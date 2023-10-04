Что означает ратификация Римского статута Арменией

Положения документа как минимум невозможно будет использовать в случае с Нагорным Карабахом, так как они действуют только на территории страны-подписанта. Можно предположить, что обращения в МУС будут использоваться Арменией в случае нарушения международно признанных границ в пограничном конфликте с Азербайджаном. Соглашение по МУСу с Россией очевидно является аналогией более 100 соглашений о невыдаче суду своих граждан, которые США заключили с подписантами Римского статута, продолжает эксперт. «Теперь ситуация зеркальная: инициатором для двустороннего соглашения является страна-подписант, а не та, которая чувствует угрозу. Но опасения России оправданны: прецедентов работы этих соглашений в США пока нет. Кроме того, любое подобное соглашение может быть денонсировано при изменении политической ситуации, что отлично понимают в МИДе и Кремле», – поясняет Исполинов.