Экс-премьер СССР досрочно сдал мандат сенатора

Экс-премьер СССР досрочно сдал мандат сенатораНиколай Рыжков оставался последним членом Политбюро ЦК КПСС во власти
В конце сентября были досрочно прекращены полномочия старейшего члена Совета Федерации 94-летнего Николая Рыжкова. Он представлял правительство Белгородской области в верхней палате с 2003 г. С начала перестройки в 1985 г. и по 1991 г. он был председателем Совета министров СССР. Рыжков остался последним живущим главой правительства СССР.
Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 г. в селе Дылеевка Донецкой области (сейчас ДНР) в семье потомственного шахтера.
После окончания Краматорского машиностроительного техникума в 1950 г. работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе (в 1971 г. переименован в ПО «Уралмаш»). В 1959 г. окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «инженер-механик». К 1970 г. Рыжков вырос от сменного мастера до директора «Уралмаша», специализировавшегося на выпуске бронетехники и оборудования для черной металлургии. Он возглавлял завод до 1975 г. Ему принадлежат шесть изобретений в сфере металлургии и сварки.
С 1956 г. и вплоть до 1991 г. Рыжков был членом Коммунистической партии Советского Союза. С 1975 г. стал первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР Владимира Жигалина. В 1979 г. перешел на должность первого заместителя председателя Государственного планового комитета (Госплан), который занимался планированием развития народного хозяйства и контролем за выполнением этих планов.
В 1982 г. Рыжков переходит на работу в Центральный комитет (ЦК) КПСС сперва на должность секретаря, а затем – заведующего экономическим отделом. С 23 апреля 1985 г. по 13 июля 1990 г. был членом Политбюро ЦК КПСС. Параллельно в 1988 г. защитил в Академии общественных наук при ЦК КПСС диссертацию на тему «Управление качеством промышленной продукции в новых условиях хозяйствования». Получил ученую степень кандидат экономических наук.
В начале перестройки, 27 сентября 1985 г., Рыжков стал председателем Совета министров СССР, сменив на этом посту Николая Тихонова. Рыжков поддерживал курс последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева на создание «рыночного социализма» с сохранением планового управления экономикой. Впрочем, в 1992 г. в интервью газете «Новый взгляд» Рыжков утверждал, что в 1988 г. ввел в отечественную экономику понятия конкуренции и монополизма. Во время ухудшения экономической ситуации в стране работа Рыжкова неоднократно подверглась резкой критике. После обширного инфаркта 14 января 1991 г. Рыжков был отправлен в отставку и получил пожизненную персональную пенсию.
В 1986 г. возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 г. координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.
Удостоился прозвища «плачущий большевик», авторство которого приписывают народному депутату СССР Анатолию Собчаку. Среди версий, по которым Рыжкова стали так называть, — неумение вести публичную дискуссию или дрожь в голосе при обсуждении злободневных вопросов в Верховном совете СССР.
Николай Рыжков возглавлял правительство в период, когда масштаб экономических и управленческих вызовов и разрывов нарастал, а осмысление ситуации запаздывало в силу инерции восприятия советской экономической модели как бескризисной, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, Рыжков, «как мог, с этим справлялся». «Иногда он создавал вокруг себя ожидания и был второй по популярности фигурой после Горбачева (например, после землетрясения в Армении), иногда воспринимался как символ слабости и беспомощности. В итоге не вошел в историю ни как герой, ни как аллерген», — заключил эксперт.
В 1991 г. баллотировался в президенты РСФСР от партии КПСС. Кандидаты тогда выдвигались парами, по американскому образцу, – в президенты и вице-президенты. В паре с Рыжковым шел начинающий политик генерал Борис Громов, руководивший выводом советских войск из Афганистана. Пара Рыжков - Громов набрала 16,85% голосов и проиграла беспартийному Борису Ельцину, который баллотировался вместе с Александром Руцким и получил 57,3% голосов. Должность вице-президента России была упразднена в 1993 г.
В 1995 и 1999 гг. Рыжков избирался депутатом Государственной думы II и III созывов от Белгородского избирательного округа. В первый депутатский срок был членом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, затем – комитета по конверсии и наукоемким технологиям. С 1996 по 1998 г. – председатель исполкома Народно-патриотического союза России (НПСР), после, до 2000 г., – сопредседатель НПСР. Во время второго срока входил в комитет по энергетике, транспорту и связи, но не состоял во фракциях и депутатских группах.
Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде с 2003 г. Он переназначался на должность сенатора в 2012, 2017, 2021 гг. Рыжков возглавлял комиссию Совета Федерации по естественным монополиям с 2006 по 2011 г., а также был членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. Рыжков включен в санкционные списки Украины, США, Великобритании, Канады, Швейцарии и др. стран.
25 сентября 2023 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко досрочно прекратила полномочия сенатора Рыжкова. Он являлся старейшим членом верхней палаты парталмента. Сейчас Рыжкову 94 года.
Рыжков был последним членом Политбюро ЦК КПСС, занимавшим актуальную должность в современной России. Из других ныне живущих членов Политбюро остается только 94-летний Вадим Медведев, один из авторов перестройки в СССР. Его последние места работы – российская неправительственная НКО «Горбачев-фонд» и Институт экономики РАН.