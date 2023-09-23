Кабмин одобрил законопроект о создании русскоязычных школ в Киргизии
Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения с Киргизией, которое предусматривает создание совместных школ с обучением на русском языке. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В соглашении, как отмечается, закреплены условия и порядок создания в республике совместных общеобразовательных организаций с обучением по российским стандартам. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы, а соглашение после его ратификации станет правовой основой для обеспечения работы школ, пояснили в правительстве.
В правительстве напомнили, что Россия в ближайшие годы Россия планирует построить в Киргизии девять школ, обучаться в которых будут более 11 000 детей. 1 сентября с участием президентов двух стран проходила закладка первых камней в основания трех будущих учреждений – в Бишкеке, Баткене и Караколе. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии начала строительства сообщил, что школы появятся в семи городах и двух селах республики. По его словам, новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями».
О создании русскоязычных школ в республике сообщалось еще в начале этого года. В июне планы подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин и уточнил, что стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.