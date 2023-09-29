Визит Путина в Киргизию намечен на 12 октября

23 сентября правительство России одобрило законопроект о создании русскоязычных школ в Киргизии. В ближайшие годы Россия планирует построить в Киргизии девять школ, обучаться в которых будут более 11 000 детей. 1 сентября президенты двух стран заложили первые камни в основания трех будущих образовательных учреждений. Стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.