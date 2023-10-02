В Кремле подтвердили планы президента посетить Киргизию
Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Киргизию определена, но называть ее пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Она [дата] определена, ведется подготовка, тоже своевременно анонсируем, пока еще рано», – сказал он.
На прошлой неделе глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что российский лидер посетит Киргизию 12 октября. «12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС. Просьба никому не болеть», – сказал он.
Президент республики Садыр Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в ходе своего официального визита в Россию в мае 2023 г. Российский лидер принял это предложение. В предыдущий раз Путин приезжал в Бишкек в декабре 2022 г. для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.