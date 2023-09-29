Биржа Гонконга приостановила торги акциями проблемного девелопера Evergrande

Биржа Гонконга приостановила торги акциями проблемного девелопера EvergrandeПосле изоляции полицией основателя компании ей грозит банкротство
Крупнейший девелопер Китая China Evergrande снова оказался в заголовках новостей: Гонконгская фондовая биржа приостановила торги акциями компании, а ее основатель оказался под наблюдением полиции. Теперь наиболее вероятный сценарий – введение властями внешнего управления.
Гонконгская фондовая биржа 28 сентября приостановила без объяснения причин торги акциями одного из крупнейших операторов КНР в сфере недвижимости – China Evergrande Group. 27 сентября котировки компании второй раз за месяц рухнули на 20% после сообщения агентства Bloomberg о том, что основатель и председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь (по-кантонски Хуэй Ка Янь) был направлен полицией в неизвестное место без возможности покидать его.
Сюю запрещены встречи с другими людьми без специального разрешения властей, его документы были изъяты. Но формально, согласно китайскому законодательству, эта мера не считается задержанием или арестом. Официальных комментариев правоохранителей КНР пока не было.
Общие долги компании приближаются к сумме в $330 млрд (сравнимо с ВВП Финляндии). Evergrande возобновила торговлю своими акциями лишь 28 августа 2023 г., после 17-месячного перерыва с марта 2021 г., когда стало известно о значительных проблемах девелопера. Тогда Evergrande дважды пропустила срок выплаты по облигациям, и к концу 2021 г. агентства Fitch Ratings и S&P Global объявили о «выборочном дефолте» застройщика.
16 сентября, полиция города Шэньчжэнь сообщила в Wechat, что задержала еще нескольких сотрудников Evergrande, включая человека по фамилии Ду. А 24 сентября главное подразделение Evergrande на внутреннем рынке Hengda Real Estate Group сообщило в отчете на Шэньчжэньской фондовой бирже, что не выплатило основную сумму долга и проценты по облигациям на сумму 4 млрд юаней ($547 млн), что необходимо было сделать до 25 сентября. Это также связано с начавшимися в августе проверками в Hengda со стороны Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР, которая подозревает компанию в нарушении раскрытия информации.
25 сентября Evergrande объявила о провале реализации плана по реструктуризации долга, который был представлен еще в марте 2023 г. Он, в частности, включал предоставление кредиторам ценных бумаг, привязанных к долевому участию в других сегментах холдинга, в том числе в производстве электроавтомобилей. Еще 22 сентября руководство Evergrande отменило ряд встреч со своими кредиторами, где планировалось провести пересмотр условий реструктуризации долга на сумму $31,7 млрд, так как продажи девелопера оказались хуже ожиданий.
Как писала The New York Times, 17 августа 2023 г. China Evergrande Group подала заявление в Нью-Йорке о защите от банкротства согласно 15-й главе профильного кодекса США. Это позволяет защитить местные активы от кредиторов, пока идет работа над реструктуризацией долгов в других странах. 30 октября Evergrande предстоит судебное слушание в Гонконге по иску одного из пострадавших инвесторов, которое в теории может привести к ее ликвидации. Как пишет Reuters, к иску могут присоединиться и основные инвесторы, если до этого времени им не будет представлен новый план погашения долгов. По данным The Wall Street Journal, на конец июня 2023 г. общая задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).
Серьезные проблемы в последнее время возникли и у других крупных игроков на рынке недвижимости КНР. 25 сентября China Oceanwide заявила, что ей грозит ликвидация после соответствующего решения суда Бермудских островов. Крупнейший девелопер по объемам продаж в 2022 г. Country Garden по-прежнему пытается избежать дефолта из-за долгов, превышающих $200 млрд. Пока что он смог получить отсрочку от китайских инвесторов на выплату основной суммы долга в размере 3,9 млрд юаней ($537 млн) до 2026 г. Проблемы у Country Garden возникли как из-за ухода инвесторов, так и из-за падения спроса, что привело к огромному избытку жилья в Китае.
Согласно данным Нацбюро статистики КНР, общая площадь непроданных домов на конец августа 2023 г. достигла 648 млн кв. м. Экс-замглавы ведомства Хэ Кэн заявил на форуме в Дунгуане в августе, что, вероятно, даже все 1,4 млрд китайцев не могли бы заселить такую площадь. Власти КНР пытались стимулировать спрос на недвижимость, расширив летом понятие «покупатель первой квартиры» – им считают уже любого гражданина, не обремененного ипотекой, вне зависимости от того, приобрел ли недвижимость он ранее. Для таких покупателей первоначальный взнос в 2 раза меньше, чем для остальных. Всего сектор недвижимости обеспечивает около 20% ВВП КНР.
Происходящее с Сюй Цзяинем – последствие общего кризиса в китайском секторе недвижимости, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В целом же сейчас в Китае происходит закономерная реструктуризация отрасли, которая не может нарушить стабильность его экономики, добавляет он.
Ситуация с Evergrande вряд ли сильно скажется на перспективах всей китайской экономики и не вызовет масштабный кризис, но судьба самой огромной компании, видимо, уже предрешена, считает ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Последние новости говорят, что, вероятнее всего, ее вскоре признают банкротом и введут внешнее управление. Китайские власти, скорее всего, предпочтут слияние Evergrande c другим застройщиком, чтобы завершить существующие проекты, предполагает Кочетков.
Проблемы других застройщиков обусловлены их же политикой, когда они из своих средств выдавали заемщикам суммы на внесение первого взноса по ипотеке, что привело к росту плохих кредитов. Как следствие, у компаний стали возникать кассовые разрывы, поясняет Кочетков. При этом власти в последнее время смягчали правила покупки жилья в ряде регионов, в том числе в Пекине и Шанхае, а крупнейшие банки создали финансовый пул для поддержки стабильных застройщиков, выкупая их облигации, но Evergrande не попала в эту программу, заключает аналитик.