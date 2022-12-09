Путин подвел итоги 2022 года для ЕАЭС

Путин подвел итоги 2022 года для ЕАЭСИ назвал долгосрочные приоритеты развития объединения
В Бишкеке 9 декабря состоялась встреча Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — вторая с начала года и первая в очном составе, в которой принял участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В заседании кроме российского лидера приняли участие остальные главы входящих в объединение государств: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председательствующей в ЕАЭС в 2022 г. Киргизии Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Отдельно на полях саммита Путин встретился с Пашиняном, обсудив двусторонние экономические контакты и проблемы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Баку и Ереван неоднократно заявляли о желании достичь мирного договора до конца года, обменявшись проектами соответствующих документов в начале декабря. Однако, как заявил утром 9 декабря секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, стороны пока достигли соглашения лишь по одному пункту, касающемуся установления дипломатических отношений согласно Венской конвенции.
Итоги ЕАЭС за 2022 г. и планы развития
Как заявил Путин по итогам заседания, в 2022 г. ЕАЭС работал эффективно и продолжал «последовательно развиваться в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры», а в текущем году были предприняты «своевременные и эффективные шаги, которые позволили стабилизировать макроэкономическую ситуацию». Российский президент отметил, что спад ВВП в ЕАЭС по итогам 2022 г. составит 2,9%. «В следующем мы ожидаем 0,9% и будем дальше двигаться в позитивном тренде», — сказал Путин.
Президент отметил, что надеется на снижение инфляции в России по итогам I квартала 2023 г. в пределах 5% и что в российской экономике «очевидный тренд на [ее] снижение». «Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на экономики всех наших стран», — сказал Путин.
Президент отметил, что в 2022 г. на пространстве ЕАЭС была обеспечена бесперебойная торговля всеми жизненно необходимыми товарами, включая продовольственные и энергетические. Путин отметил, что тарифы на энергоносители в странах объединения «кардинально отличаются от соответствующих тарифов у наших соседей на Западе», в частности, по сравнению с ЕС - «в десять и более раз». Это, по мнению российского президента, «создает соответствующие условия для экономического развития в нашей зоне».
Путин также отметил, что в 2020 г. в ЕАЭС приняли ряд принципиальных решений в области снятия остающихся таможенных и административных барьеров. «Они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать», — заметил глава государства.
Также Путин заявил об ускорении в текущем году работы по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах в рамках ЕАЭС и начале процесса создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем передачи финансовой информации.
Решения бишкекского саммита
По итогам заседания были подписаны 15 документов. В первую очередь Путин упомянул о решении учредить в ЕАЭС новый специализированный механизм финансирования промышленности. «Такой механизм позволит кредитовать и субсидировать перспективные совместные проекты, в том числе связанные с организацией импортозамещающих производств», — сказал российский президент.
Также по итогам встречи глав пяти стран принято решение об учреждении совета руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. «Россия, конечно, поддерживает создание такой координационной структуры, которая профессионально займется вопросами, связанными с обеспечением национальных экономик на долгосрочной основе ключевыми энергоресурсами и формированием общих энергетических рынков союза», — сказал Путин.
Кроме этого, по итогам встречи приняты изменения в порядок взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме на территории ЕАЭС; дополнен перечень секторов услуг, включенных в соответствующий единый рынок в пространстве объединения; утвержден размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕАЭС, и другие решения.
Приоритеты России – председателя ЕАЭС в 2023 г.
Путин напомнил, что в следующем году Россия второй раз с момента основания ЕАЭС станет председателем объединения. По его словам, в этом статусе Москва в первую очередь займется актуализацией стратегических ориентиров развития. В частности, Россия стимулирует подготовку новых документов стратегического долгосрочного планирования развития ЕАЭС и углубления интеграции в его рамках, так как текущие рассчитаны на период до 2025 г.
Одним из ключевых векторов долгосрочного развития ЕАЭС Путин назвал укрепление технологического суверенитета государств, входящих в него, и формирование ими общей инновационной и промышленной базы в ключевых индустриальных и сельскохозяйственных отраслях.
Президент также отметил, что Россия будет работать в 2023 г. над продолжением усилий по совместному внедрению информационных технологий на пространстве ЕАЭС. Среди областей их применения Путин назвал электронный документооборот, автоматический обмен транспортной и таможенной информацией между ведомствами и перевозчиками государств союза, а также сферу маркировки и прослеживаемости товаров.
Кроме того, Россия, по словам Путина, предлагает в 2023 г. сосредоточить работу ЕАЭС на наращивании инвестиционного сотрудничества, создании благоприятных условий для взаимных капиталовложений, упрощении административных процедур и повышении гарантий защиты прав инвесторов. «Неотъемлемым элементом такой работы считаем гармонизацию режимов налогового регулирования в государствах Евразэс и в этих целях синхронное внедрение передовых механизмов налогового контроля», — сказал президент.
Наконец, Путин от лица Москвы предложил заняться в 2023 г. вопросами, связанными с развитием научных, технических и образовательных контактов. В частности, это касается поощрения межвузовского сотрудничества, стажировок, академических обменов, поддержки совместных молодежных проектов в сферах предпринимательства, добровольчества, культуры и спорта.
В числе ключевых направлений, по которым должна развиваться интеграция в рамках ЕАЭС «в ближайшие пару лет», Путин на пресс-конференции назвал реализацию ранее уже достигнутых договоренностей. «А именно: добиться создания единого рынка газа в течение ближайших двух лет, сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации, общего рынка электроэнергии», — сказал глава государства.
Международные связи ЕАЭС
Одним из принятых в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета документов стало решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле.
По словам Путина, Россия приветствует активизацию международных деловых связей и контактов ЕАЭС и «будет способствовать дальнейшему расширению спектра преференциальных и непреференциальных соглашений с зарубежными партнерами».
Путин также пригласил лидеров стран ЕАЭС на заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум, которые, по его словам, планируются 24–25 мая 2023 г., а также на предновогоднюю неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, Дату последнего события российский лидер не назвал.