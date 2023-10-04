Путин посетит мероприятие по случаю юбилея российской авиабазы в Киргизии

Президент республики Садыр Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в ходе своего официального визита в Россию в мае 2023 г. Российский лидер принял это предложение. В предыдущий раз Путин приезжал в Бишкек в декабре 2022 г. для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.