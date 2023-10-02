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В Кремле подтвердили планы президента посетить Киргизию

Ведомости

Дата поездки президента РФ Владимира Путина в Киргизию определена, но называть ее пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она [дата] определена, ведется подготовка, тоже своевременно анонсируем, пока еще рано», – сказал он.

На прошлой неделе глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что российский лидер посетит Киргизию 12 октября. «12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС. Просьба никому не болеть», – сказал он.

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Президент республики Садыр Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в ходе своего официального визита в Россию в мае 2023 г. Российский лидер принял это предложение. В предыдущий раз Путин приезжал в Бишкек в декабре 2022 г. для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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