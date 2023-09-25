В Минфине спрогнозировали рост поступлений налогов на 14% в следующем году

В Минфине спрогнозировали рост поступлений налогов на 14% в следующем годуПроектом бюджета ожидается рост доходов на 22% в 2024 году
План по перечислениям доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2024 г. установлен на 14% выше, чем в этом году. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе выступления на заседании расширенной коллегии ФНС. «Принято решение не повышать основные налоги, основной упор будет сделан на администрирование», – отметил Сазанов. По его словам, рост на 14% – это «очень амбициозная цель».
В 2024 г. прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 28,6 трлн руб. в 2023 г. до 35 трлн руб. в 2024 г. (+ 22,2%), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. При этом, в 2025 г. ожидается снижение доходов федерального бюджета на 4,2% до 33,5 трлн руб., которое частично восстановится в 2026 г. – 34 трлн руб. (+ 1,6% к 2025 г.).
Нефтегазовые доходы бюджета в следующем году вырастут на 23,5% к уровню 2023 г. – до 11,5 трлн руб. В 2025 г. они составят 11,7 трлн руб., в 2026 г. – 11,4 трлн, следует из пояснительной записки. Базовые нефтегазовые доходы составят 9,6 трлн руб. в 2024 г., 9,9 трлн руб. – в 2025 году и 9,5 трлн руб. – в 2026 г. Из этого следует, что прогнозируемые дополнительные нефтегазовые доходы составят 1,8 трлн руб. в 2024 г., 1,8 трлн руб. в 2025 г. и 1,8 трлн руб. в 2026 г.
В пояснительной записке говорится, что в 2024 г. ожидается ряд «разовых» поступлений, в результате чего ненефтегазовые доходы увеличатся c 19,7 трлн руб. в 2023 г. до 23,5 трлн руб. (+16,2 %), а затем снизятся в 2025 г. до уровня 21,7 трлн руб. с последующим ростом до 22,6 трлн руб. в 2026 г. Такие показатели связаны с ростом поступлений основных внутренних налогов (НДС, налог на прибыль организаций), дополнительными поступлениями в результате корректировки налогового законодательства и реализацией мер, принимаемых в части улучшения администрирования и увеличения собираемости, следует из пояснительной записки.
Рост поступлений в бюджет за январь-август 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. составил 9%, отметил руководитель ФНС Даниил Егоров. Налоговая служба сумела обеспечить бюджетные доходы в размере 29,5 трлн руб., тогда как в прошлом году за аналогичный период доходы находились на уровне 27 трлн, заявил он.
По словам Егорова, одновременно с ростом показателя сбора налогов, количество выездных налоговых проверок сократилось за 6 месяцев 2023 г. почти в 2 раза с 5500 до 2800, при этом сумма доначисленных платежей на одну результативную выездную налоговую проверку выросла с 47 млн руб. в 2022 г. до 64 млн руб. в текущем году. «По итогам полугодия 2023 г. у нас по сути в два раза меньше проверок. Если говорить о налогоплательщиках классических, [тех, кто находится] не на специальных налоговых режимах, то проверяется один из 1000. Если говорить о специальных налоговых режимах, которые используются малым и средним бизнесом, то это один из 10 000 налогоплательщиков», – сказал он.
Егоров отметил, что ФНС делает упор на процедуры самостоятельного уточнения данных налогоплательщиками в случае их искажения. По его словам, это позволяет снижать издержки на налоговое администрирование. 54% поступлений (более 100 млрд руб.), недополученных ФНС в результате искажения налоговых данных, выплачиваются после самостоятельного уточнения налогоплательщиками обязательств, рассказал он.
Количество жалоб налогоплательщиков, поступивших в ФНС и рассмотренных в досудебном порядке, уменьшилось на 20%, при этом общая сумма оспариваемых требований и количество удовлетворенных жалоб растут, добавил Егоров. По его словам, за январь-июль 2023 г. удовлетворено 46% досудебных обращений налогоплательщиков, что на 10% превышает показатель за первое полугодие прошлого года.
При внедрении в 2023 г. единого налогового счета (ЕНС) ФНС преодолела крайне непростой переходный период, связанный в том числе с «особенностями экономической ситуации», отметил руководитель службы. По его мнению, этот период завершен, ЕНС удалось перевести из стадии проекта в стадию процесса.
Единый налоговый счет начал работать для российских налогоплательщиков с января 2023 г. По задумке разработчиков проекта, ЕНС должен упростить процесс заполнения налоговых документов и уменьшить количество ошибок и технических нестыковок. ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности.
При внедрении ЕНС налогоплательщики столкнулись с проблемой формирования необоснованной задолженности, а также с ожиданием справки об отсутствии задолженности, сообщал Егоров в феврале в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Позже Путин поручил ФНС в кратчайшие сроки определить проблемы, связанные с работой системы единого налогового счета путем налаживания обратной связи с налогоплательщиками.
Руководитель федерального казначейства Роман Артюхин заявил в ходе расширенной коллегии, что основным результатом прошедших девяти месяцев стало внедрение ЕНС, которое потребовало в том числе изменения работы казначейства. ФНС и Федеральному казначейству удалось создать единое окно взаимодействия и тем самым оптимизировать совместную работу. По словам Артюхина, ведомства сократили документооборот в шесть раз, а количество платежных поручений уменьшилось вдвое.