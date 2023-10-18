Южнокорейские компании помогли Тайваню построить подлодку

Негативный опыт у Сеула из-за резкой реакции Пекина на его действия в сфере обороны уже есть. Летом 2016 г. было принято решение о развертывании на территории Южной Кореи батареи американского комплекса ПРО THAAD, после чего Китай активизировал политическое и экономическое давление на эту страну. Пекин отменил запланированные гастроли корейских артистов, ограничил турпоток, в КНР возникли проблемы как у мелких корейских фирм, так и у бренда Lotte, который согласился передать свой участок гольф-клуба корейскому правительству для THAAD. В конце 2017 г. стороны нормализовали отношения, так как Южная Корея учла озабоченности Пекина, пообещав не разворачивать больше шести боевых машин THAAD, не интегрировать свою противоракетную оборону в американскую, а также не создавать альянс с США и Японией. Впрочем, последнее обязательство в 2023 г. отчасти уже можно рассматривать как нарушенное – лидеры этих стран в августе в Кэмп-Дэвиде договорились расширить связи в области безопасности, но пока без обязательств в стиле «азиатского НАТО».