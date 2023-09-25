В Минфине спрогнозировали рост поступлений налогов на 14% в следующем году

По словам Егорова, одновременно с ростом показателя сбора налогов, количество выездных налоговых проверок сократилось за 6 месяцев 2023 г. почти в 2 раза с 5500 до 2800, при этом сумма доначисленных платежей на одну результативную выездную налоговую проверку выросла с 47 млн руб. в 2022 г. до 64 млн руб. в текущем году. «По итогам полугодия 2023 г. у нас по сути в два раза меньше проверок. Если говорить о налогоплательщиках классических, [тех, кто находится] не на специальных налоговых режимах, то проверяется один из 1000. Если говорить о специальных налоговых режимах, которые используются малым и средним бизнесом, то это один из 10 000 налогоплательщиков», – сказал он.