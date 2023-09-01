Путин анонсировал строительство девяти школ в Киргизии до 2027 года
В Киргизии построят девять русскоязычных школ до 2027 г., сообщил президент России Владимир Путин в рамках церемонии начала строительства первых трех таких учреждений. Церемония прошла по видеосвязи, участие в ней также принял президент Киргизии Садыр Жапаров.
«Всего же в ближайшие годы – до 2027 г. – Россия планирует построить девять школ в семи городах и двух селах республики. В них будет обучаться более 11 000 детей», – сказал президент, его слова привела пресс-служба Кремля.
Российский лидер добавил, что новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями». «Это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным», – уточнил Путин.
О создании русскоязычных школ в республике сообщалось еще в начале этого года. В июне планы подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин и уточнил, что стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.
Сегодня, 1 сентября, был дан старт началу строительства трех школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. Как сообщал замминистра образования и науки Киргизии Уланбек Усеков, стоимость одной школы – 500 млн руб., в ней смогут обучаться 1200 школьников.
Несмотря на то что русский язык имеет статус официального в республике, в конце мая парламент страны в третьем чтении принял закон о языке, понижающий его статус. Как отмечал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью «Ведомостям», киргизские власти следуют общерегиональному тренду на постепенное вытеснение русского и повышение престижности национальных языков в повседневной жизни страны. При этом, продолжает эксперт, данная мера не следует логике развития российско-киргизских отношений.