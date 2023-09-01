Путин анонсировал строительство девяти школ в Киргизии до 2027 года

Несмотря на то что русский язык имеет статус официального в республике, в конце мая парламент страны в третьем чтении принял закон о языке, понижающий его статус. Как отмечал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью «Ведомостям», киргизские власти следуют общерегиональному тренду на постепенное вытеснение русского и повышение престижности национальных языков в повседневной жизни страны. При этом, продолжает эксперт, данная мера не следует логике развития российско-киргизских отношений.