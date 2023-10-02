Скептически настроенная к Украине партия победила в Словакии

Скептически настроенная к Украине партия победила в СловакииВенгрия может получить союзника в ЕС и НАТО
На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – Социальная демократия» (Н-СД) экс-премьера Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. На пресс-конференции в Братиславе вечером 1 октября Фицо заявил, что его политическая сила считает ситуацию на Украине «огромной трагедией для всех». «Если партии Н-СД будет поручено сформировать правительство, мы сделаем все возможное, чтобы мирные переговоры прошли как можно быстрее», – заявил политик (цитата по Reuters). При этом лидер Н-СД подчеркнул, что Словакия «имеет большие проблемы, чем Украина».
В 2006–2010 и 2012–2018 гг. Фицо был премьер-министром страны. Он ушел в отставку из-за массовых протестов после убийства журналиста-расследователя Яна Куцьяка, который расследовал деятельность оргпреступности. Перед выборами в нескольких интервью и выступлениях политик говорил, что, если станет премьером, не пошлет Украине «больше ни одного патрона», так как словацкая армия оказалась «в плачевном состоянии».
Фицо также обвинил действующего президента Зузану Чапутову в том, что она – агент США. Об интеграции Украины в НАТО экс-премьер заявлял, что она невозможна, пока там идут военные действия, да и в целом это противоречит интересам Словакии.
В парламенте, состоящем из 150 мест, победившая Н-СД Фицо получит 42 места. Идущая второй прозападная «Прогрессивная Словакия» с 17% голосов, главный идеологический противник партии экс-премьера, – 31 мандат, партия «Голос» с 15% – 27 мест. Другие мандаты получат более мелкие партии: «Обычные люди» (16 мест) Христианско-демократическое движение (13), «Свобода и солидарность» (11) и др.
Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка заявил, что победа партии Фицо является «очень плохой новостью для Словакии», хотя он и сохраняет надежды на участие в формировании правительства, так как «премьер-министром станет глава крупнейшей партии правительственной коалиции».
Лидер идейно близкого к Н-СД «Голоса», бывший премьер страны (2018–2020 гг.) Петер Пеллегрини заявил, что о продолжении военной помощи Украине «речи больше не идет», так как Киеву «нечего отправить». 30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам визита в Киев заверил, что Словакия, а также Польша, ранее заявившая, что не станет согласовывать новые контракты поставок вооружений Украине, все равно продолжат помогать Киеву оружием.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий за прекращение боевых действий на Украине, приветствовал победу партии Фицо. «Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой. Всегда приятно работать вместе с патриотом», – написал Орбан в соцсети Х утром 1 октября. Венгрия вместе со Словакией и Польшей возобновили в середине сентября эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов для защиты собственных фермеров.
Скорее всего, Фицо будет формировать коалицию с социал-демократическим «Голосом», отколовшимся от Н-СД в 2020 г., и Словацкой национальной партией, считает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. Победа Н-СД – «хорошая новость» для Орбана, так как даст Венгрии шанс укрепить позиции на выборах в Европарламент в 2024 г. и создать коалицию антииммигрантски настроенных националистов-консерваторов, говорит Теремецкий.
Военная помощь Словакии Украине
В 2022 г. Словакия передала Украине 30 гусеничных BVP-1 (лицензионная копия советской БМП-1) в обмен на немецкую технику и свой единственный ЗРК С-300 в обмен на развертывание американского ЗРК Patriot. В январе 2023 г. Словакия завершила передачу Украине восьми САУ Zuzana 2. Кроме того, государственная компания Konstrukta-Defence изготовит для ВСУ 16 Zuzana 2 за счет Дании, ФРГ и Норвегии. В январе 2023 г. министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал передать Украине 30 танков Т-72. По состоянию на начало октября поставка так и не произошла.
«Если Фицо действительно будет действовать по украинскому вопросу от лица так называемой «партии мира», у Венгрии и Австрии в Евросоюзе появится союзник, выступающий за немедленное прекращение боевых действий и мирные переговоры», – считает эксперт. Он отмечает, что деятельность экс-премьера будет зависеть от внутрисловацкой повестки, причем «Голос», с которым, скорее всего, решит блокироваться Н-СД, – проевропейская партия.
«Пророссийская позиция» Фицо на самом деле миф западных СМИ, направленный на дискредитацию этого политика, уверен Теремецкий. «В какой-то особой поддержке Россией Фицо замечен не был, обвинения в его адрес строятся на заявлениях политика о нежелательности поставок вооружений Киеву со стороны ЕС и о деструктивности антироссийских санкций», – подчеркивает Теремецкий.
В случае с победой Фицо стоит говорить не о его якобы пророссийской позиции, а об общей усталости от требований западного политического истеблишмента продолжать поддержку Украины, в том числе военную, на фоне ухудшения ситуации в экономике, согласен научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Артем Соколов.