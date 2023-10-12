Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят будущее российских миротворцев в Карабахе

«Режим их дальнейшего пребывания и всех сопутствующих модальностей будет обсуждаться с азербайджанской стороной», – сказал Песков. РМК находится в Карабахе согласно трехстороннему заявлению глав государств Армении, Азербайджана и России, которое привело к прекращению огня во время второй карабахской войны в ноябре 2020 г. По документу миротворцы размещались вдоль линии соприкосновения противоборствующих сил по состоянию на момент заключения соглашения в регионе сроком на пять лет с момента заключения соглашения с последующим его продлением на тот же период, если Баку и Ереван не откажутся от этого положения.