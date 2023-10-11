Киргизия рассчитывает на увеличение товарооборота с Россией до $5 млрд

Объем поступлений прямых иностранных инвестиций из России составил в 2022 г. $145,6 млн, а за первое полугодие 2023 г. – $87,2 млн. На конференции же планируется подписание контрактов на общую сумму $3,5 млрд, подчеркул он. Так, полномочным представительством президента в Джалал-Абадской области и российским ООО «АБ Энерго» будет подписано соглашение о проработке и реализации инвестпроектов и строительства угольной тепловой электростанции 660 МВт в этом регионе за $2,3 млрд.