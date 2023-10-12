Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят будущее российских миротворцев в Карабахе

Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят будущее российских миротворцев в КарабахеИх пребывание на этой территории может закончиться до истечения установленного до 2025 года мандата
Вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе будут обсуждать президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите лидеров стран СНГ, который пройдет с 12 по 13 октября в Бишкеке, сообщил 11 октября помощник российского президента Юрий Ушаков. Этот вопрос будет обсуждаться именно с Баку, так как миротворцы «де-юре и де-факто находятся на территории Азербайджана», что признает и премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил журналистам 11 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Режим их дальнейшего пребывания и всех сопутствующих модальностей будет обсуждаться с азербайджанской стороной», – сказал Песков. РМК находится в Карабахе согласно трехстороннему заявлению глав государств Армении, Азербайджана и России, которое привело к прекращению огня во время второй карабахской войны в ноябре 2020 г. По документу миротворцы размещались вдоль линии соприкосновения противоборствующих сил по состоянию на момент заключения соглашения в регионе сроком на пять лет с момента заключения соглашения с последующим его продлением на тот же период, если Баку и Ереван не откажутся от этого положения.
10 октября Пашинян заявил СМИ, что в случае выхода российских миротворцев из Карабаха они не смогут передислоцироваться в Армению и вернутся в Россию. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что деятельность и условия пребывания РМК будут «серьезно скорректированы» в новых условиях. Она добавила, что миротворцы свернули несколько наблюдательных постов в регионе.
Как сообщает Минобороны России, контингент в связи оптимизацией разобрал несколько своих пунктов наблюдения в Аскеранском, Мардакертском (Агдере), Мартунинском (Ходжавенд) и Шушинском районах. Сегодня военные принимают участие в охране складов с боеприпасами, вооружением, военной техникой, сданными вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР; прекращает существование с 1 января 2024 г.), указано в информационном бюллетене Минобороны от 9 октября.
Будущее РМК, его функционал и параметры работы в новых условиях будут зависеть от возвращения армянского населения и результатов переговоров президентов России и Азербайджана, полагает член российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. По его мнению, массовый исход армян из региона вызван страхами из-за интенсивности недавних боевых действий. «Когда у азербайджанских властей появится примерная ясность относительно их численности, Баку начнет вести предметный разговор по функционалу российских миротворцев. Не исключено, что они покинут регион до истечения мандата в 2025 г.», – полагает эксперт. Так же считает и азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
Конец разоружения карабахских армян
По данным минобороны Азербайджана, у формирований распускаемой НКР конфисковано 2608 единиц стрелкового оружия, 235 гранатометов, 124 артиллерийских орудия, гаубицы и миномета, 165 различных установок ПВО, один зенитный ракетный комплекс, 31 единица бронетехники, 1700 ракет и свыше 2 млн патронов.
Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК 9 октября рассказал, что с учетом политической ситуации в регионе деятельность миротворцев остается востребованной: «Во-первых, они сыграли большую роль в достижении перемирия 20 сентября и оказании помощи жителям Карабаха на этапе до их массового выхода из Карабаха. Наши военные сопровождали эвакуационные колонны, обеспечивая порядок и безопасность». Российский дипломат напомнил, что контакты между представителями карабахских армян и Баку происходят при участии именно командования РМК. «А комплекс вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе, также решается при их содействии», – добавил Галузин.
Баку провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество не известно.
По итогам третьего рабочего заседания в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) 2 октября азербайджанские власти обнародовали «план реинтеграции» региона. Его будут реализовывать спецпредставительства президента Азербайджана, куда помимо этнических азербайджанцев войдут и карабахские армяне. Баку также планирует привлечь армян к работе муниципалитетов и органов внутренних дел. Власти обещают гарантировать армянским жителям право на сохранение и развитие культуры, языка и свободу вероисповедания при сдаче ими всего оружия. Азербайджанские власти пообещали предоставить пакет стимулирующих мер в налоговой, таможенной и кредитной сферах. Еще раньше Баку запустил специальный портал reintegration.gov.az для регистрации карабахских армян, пожелавших остаться в Азербайджане. По данным государственной миграционной службы и министерства труда Азербайджана, через портал подано 98 заявок.