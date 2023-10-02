Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без денег для Украины

Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без денег для УкраиныВоенная помощь Киеву не прекратится, но она стала предметом торговли
Конгрессу США удалось 30 сентября согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования. Палата представителей и сенат проголосовали за документ подавляющим большинством, после чего его подписал президент Джо Байден.
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти вынес на голосование этот проект краткосрочного финансирования правительства 30 сентября. Он заявил, что это необходимо, чтобы дать конгрессменам время договориться о бюджете на следующий финансовый год. Демократы в лице лидера партии в нижней палате Хакима Джеффриса сначала обвинили Маккарти в стремлении использовать нехватку времени (на момент представления законопроекта до прекращения финансирования правительства – шатдауна – оставалось 11 часов).
При этом, говоря о сроках, Джеффрис продолжал критиковать спикера почти на протяжении часа. Недовольны решением своего руководителя оказались и представители правого крыла республиканской партии. Они не раз заявляли, что не намерены голосовать за краткосрочный бюджет.
Учитывая соотношение сил в палате представителей (221–212 в пользу республиканцев), правила голосования (для одобрения проекта нужно две трети голосов) и сопротивление со стороны собственных однопартийцев, у Маккарти было мало шансов на успех. За несколько дней до этого в сенате был согласован альтернативный бюджетный проект.
Но в субботу лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл проинструктировал коллег отложить сенатскую версию документа и дождаться результатов голосования в палате по краткосрочному плану Маккарти. В результате на выручку Маккарти пришли демократы, и законопроект был одобрен.
За него проголосовали 335 конгрессменов (из 435), 91 был против (из них 90 – республиканцы и только один демократ). Позже сенаторы также одобрили законопроект спикера (88 голосов против 9, двое не голосовали).
Инициатива Маккарти не предусматривает финансирования для Украины. Байден заявил о недопустимости прекращения помощи Киеву и призвал Маккарти «сдержать слово, данное украинскому народу» и способствовать одобрению очередного пакета финансирования с помощью отдельного специального закона. Предполагается, что он вскоре будет представлен. О намерении одобрить его заявили лидеры демократов и республиканцев в сенате Чак Шумер и Макконнелл. Маккарти сказал Associated Press, что перед одобрением новых пакетов помощи администрации «придется обосновать, что значит победа (Украины над Россией) в ее понимании».
Одобрение краткосрочного бюджета с помощью голосов демократов может стоить Маккарти должности. Один из его наиболее активных критиков Мэт Гейтс предупредил спикера, что в случае поддержки со стороны демократов он лишится своей должности. Согласно правилам палаты представителей, достаточно одного конгрессмена для вынесения на голосование вопроса о смещении спикера с должности.
В свое время эту норму одобрил сам Маккарти, когда был вынужден идти при избрании спикером на уступки правому крылу партии в январе 2023 г. При угрозе снятия он теоретически может заручиться голосами демократов. Однако последние в обмен на поддержку могут потребовать некоторых уступкок. Мэт Гейтс уже уличил спикера в сговоре с ними и обвинил его в нарушении нескольких процессуальных норм.
Ежегодно к 1 октября конгресс должен одобрить проект федерального бюджета на следующий финансовый год. В противном случае правительство будет вынуждено закрыться и объявить так называемый шатдаун. В этот период все федеральные ведомства – за исключением особых случаев – должны приостановить работу до разрешения ситуации.
Решение конгресса не означает остановку помощи Украине, так как часть финансирования идет по альтернативным каналам, например по программе ленд-лиза [вступил в силу 9 мая 2022 г.], рассказал «Ведомостям» научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «У администрации [Байдена] достаточно ресурсов для поддержки Киева в течение следующих полутора месяцев», – считает эксперт. Кортунов полагает, что республиканцы попробуют настаивать на сокращении помощи, но в итоге оно будет незначительным.
До выборов 2024 г. нет смысла ожидать каких-либо серьезных изменений на украинском направлении внешней политики США, полагает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Тем не менее, отметила эксперт, тема помощи Украине становится одной из основных в спорах между республиканцами и демократами, но менее значимой, чем, например, вопрос социальных программ.
«Для правых республиканцев финансирование Киева – это инструмент манипуляции, используя который они надеются достичь уступок со стороны Байдена, прежде всего во внутренней политике», – считает Журавлева. Она также добавила, что Маккарти, несмотря на угрозу смещения, готов к диалогу с демократами, что увеличивает шансы одобрения новых пакетов помощи Украине либо отдельным законопроектом, либо в рамках бюджета на следующий финансовый год. «Могут быть добавлены инструменты контроля расходов, сам процесс помощи будет более затянут, но его прекращения пока ожидать не следует», – резюмировала эксперт.