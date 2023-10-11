Киргизия рассчитывает на увеличение товарооборота с Россией до $5 млрд
У России и Киргизии есть возможности увеличить ежегодный товарооборот до $5 млрд, несмотря на сложные процессы в мировой экономике. Об этом заявил глава кабмина республики Акылбек Жапаров на межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана».
По его словам, с 2018 по 2022 г. торговля между странами выросла в 1,8 раза, достигнув рекордных $3,4 млрд по итогам прошлого года. Доля России в общем товарообороте Киргизии увеличилась до 27,4%, в том числе в экспорте – 44,1% и импорте – 23,6%.
«Мы с нашими уважаемыми российскими коллегами единодушны во мнении, что у нас есть все возможности для доведения показателей двустороннего товарооборота до $5 млрд, даже несмотря на нынешние сложные процессы в мировой экономике», – приводит слова Жапарова его пресс-служба.
Объем поступлений прямых иностранных инвестиций из России составил в 2022 г. $145,6 млн, а за первое полугодие 2023 г. – $87,2 млн. На конференции же планируется подписание контрактов на общую сумму $3,5 млрд, подчеркул он. Так, полномочным представительством президента в Джалал-Абадской области и российским ООО «АБ Энерго» будет подписано соглашение о проработке и реализации инвестпроектов и строительства угольной тепловой электростанции 660 МВт в этом регионе за $2,3 млрд.
«Нам есть куда расти. Мы четко понимаем необходимость реализации крупных инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей», – добавил глава правительства республики.