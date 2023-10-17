Депутаты оценили увеличение финансирования Института развития интернета

Депутаты оценили увеличение финансирования Института развития интернетаГосударство заинтересовано в работе с интернет-аудиторией, говорят эксперты
Комитет Госдумы по просвещению дал заключение на проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. В нем констатируется, что в 2024 г. планируется увеличить финансирование автономной некоммерческой организации (АНО) «Институт развития интернета» (ИРИ). В нынешней версии бюджета на его поддержку заложено 13 млрд руб., но ее увеличат на 4,8 млрд, т. е. до 17,8 млрд руб. (в рамках федерального проекта «Цифровая культура»).
В документе говорится, что ИРИ получит поддержку «в целях производства и распространения государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». В 2025 г. АНО планируется выделить 12,8 млрд руб., в 2026 г. – 13,4 млрд руб.
ИРИ был создан в 2015 г. Как писали «Ведомости», основателями ИРИ при поддержке администрации президента стали Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий», Медиа-коммуникационный союз и др.
С конца 2021 г. ИРИ возглавляет бывший заместитель начальника управления президента по общественным проектам (2017–2020), экс-глава АНО «Диалог» и «Диалог регионы» Алексей Гореславский. С 2020 г. ИРИ проводит конкурсы на финансирование производства онлайн-контента.
ИРИ поддержал 935 проектов с релизами в 2022-2024 гг., суммарный бюджет финансирования – 45 млрд руб., говорил в конце сентября на презентации нового сезона ИРИ Гореславский. 65% указанного финансирования было направлено на создание видеоконтента, 31% – на контент в блогосфере, 3% – проекты в СМИ, 1% – программные продукты.
Доля оригинальных проектов (игровые, документальные, анимационные сериалы) видеосервисов, созданных при поддержке ИРИ, составила 26% от общего количества originals, вышедших в 2022 г., – 50 из 189 тайтлов. В сентябре – декабре 2023 г. на платформах выйдет 46 проектов с поддержкой ИРИ, в 2024 г. – 60.
Гореславский сказал «Ведомостям», что все проекты ИРИ, выходящие в первой половине 2024 г., вне зависимости от своей тематики, получили поддержку в рамках конкурсов в предыдущие годы – с учетом долгосрочного цикла производства. «Средства, которые будут распределяться в рамках отборов в 2024 г., будут заложены в долгосрочные проекты на будущие три года», – отметил он.
ИРИ пытается выстроить своего рода «цифровой Голливуд» – спонсирует медийные проекты в интернете, в том числе транслирующие основные смыслы текущей государственной политики, говорит политтехнолог Олег Захаров. Через такие проекты формируются образы «настоящих героев» и их целеполагания.
«Так и должна реализовываться госполитика для молодежи, которая использует цифровые каналы получения информации и больше привычна к образам, чем к текстам», – считает Захаров. По его словам, увеличение финансирования ИРИ может указывать на то, что государство всерьез заинтересовано в работе с интернет-аудиторией и цифровыми медиа «вдолгую».
Политолог Александр Немцев считает, что увеличение бюджета в целом связано с тем, что 2024 год – это время активных процессов, когда нужна будет «позитивная повестка». «Они выступают в качестве института поддержки в том числе большого количества дебютных работ», – отмечает Немцев. Многие ребята, которые не имеют «больших лоббистов» и больших портфолио, могут через ИРИ реализовать свой проект, заключил он.