Первый зарубежный визит Путина в этом году состоится в Киргизию 12-13 октября

Первый зарубежный визит Путина в этом году состоится в Киргизию 12-13 октябряПрезидент примет участие в совете глав государств СНГ
Первый зарубежный визит Владимира Путина в 2023 г. состоится в Киргизию. Президент России посетит Бишкек 12-13 октября с официальным визитом, а также примет участие в совете глав государств СНГ. Об этом журналистам сказал помощник президента Юрий Ушаков.
Официальный визит в Киргизию
По словам Ушакова, 12 октября будет официальный визит Владимира Путина в Киргизию, в ходе которого состоятся двусторонние переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым. «Лидеры обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Конечно, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, вопросам, касающихся интеграционных процессов», – сказал помощник президента, добавив, что это будет обсуждаться с учетом председательства Киргизии в 2023 г. в СНГ, а России в Евразийском экономическом союзе. Россия в 2024 г. будет председательствовать в СНГ.
В программе визита Путина также будет участие двух президентов в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию российской военной авиабазы в Киргизии, которая расположена в населенном пункте Кант. По словам Ушакова, эта авиабаза «играет важную роль в поддержании стабильности и безопасности во всей Центральной Азии». В ходе торжественного мероприятия военные отчитаются по поводу участия в маневрах по линии ОДКБ, которые проводятся в Киргизии с 9 по 13 октября. Эти учения проходят под девизом «Нерушимое братство – 2023», отметил Ушаков.
Также к визиту Путина в Киргизию приурочена 10-я межрегиональная конференция в киргизском Джалал-Абаде. Посвящена конференция промышленной кооперации России и Киргизии. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. Путин и Жапаров участникам конференции направят видеоприветствия. В ходе этого форума планируется подписание около 20 соглашений. Также состоится заседание российско-киргизского делового совета с участием представителей бизнеса двух стран. После этого 13 октября в Оше состоится 3-й форум ректоров вузов России и Киргизии.
«То есть под визит подверстаны важные мероприятия, которые символизируют уровень нашего двустороннего сотрудничества, в первую очередь в экономической сфере», – сказал Ушаков. По его словам, Россия один из ведущих экономических партнеров Киргизии. В 2022 товарооборот между странами увеличился на 37% до рекордных 3,4 млрд долларов. Россия является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику: около 36% прямых иностранных инвестиций – российские. В республике работают порядка 800 предприятий с российским участием. Также между Россией и Киргизией реализуются межправительственные программы экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. По словам Ушакова, «достаточно успешно работает российско-киргизский фонд развития», по линии которого профинансировано более 3300 проектов на сумму 520 млрд долларов. Развиваются контакты в сфере образования, напомнил Ушаков, – 1 сентября Путин и Жапаров открыли несколько русскоязычных школ в Киргизии.
По словам Ушакова, на 13:00 12 октября назначена церемония официальной встречи Путина и Жапарова, затем планируется возложение венков мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 г. После этого ориентировочно в 14.00 намечено начало двусторонних переговоров в составе делегаций. С российской стороны кроме президента будут участвовать его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр юстиции Константин Чуйченко, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки Валерий Фальков, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра финансов Тимур Максимов, замминистра энергетики Сергей Мочальников, глава «Росатома» Алексей Лихачев и др.
После переговоров будет церемония подписания совместных документов, а затем Путин и Жапаров сделают итоговое заявления для СМИ. Затем два президента примут участие в торжественном мероприятии к 20-летию российской авиационной базы в Канте. После состоится официальный обед.
На 12 октября у Путина также запланирована беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ушаков отметил, что Россия придает важное значение этим контактам. Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются, заявил Ушаков. Президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего развития как в области экономики, так и в области реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной сфере.
«И, конечно же, обсудят вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха. На повестке дня – мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана при соблюдении международно признанных прав и свобод. И этому готов содействовать российский миротворческий контингент», – сказал он. Ситуацию вокруг миротворцев Путин обсудит с Алиевым. Ушаков напомнил, что мандат российских миротворцев истекает в 2025 г.: «И рассматриваются различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре».
Совет глав государств СНГ
Вторая часть пребывания Путина в Бишкеке – это участие в заседании совета глав государств СНГ, которое пройдет 13 октября. В саммите примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян «будет по определенным обстоятельствам» отсутствовать.
Запланированы заседания в узком и в широком составе. По итогам саммита ожидается подписание пакета документов, а также официальный прием. Главы государств подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в 2023 г., определят задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, сказал Ушаков. По его словам, Путин проинформирует партнеров о приоритетах российского председательства в СНГ в 2024 г.
Среди документов, которые планируется подписать, Ушаков особо отметил договор об учреждении международной организации по русскому языку, которая будет действовать не только в рамках СНГ. Инициатором учреждения такой структуры выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также на заседании совета будет объявлено, что Самарканд станет культурной столицей СНГ в 2024 г. Ушаков отметил, что планируется учредить статус страны-наблюдателя и партнера СНГ, что позволит «максимально широкому кругу дружественных государств, организаций наладить постоянное эффективное сотрудничество».
До начала заседания совета глав государств 13 октября Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Ушакова, на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границы Таджикистана с Афганистаном, вопросы, касающиеся функционирования в республике 201-й российской военной базы. При этом Ушаков отметил, что в Бишкеке у Путина не планируется двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, о чем несколько недель назад говорил глава республики. Ушаков отметил, что у Путина и Лукашенко много личных встреч и телефонных разговоров в этом году, но двусторонней встречи в Бишкеке не планируется.