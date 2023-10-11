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Экономика

Киргизия рассчитывает на увеличение товарооборота с Россией до $5 млрд

Ведомости

У России и Киргизии есть возможности увеличить ежегодный товарооборот до $5 млрд, несмотря на сложные процессы в мировой экономике. Об этом заявил глава кабмина республики Акылбек Жапаров на межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана».

По его словам, с 2018 по 2022 г. торговля между странами выросла в 1,8 раза, достигнув рекордных $3,4 млрд по итогам прошлого года. Доля России в общем товарообороте Киргизии увеличилась до 27,4%, в том числе в экспорте – 44,1% и импорте – 23,6%.

«Мы с нашими уважаемыми российскими коллегами единодушны во мнении, что у нас есть все возможности для доведения показателей двустороннего товарооборота до $5 млрд, даже несмотря на нынешние сложные процессы в мировой экономике», – приводит слова Жапарова его пресс-служба.

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Объем поступлений прямых иностранных инвестиций из России составил в 2022 г. $145,6 млн, а за первое полугодие 2023 г. – $87,2 млн. На конференции же планируется подписание контрактов на общую сумму $3,5 млрд, подчеркул он. Так, полномочным представительством президента в Джалал-Абадской области и российским ООО «АБ Энерго» будет подписано соглашение о проработке и реализации инвестпроектов и строительства угольной тепловой электростанции 660 МВт в этом регионе за $2,3 млрд.

«Нам есть куда расти. Мы четко понимаем необходимость реализации крупных инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей», – добавил глава правительства республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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