Первый зарубежный визит Путина в этом году состоится в Киргизию 12-13 октября

До начала заседания совета глав государств 13 октября Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Ушакова, на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границы Таджикистана с Афганистаном, вопросы, касающиеся функционирования в республике 201-й российской военной базы. При этом Ушаков отметил, что в Бишкеке у Путина не планируется двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, о чем несколько недель назад говорил глава республики. Ушаков отметил, что у Путина и Лукашенко много личных встреч и телефонных разговоров в этом году, но двусторонней встречи в Бишкеке не планируется.