В Москве обновят составы УИК перед президентскими выборами

Еще 15 марта Центризбирком (ЦИК) одобрил проект постановления, сокращающий количество УИК. Тогда зампред ЦИК Николай Булаев предложил оптимизировать больше трети комиссий (1370 участков), оставив только 2058. Члены ЦИК объясняли это растущей популярностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и снижением нагрузки на традиционные участки. Согласно материалам к заседанию ЦИК, на выборах в Мосгордуму в 2019 г. (тогда ДЭГ применялось в трех округах) работало 3605 участков, а средняя нагрузка на один УИК составила 441 человек. На выборах в Госдуму в 2021 г. было 3645 УИК: голосование длилось три дня, ДЭГ в Москве применялось везде, поэтому на один участок приходилось 179 человек в день. На муниципальных выборах 2022 г. при трехдневном голосовании на 3261 участок пришло 713 000 человек, а нагрузка на один УИК снизилась до 72 человек в день. Выборы в Мосгордуму пройдут и в 2024 г. – уже с новым количеством и составом УИК.