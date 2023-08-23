Владимир Путин 1 сентября примет участие в мероприятиях ко Дню знаний

О планах построить в Киргизии девять школ, где образование будет вестись на русском, Жапаров говорил еще в январе 2023 г. По его словам, Россия поможет в этом. 29 марта между правительствами стран было подписано соглашение об условиях создания русских школ. Эти планы уже в июне подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе встречи с главой правительства страны Акылбеком Жапаровым в Сочи он сообщил, что инициатива поможет развитию в республике образования на русском языке. Стоимость проекта для РФ – около 4,5 млрд руб.