Министры иностранных дел ЕС впервые провели саммит в Киеве

Но на итоговой пресс-конференции Боррель заявил, что на прошедшем саммите в Киеве министры не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год, при этом он надеется, что это получится сделать до конца 2023 г. Речь идет о реализации его предложения, которое впервые прозвучало на августовском саммите в испанском Толедо, о создании специального фонда военной помощи Украине на 2024–2027 гг., где ей выделялось бы до 5 млрд евро ежегодно (всего 20 млрд евро).