Кабмин одобрил законопроект о создании русскоязычных школ в Киргизии

В правительстве напомнили, что Россия в ближайшие годы Россия планирует построить в Киргизии девять школ, обучаться в которых будут более 11 000 детей. 1 сентября с участием президентов двух стран проходила закладка первых камней в основания трех будущих учреждений – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала строительства сообщил, что школы появятся в семи городах и двух селах республики. По его словам, новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями».