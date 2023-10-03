Министры иностранных дел ЕС впервые провели саммит в Киеве

Министры иностранных дел ЕС впервые провели саммит в КиевеНо согласовать военную помощь Украине на 2024 год им не удалось
В Киеве 2 октября было проведено первое в истории неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) за его пределами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что будущее Украины – в ЕС. «Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, на Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу», – написал он в X (Twitter).
Но на итоговой пресс-конференции Боррель заявил, что на прошедшем саммите в Киеве министры не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год, при этом он надеется, что это получится сделать до конца 2023 г. Речь идет о реализации его предложения, которое впервые прозвучало на августовском саммите в испанском Толедо, о создании специального фонда военной помощи Украине на 2024–2027 гг., где ей выделялось бы до 5 млрд евро ежегодно (всего 20 млрд евро).
В Киеве стороны обсуждали кооперацию по вопросам безопасности, процесса вступления Украины в ЕС и «формулы мира», которую выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Брюссель и Киев, по словам главного евродипломата, намерены усилить сотрудничество в киберсфере и борьбе с гибридными угрозами, такими как дезинформация. Боррель выразил также мнение, что «самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС <...> Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед».
Зеленский же, выступая на встрече, посетовал на то, что пауза по санкциям против России затянулась (последний на данный момент, 11-й, пакет был принят в июне). «Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций», – отметил он.
Руководитель МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот ранее заверила в X, что поддержка Украины остается одним из главных приоритетов для Нидерландов, пока «не восторжествует справедливость». Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, в Киеве заявила, что ЕС «скоро распространится от Лиссабона до Луганска». Она призвала продолжать поддержку Украины и выступила за обеспечение «зимнего защитного зонтика».
Тема поддержки Украины со стороны ее ключевых союзников в последние дни приобрела особенное звучание из-за разногласий в американском конгрессе. Боррель отметил, что ЕС «глубоко и основательно» сожалеет о том, что конгресс накануне принял законопроект о расходах без дополнительного финансирования Украины.
«ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины», – говорится на сайте внешнеполитического ведомства ЕС. При этом Боррель указал, что поддержка Брюсселя не зависит от внутриамериканских раскладов. Говоря об уже объявленном вкладе Брюсселя в поддержку Украины с 2022 г., Боррель назвал цифру в 85 млрд евро, из которых 25 млрд пришлось на военные нужды.
1 октября президент США Джо Байден утвердил краткосрочный проект бюджета США на 45 дней, куда вошли только расходы на финансирование правительства (что было необходимо для избежания прекращения его работы – шатдауна) и поддержку пострадавших от стихийных бедствий. Это, впрочем, не означает прекращения помощи Украине со стороны США.
По данным Пентагона на сентябрь 2023 г., объем предоставленной Киеву именно военной помощи составил $43,7 млрд. Согласно августовским данным The Washington Post, Вашингтон всего с начала российской военной операции направил Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.
ЕС на данный момент оказывает весьма крупную поддержку Украине и не имеет возможности значительно увеличить ее как из-за ограниченности ресурсов, так и из-за отсутствия такого желания, говорит научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Артем Соколов. Вероятно, что различные трудности поставок со стороны США могут быть компенсированы европейцами за счет неких символических жестов, которые можно хорошо преподнести в медиапространстве, но не реальным увеличением финансовой или военной поддержки, уверен он.
При этом примерно нынешний уровень военной поддержки Киева со стороны Европы будет сохранен, несмотря на сложные дискуссии внутри альянса, заключает эксперт. Этот статус-кво будет поддерживаться до тех пор, пока не изменятся общие условия вокруг украинского конфликта, считает Соколов.
Прошедший саммит в Киеве изначально нес лишь символический характер, что было важно на фоне слегка изменившейся атмосферы в американской политике и признаков усталости от поддержки Украины в Европе, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов. От того, что на форуме практически ничего не было достигнуто, лишь значимее становится сам факт места его проведения, добавляет он.