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Путин анонсировал строительство девяти школ в Киргизии до 2027 года

Ведомости

В Киргизии построят девять русскоязычных школ до 2027 г., сообщил президент России Владимир Путин в рамках церемонии начала строительства первых трех таких учреждений. Церемония прошла по видеосвязи, участие в ней также принял президент Киргизии Садыр Жапаров.

«Всего же в ближайшие годы – до 2027 г. – Россия планирует построить девять школ в семи городах и двух селах республики. В них будет обучаться более 11 000 детей», – сказал президент, его слова привела пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что новые образовательные учреждения будут оборудованы «в соответствии с самыми передовыми технологиями». «Это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным», – уточнил Путин.

О создании русскоязычных школ в республике сообщалось еще в начале этого года. В июне планы подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин и уточнил, что стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.

Владимир Путин 1 сентября примет участие в мероприятиях ко Дню знаний

Президент может дать старт строительству русскоязычных школ в Киргизии

Сегодня, 1 сентября, был дан старт началу строительства трех школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. Как сообщал замминистра образования и науки Киргизии Уланбек Усеков, стоимость одной школы – 500 млн руб., в ней смогут обучаться 1200 школьников.

Несмотря на то что русский язык имеет статус официального в республике, в конце мая парламент страны в третьем чтении принял закон о языке, понижающий его статус. Как отмечал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью «Ведомостям», киргизские власти следуют общерегиональному тренду на постепенное вытеснение русского и повышение престижности национальных языков в повседневной жизни страны. При этом, продолжает эксперт, данная мера не следует логике развития российско-киргизских отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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