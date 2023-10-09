В Москве обновят составы УИК перед президентскими выборами

В Москве обновят составы УИК перед президентскими выборамиРанее ЦИК сократил количество этих комиссий на треть
В Москве обновят составы участковых избирательных комиссий (УИК) в связи с истечением срока их полномочий в ноябре – декабре 2023 г. «Это норма закона об основных гарантиях избирательных прав, которую мы обязаны выполнять, точно так же как территориальные избирательные комиссии (ТИК) и УИК», – сказал «Ведомостям» зампред Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут. МГИК предписал ТИК не позднее 10 октября принять решение о приеме предложений по новым составам УИК. Срок приема предложений составляет 30 дней, завершиться он должен к 11 ноября.
Согласно ст. 23 закона об основных гарантиях избирательных прав, срок полномочий избирательных комиссий субъектов составляет пять лет. Составы комиссий, которые будут обновлять, сформировали в августе, ноябре и декабре 2018 г., т. е. срок их полномочий истекает перед предстоящей президентской кампанией. Дату же президентских выборов должен утвердить Совет Федерации: сенаторы примут постановление об этом не раньше чем за 100 (8 декабря 2023 г.) и не позже чем за 90 дней (18 декабря 2023 г.) до дня голосования. П. 3 ст. 23 закона об основных гарантиях избирательных прав позволяет продлить срок работы комиссии, если окончание полномочий прошлого состава совпадает со стартом избирательной кампании, в данном случае президентской. В таком случае УИК работают до окончания кампании.
Почему комиссии формируют в такие сроки
Срок приема предложений по новому составу избиркомов, согласно п. 9 ст. 22 закона об основных гарантиях избирательных прав, составляет 30 дней и должен начинаться не раньше дня официального опубликования результатов выборов и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов. Результаты по итогам выборов мэра Москвы 2023 г. были опубликованы 12 сентября, а значит, предложения по новому составу УИК должны сформировать не позже 11 ноября.
Еще 15 марта Центризбирком (ЦИК) одобрил проект постановления, сокращающий количество УИК. Тогда зампред ЦИК Николай Булаев предложил оптимизировать больше трети комиссий (1370 участков), оставив только 2058. Члены ЦИК объясняли это растущей популярностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и снижением нагрузки на традиционные участки. Согласно материалам к заседанию ЦИК, на выборах в Мосгордуму в 2019 г. (тогда ДЭГ применялось в трех округах) работало 3605 участков, а средняя нагрузка на один УИК составила 441 человек. На выборах в Госдуму в 2021 г. было 3645 УИК: голосование длилось три дня, ДЭГ в Москве применялось везде, поэтому на один участок приходилось 179 человек в день. На муниципальных выборах 2022 г. при трехдневном голосовании на 3261 участок пришло 713 000 человек, а нагрузка на один УИК снизилась до 72 человек в день. Выборы в Мосгордуму пройдут и в 2024 г. – уже с новым количеством и составом УИК.
Как формируют составы УИК
Парламентские партии обладают правом на включение своих представителей в состав УИК, но их представители в сумме составляют не более половины комиссии. Остальных членов в комиссию назначает ТИК, в том числе по предложению органов местного самоуправления.
Сокращение количества УИК и обновление составов этих комиссий может не устроить оппозиционные парламентские партии вроде коммунистов, считает электоральный юрист Роман Смирнов. При этом сама ротация кадров внутри состава комиссий – это регулярный процесс, протекающий не только в межвыборный период, пояснил он «Ведомостям». Он уточнил, что включение в новые составы комиссий «практиков» могло бы положительно сказаться на качестве проведения выборов. По стране в целом составы комиссий обновляют, а не продлевают их полномочия, уточнил политюрист Антон Рудаков. «Продление полномочий – это редкость, когда [организаторы] вышли уже за все сроки, началась избирательная кампания, а комиссии не сформированы», – пояснил он «Ведомостям».
Как правило, сроки полномочий УИК в большинстве субъектов заканчиваются либо в канун президентских выборов, либо за год до них, говорит Рудаков. По закону УИК можно переформировать как до президентских выборов, так и после, но обычно в Москве комиссии обновляются в срок, напомнил «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Например, в 2018 г. составы УИК также ротировали до конца ноября, тогда в комиссии попало большое количество активистов, говорит он. Новых членов комиссий будут обучать прямо во время кампании, добавляет он.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман