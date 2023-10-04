Что означает ратификация Римского статута Арменией

Что означает ратификация Римского статута АрмениейОна уже ударила по отношениям Москвы и Еревана
Национальное собрание Армении 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС). За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции «Гражданский договор» (при необходимых 54 голосах). 22 депутата от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» проголосовали против. В марте конституционный суд страны признал соответствующими основному закону обязательства по договору о МУСе, отменив свое решение 2004 г. о неконституционности Римского статута.
«[Ратификация значит, что] любое серьезное преступление, совершенное на территории Республики Армения, будет подпадать под юрисдикцию МУСа, а для тех, кто намеревается совершить такое преступление, это будет иметь как минимум сдерживающий эффект. Учитывая тот факт, что вооруженные формирования Азербайджана по-прежнему находятся на суверенной территории Армении, ратификация оправданна», – заявил после голосования представитель правительства по международным правовым вопросам Егише Киракосян (цитата по Armenpress).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 сентября заявил, что ратификация Римского статута стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности». При этом Ереван пытался заверить Москву, что ратификация не направлена против ее первых лиц. В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. «Мы предложили России заключить двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», – сказал Киракосян.
Как заявил 3 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве «абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны». Что же касается предложения о соглашении с Россией, то, по словам Пескова, сейчас оно представляет «только идею армянской стороны». По словам Пескова, это предложение будет обсуждено и проведен юридический анализ ситуации. «Но факт остается фактом: Армения признала МУС. МУС – это структура, которая для нас является непризнанной, и, конечно, мы считаем абсолютно незаконным, ничтожным решение МУСа по президенту Путину и по Львовой-Беловой», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ратификация Римского статута Арменией действительно имеет целью получение правового рычага для давления на Азербайджан на международной арене, считает доктор юридических наук Алексей Исполинов. Кроме того, ратификация этого документа обычно является одним из условий для синхронизации правовых норм с европейскими и укрепления связей с ЕС вплоть до соглашений об ассоциации, говорит Исполинов. Но практическое осуществление давления на Баку через МУС и Римский статут, который не ратифицирован Азербайджаном, остаются под вопросом, продолжает юрист.
Положения документа как минимум невозможно будет использовать в случае с Нагорным Карабахом, так как они действуют только на территории страны-подписанта. Можно предположить, что обращения в МУС будут использоваться Арменией в случае нарушения международно признанных границ в пограничном конфликте с Азербайджаном. Соглашение по МУСу с Россией очевидно является аналогией более 100 соглашений о невыдаче суду своих граждан, которые США заключили с подписантами Римского статута, продолжает эксперт. «Теперь ситуация зеркальная: инициатором для двустороннего соглашения является страна-подписант, а не та, которая чувствует угрозу. Но опасения России оправданны: прецедентов работы этих соглашений в США пока нет. Кроме того, любое подобное соглашение может быть денонсировано при изменении политической ситуации, что отлично понимают в МИДе и Кремле», – поясняет Исполинов.
Когда Армения продвигала идею присоединения к Римскому статуту, основной мотивацией было привлечение к уголовной ответственности азербайджанских военных в контексте событий в Карабахе. Но возобновление вопроса о МУСе совпало с блокадой Лачинского коридора и обвинениями России в бездействии зимой 2022 г. – весной 2023 г., напоминает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Это уже имиджевый удар по Москве, продолжает он. Азербайджан не является участником Римского статута и решения МУСа применить против Баку сложно, говорит Притчин. Зато вопрос о МУСе – это ощутимая проблема для российско-армянских отношений, так как признание решений суда фактически означает присоединение к кампании давления на Россию и визит Путина в Ереван в таких условиях представить крайне сложно, заключил эксперт.