В Турции рассчитывают получить оружие из США после суда над сенатором Менендесом

Дело Менендеса

Прокуратура обвиняет парламентария в оказании давления на американских чиновников из министерства сельского хозяйства, с тем чтобы те поддержали контракт одной из аффилированных ему компаний на поставку халяльного мяса в Египет. В рамках расследования во время обыска в доме Менендеса в Нью-Джерси власти изъяли $500 000 наличными, большая часть из которых была спрятана в одежде и шкафах, и два золотых слитка стоимостью $100 000. В гараже был найден «мерседес», который, по утверждению следователей, тоже был наградой за помощь. Сам сенатор и его жена все обвинения отрицают, а в своем первом публичном выступлении 25 сентября Менендес заявил, что обнаруженные деньги были изъяты с его личных сберегательных счетов.