвинули обвинения в злоупотреблении властью с целью незаконного обогащения. Супруга сенатора якобы сыграла ключевую роль в сборе взяток на сотни тысяч долларов от трех бизнесменов из Нью-Джерси, искавших помощи у влиятельного законодателя.
Сам Менендес, по данным минюста США, в обмен на взятки предоставлял египетским чиновникам конфиденциальную правительственную информацию и призывал коллег отменить приостановку военной и экономической помощи Египту. США ежегодно направляют военную помощь Каиру на сумму $1,3 млрд, а в 2021 г. под давлением конгресса администрация президента Джо Байдена заморозила $130 млн помощи из-за обвинений в нарушении прав человека египетскими властями. Это не первое обвинение Менендеса в коррупции. В 2018 г. его не признали виновным во взятках и предоставлении незаконных преимуществ в обмен на различные блага – тогда присяжные не смогли достичь согласия по всем пунктам обвинения.
Сам факт обнаружения материальных ценностей в квартире ни о чем не говорит, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов: обвинению будет необходимо доказать связь между этими деньгами с бизнес-партнерами сенатора в Египте. «Но в заключении есть и детали: например, на одном из конвертов с деньгами обнаружены отпечатки предполагаемого бизнес-партнера Менендеса Фреда Дайбеса, который якобы получил выгоду от политического влияния Менендеса», – отметил юрист.
Исход дела, по мнению Именнова, будет зависеть от того, сможет ли сенатор подтвердить источник происхождения средств. «В США действует строгое налоговое законодательство, за доходы 2022 г. Менендес должен был отчитаться через подачу налоговой декларации в апреле 2023 г. Если он этого не сделал, то объяснение происхождения средств будет поставлено обвинением под сомнение», – отметил эксперт.
Расследование против Менендеса – удар по демократам, который дает дополнительные очки республиканцам в борьбе с ними из-за преследования одного из ярких лидеров, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Дело Менендеса
Прокуратура обвиняет парламентария в оказании давления на американских чиновников из министерства сельского хозяйства, с тем чтобы те поддержали контракт одной из аффилированных ему компаний на поставку халяльного мяса в Египет. В рамках расследования во время обыска в доме Менендеса в Нью-Джерси власти изъяли $500 000 наличными, большая часть из которых была спрятана в одежде и шкафах, и два золотых слитка стоимостью $100 000. В гараже был найден «мерседес», который, по утверждению следователей, тоже был наградой за помощь. Сам сенатор и его жена все обвинения отрицают, а в своем первом публичном выступлении 25 сентября Менендес заявил, что обнаруженные деньги были изъяты с его личных сберегательных счетов.
Ранее Менендес был одним из последовательных противников приобретения Турцией американских боевых самолетов. Впервые Анкара запросила покупку истребителей F-16 в 2021 г., но после исключения Турции из американской программы поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки турецкой стороной российских зенитно-ракетных систем С-400 конгресс под разными предлогами препятствовал передаче машин. Речь может идти о продаже турецким ВВС 40 машин последней модификации F-16V и комплектов для модернизации 79 турецких F-16C, ранее собранных в Турции, на сумму в $20 млрд.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 г. Турция наложила вето на прием нового члена в альянс, требуя от Стокгольма высылки подозреваемых Анкарой в терроризме турецких и сирийских курдов, а также ужесточения антитеррористического законодательства. 11 июля 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе Эрдоган согласился снять запрет на прием скандинавского государства, после того как Стокгольм согласился поддержать вступление Анкары в Евросоюз и пообещал начать бороться с активистами Рабочей партии Курдистана (запрещенная в Турции организация). Турецкий президент пообещал направить этот вопрос в парламент страны сразу после летних каникул в октябре.
Временное отстранение Менендеса с поста председателя комитета не влияет на поставки американского вооружения в Турцию, считает гендиректор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. Эксперт заметил, что перед саммитом G20 в Дели 9 сентября президент США Джо Байден в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность выполнить взятые обязательства, а обе страны заинтересованы в улучшении отношений. «В кулуарах Генассамблеи ООН американские чиновники сообщали, что согласились в ближайшее время направить партию истребителей F-16 в Турцию, а турецкие чиновники – снять запрет на членство Швеции в НАТО. Поэтому, полагаю, Анкара не станет выдвигать новые условия», – заключил эксперт.
По словам Кортунова, в возможных поставках F-16 и F-35 замешано много факторов, но общая тенденция в отношениях Турции и США скорее говорит о потеплении отношений, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов международной политики.