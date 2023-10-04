Путин посетит мероприятие по случаю юбилея российской авиабазы в Киргизии
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в городе Кант. Об этом говорится в сообщении заведующего отделом внешней политики администрации президента Муратбека Азымбакиева, опубликованном на сайте президента Киргизии.
«Планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант», – сказано в сообщении.
Уточняется, что этому мероприятию будут предшествовать двусторонние переговоры глав государств, которые запланированы на начало дня 12 октября. В планах Путина и Жапарова – обсуждение двусторонней и многосторонней повестки дня, а также обсуждение планов по дальнейшему сотрудничеству.
Президент республики Садыр Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в ходе своего официального визита в Россию в мае 2023 г. Российский лидер принял это предложение. В предыдущий раз Путин приезжал в Бишкек в декабре 2022 г. для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.