Биржа Гонконга приостановила торги акциями проблемного девелопера Evergrande

Как писала The New York Times, 17 августа 2023 г. China Evergrande Group подала заявление в Нью-Йорке о защите от банкротства согласно 15-й главе профильного кодекса США. Это позволяет защитить местные активы от кредиторов, пока идет работа над реструктуризацией долгов в других странах. 30 октября Evergrande предстоит судебное слушание в Гонконге по иску одного из пострадавших инвесторов, которое в теории может привести к ее ликвидации. Как пишет Reuters, к иску могут присоединиться и основные инвесторы, если до этого времени им не будет представлен новый план погашения долгов. По данным The Wall Street Journal, на конец июня 2023 г. общая задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).