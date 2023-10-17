Депутаты оценили увеличение финансирования Института развития интернета

Комитет Госдумы по просвещению дал заключение на проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. В нем констатируется, что в 2024 г. планируется увеличить финансирование автономной некоммерческой организации (АНО) «Институт развития интернета» (ИРИ). В нынешней версии бюджета на его поддержку заложено 13 млрд руб., но ее увеличат на 4,8 млрд, т. е. до 17,8 млрд руб. (в рамках федерального проекта «Цифровая культура»).