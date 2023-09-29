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Визит Путина в Киргизию намечен на 12 октября

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября. Об этом заявил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.

«12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС. Просьба никому не болеть», – процитировали Жапарова в официальном Telegram-канале кабмина Киргизии.

23 сентября правительство России одобрило законопроект о создании русскоязычных школ в Киргизии. В ближайшие годы Россия планирует построить в Киргизии девять школ, обучаться в которых будут более 11 000 детей. 1 сентября президенты двух стран заложили первые камни в основания трех будущих образовательных учреждений. Стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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