Правым не удалось получить большинство в сейме Польши

Хоть ПиС и выиграла выборы, на получение большинства в сейме претендует «Гражданская коалиция», которая может взять в партнеры «Третий путь». Тогда у оппозиции будет 222 мандата – 157 у «Коалиции» и 65 у «Третьего пути». ПиС набирает 194 места в сейме, но с таким результатом даже в коалиции с идеологически полностью чуждыми им левыми и «Конфедерацией» национал-консерваторы не получают нужное 231 место для формирования большинства. Тем не менее премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Польши Анджей Дуда уже заявили, что сформировать правительство будет поручено именно победившей партии, то есть, ПиС. «Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая партия формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция», – подчеркнул Дуда.