Владимир Путин 1 сентября примет участие в мероприятиях ко Дню знаний

Владимир Путин 1 сентября примет участие в мероприятиях ко Дню знанийПрезидент может дать старт строительству русскоязычных школ в Киргизии
Как рассказали два близких к администрации президента источника «Ведомостей», президент Владимир Путин может принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний 1 сентября. По словам одного из них, сейчас обсуждается в том числе и «международный формат празднования, который подчеркнет, что это интернациональный праздник, важный для многих народов на постсоветском пространстве». В частности, говорит он, обсуждается, что Путин вместе с руководителем Киргизии Садыром Жапаровым по видеоконференцсвязи примет участие в церемонии старта строительства русскоязычной школы в этой стране.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
О планах построить в Киргизии девять школ, где образование будет вестись на русском, Жапаров говорил еще в январе 2023 г. По его словам, Россия поможет в этом. 29 марта между правительствами стран было подписано соглашение об условиях создания русских школ. Эти планы уже в июне подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе встречи с главой правительства страны Акылбеком Жапаровым в Сочи он сообщил, что инициатива поможет развитию в республике образования на русском языке. Стоимость проекта для РФ – около 4,5 млрд руб.
Анонсировалось, что 1 сентября президенты дадут официальный старт проекту. «В этом году планируется начать строительство школ в городах Бишкек, Баткен и Каракол. Все девять школ будут типовыми и иметь бассейны», – говорил замминистра образования и науки Уланбек Усеков. Он добавил, что каждый год планируется возводить по три учебных заведения. Первые школы хотят построить до 2025 г. включительно. Стоимость одной школы – 500 млн руб., в ней смогут обучаться 1200 школьников.
Русский язык в Киргизии имеет статус официального. Это положение включено в конституцию страны. При этом 31 мая парламент страны в третьем чтении принял закон о языке, понижающий статус русского. Согласно документу, документооборот должен вестись на киргизском, устанавливается также планка в 70% для контента на киргизском языке для СМИ (раньше 50%).
Закон о государственном языке в Киргизии сужает пространство русского языка, особенно на государственной службе и в документообороте в республике, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Киргизские власти следуют общерегиональному тренду на постепенное вытеснение русского и повышение престижности национальных языков в повседневной жизни страны. С другой стороны, продолжает эксперт, данная мера не следует логике развития российско-киргизских отношений.
По словам Притчина, киргизские трудовые мигранты находятся в более привилегированном положении в России по сравнению с гражданами из Таджикистана и Узбекистана, потому что Бишкек – член ЕАЭС (также входят Россия, Белоруссия, Армения и Казахстан). «Кроме того, они лучше владеют русским, поэтому могут претендовать на более высокооплачиваемую работу. Это их конкурентное преимущество», – добавил он.
Открывая школы с преподаванием на русском языке в регионе, Москва продвигает «мягкую силу» в Киргизии, считает киргизский политолог Марс Сариев. «С момента развала СССР в нашей стране возникли образовательные учреждения, финансируемые США, Евросоюзом и Турцией. За эти годы они выпустили новое поколение управленцев и бизнесменов, ориентированных на США и Европу», – сказал эксперт.
Сейчас русских школ в Киргизии не очень много, говорит Притчин. Эксперт отметил, что в республике сохраняется проблема дефицита учебных материалов на русском языке, из-за чего снижается качество образования. «Еще в Бишкеке с 1993 г. работают Американский университет Центральной Азии и Кыргызско-турецкий университет Манас, чтобы конкурировать с ними, России следовало бы открыть свои вузы или филиалы с сопоставимым уровнем преподавания», – добавил Притчин.
На полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре 2022 г. Путин говорил, что в республике на тот момент работали также девять общеобразовательных школ с обучением на русском.