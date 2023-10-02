Экс-премьер СССР досрочно сдал мандат сенатора

Николай Рыжков возглавлял правительство в период, когда масштаб экономических и управленческих вызовов и разрывов нарастал, а осмысление ситуации запаздывало в силу инерции восприятия советской экономической модели как бескризисной, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, Рыжков, «как мог, с этим справлялся». «Иногда он создавал вокруг себя ожидания и был второй по популярности фигурой после Горбачева (например, после землетрясения в Армении), иногда воспринимался как символ слабости и беспомощности. В итоге не вошел в историю ни как герой, ни как аллерген», — заключил эксперт.