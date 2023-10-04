У местных властей начали выявлять больше нарушений на фоне моратория на проверки

Губернатор Ставрополья признал, что его призыв звучит «революционно», но Матвиенко с ним согласилась. «Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки [бизнеса], так они теперь с двойным упорством начали проверки муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет», – отметила она, добавив, что это «тема вечная». Спикер СФ отметила, что «правительству надо ее [проблему] очень внимательно рассмотреть и держать на контроле», и привела в пример штраф в размере 18 млрд руб., наложенный Росприроднадзором на одно из предприятий в Туве.