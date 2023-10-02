Скептически настроенная к Украине партия победила в Словакии

Военная помощь Словакии Украине

В 2022 г. Словакия передала Украине 30 гусеничных BVP-1 (лицензионная копия советской БМП-1) в обмен на немецкую технику и свой единственный ЗРК С-300 в обмен на развертывание американского ЗРК Patriot. В январе 2023 г. Словакия завершила передачу Украине восьми САУ Zuzana 2. Кроме того, государственная компания Konstrukta-Defence изготовит для ВСУ 16 Zuzana 2 за счет Дании, ФРГ и Норвегии. В январе 2023 г. министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал передать Украине 30 танков Т-72. По состоянию на начало октября поставка так и не произошла.