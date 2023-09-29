Визит Путина в Киргизию намечен на 12 октября
Визит президента России Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября. Об этом заявил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.
«12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС. Просьба никому не болеть», – процитировали Жапарова в официальном Telegram-канале кабмина Киргизии.
23 сентября правительство России одобрило законопроект о создании русскоязычных школ в Киргизии. В ближайшие годы Россия планирует построить в Киргизии девять школ, обучаться в которых будут более 11 000 детей. 1 сентября президенты двух стран заложили первые камни в основания трех будущих образовательных учреждений. Стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.