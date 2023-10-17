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Политика

Правым не удалось получить большинство в сейме Польши

Но первая попытка сколотить коалицию будет за ними
Глеб Мишутин
Aleksandra Szmigiel / REUTERS

Правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) получила больше всего мандатов на прошедших 15 октября выборах парламента, но может потерпеть неудачу в формировании правительства. Согласно результатам выборов, после обработки всех бюллетеней ПиС получает 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция» набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов. Четвертое место заняли «Левые», получившие 8,61% голосов. Крайне правая партия «Конфедерация» набрала еще меньше – всего 7,16% голосов, сообщает газета.

Хоть ПиС и выиграла выборы, на получение большинства в сейме претендует «Гражданская коалиция», которая может взять в партнеры «Третий путь». Тогда у оппозиции будет 222 мандата – 157 у «Коалиции» и 65 у «Третьего пути». ПиС набирает 194 места в сейме, но с таким результатом даже в коалиции с идеологически полностью чуждыми им левыми и «Конфедерацией» национал-консерваторы не получают нужное 231 место для формирования большинства. Тем не менее премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Польши Анджей Дуда уже заявили, что сформировать правительство будет поручено именно победившей партии, то есть, ПиС. «Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая партия формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция», – подчеркнул Дуда.

Пока не гарантировано, что «Гражданская коалиция» и «Третий путь» договорятся о создании правительства, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Рассчитывать на помощь «Левых» Туск не может: польские левые видят в «Гражданской платформе», ведущей партии «Гражданской коалиции», коррумпированных евробюрократов, которые рвутся к власти. Именно поэтому неудивительно, что президент Дуда, сам бывший членом Европарламента от ПиС, говорит о желании поручить создание правительства национал-консерваторам.

В целом же ситуация в Польше кажется безвыходной и при плохом стечении обстоятельств может окончиться параличом правительства и, как следствие, новыми выборами, более выгодными для оппозиции, чем для ПиС. Решить это трудное уравнение, говорит эксперт, может только коалиция между ПиС и «Гражданской коалицией». Несмотря на фантастичность такого сценария, подобный прецедент в истории Польши был, а значит, не стоит сбрасывать со счетов и такой вариант, резюмирует Офицеров-Бельский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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