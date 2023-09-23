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Кабмин одобрил законопроект о создании русскоязычных школ в Киргизии

Ведомости

Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения с Киргизией, которое предусматривает создание совместных школ с обучением на русском языке. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В соглашении, как отмечается, закреплены условия и порядок создания в республике совместных общеобразовательных организаций с обучением по российским стандартам. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы, а соглашение после его ратификации станет правовой основой для обеспечения работы школ, пояснили в правительстве.

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В правительстве напомнили, что Россия в ближайшие годы Россия планирует построить в Киргизии девять школ, обучаться в которых будут более 11 000 детей. 1 сентября с участием президентов двух стран проходила закладка первых камней в основания трех будущих учреждений – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала строительства сообщил, что школы появятся в семи городах и двух селах республики. По его словам, новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями». 

О создании русскоязычных школ в республике сообщалось еще в начале этого года. В июне планы подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин и уточнил, что стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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