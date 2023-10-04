У местных властей начали выявлять больше нарушений на фоне моратория на проверки

У местных властей начали выявлять больше нарушений на фоне моратория на проверкиВалентина Матвиенко предупредила о возможном «параличе» экономики регионов из-за штрафов
Внимание на проблему чрезмерной активности контрольно-надзорных органов в отношении муниципалитетов на прошедших 3 октября в Совете Федерации (СФ) парламентских слушаниях по бюджету обратил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, для удовлетворения всех выставленных надзорными ведомствами требований в бюджет региона на 2024 г. необходимо дополнительно заложить 27 млрд руб. При том что доходная часть краевого бюджета на 2023 г. составляет 160,2 млрд руб., а расходная – 190,1 млрд руб., следует из закона о бюджете Ставропольского края.
Владимиров привел пример необязательных бюджетных расходов: из-за обновленных требований безопасности в крае пришлось увеличить высоту заборов в школах на 20 см до 2 м, тогда как по строительным нормам высота должна составлять 1 м 80 см. «В строительных нормах – 1 м 80 см, в нормах по безопасности – 2 м. Почему 1 м 80 см не оставить? 4,6 млрд руб. просто так упало на Ставропольский край. Это все давит и давит на бюджет», – жаловался глава региона.
Губернатор посетовал на обязательства, которые в регионе уже не могут выполнить. «В некоторых муниципальных образованиях в 5 раз родной бюджет превышен через предписания надзорных органов. То есть фактически эти муниципальные образования являются банкротами сегодня, если выполнят все обязательства», – вынужден был констатировать он. Обращаясь к председателю СФ Валентине Матвиенко, Владимиров заявил, что «не надо давить субъекты, муниципалитеты предписаниями [контрольно-надзорных органов]» в период специальной военной операции.
По данным Минфина РФ на 1 сентября, объем долга муниципальных образований составляет 386 млрд руб.
Губернатор Ставрополья признал, что его призыв звучит «революционно», но Матвиенко с ним согласилась. «Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки [бизнеса], так они теперь с двойным упорством начали проверки муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет», – отметила она, добавив, что это «тема вечная». Спикер СФ отметила, что «правительству надо ее [проблему] очень внимательно рассмотреть и держать на контроле», и привела в пример штраф в размере 18 млрд руб., наложенный Росприроднадзором на одно из предприятий в Туве.
«Антон Германович, ну у кого-нибудь в голове вообще есть что-нибудь? Ну как это может быть? Там предприятие столько само не стоит», – сказала она, обращаясь к министру финансов РФ Силуанову. В результате, по словам Матвиенко, предприятие останавливается и начинается безработица. «Да, надо прийти сделать какую-то дорожную карту, развести по времени, посмотреть финансовую ситуацию на предприятии, вместе отработать эту дорожную карту. Пришли, 18 млрд руб., ушли. А дальше суды и дальше паралич. Это же экономика республики, экономика страны», – добавила она.
Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта 2022 г., соответствующее постановление правительства действовало до конца прошлого года. Документ стал частью комплекса мер, предложенных кабинетом министров для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций. 29 декабря 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил мораторий на 2023 г.
27 июня «Ведомости» сообщали, что всего за прошлый год контрольно-надзорными органами было проведено 339 100 проверок государственных и коммерческих организаций во всех секторах экономики. Это самый низкий показатель за последние 20 лет: в 2021 г. было 881 700 проверок. При этом количество проверок в сравнении с 2021 г. сократилось почти в 3 раза благодаря действующему мораторию на проверки. В докладе Минэка «О государственном и муниципальном контроле в РФ за 2022 г.», подготовленном для правительства, приводились слова главы ведомства Максима Решетникова: «Не тратя на них время, не отвлекая сотрудников, бизнес сэкономил около 80 млрд руб.».