Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без денег для Украины

В свое время эту норму одобрил сам Маккарти, когда был вынужден идти при избрании спикером на уступки правому крылу партии в январе 2023 г. При угрозе снятия он теоретически может заручиться голосами демократов. Однако последние в обмен на поддержку могут потребовать некоторых уступкок. Мэт Гейтс уже уличил спикера в сговоре с ними и обвинил его в нарушении нескольких процессуальных норм.