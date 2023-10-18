Южнокорейские компании помогли Тайваню построить подлодку

Южнокорейские компании помогли Тайваню построить подлодкуСеул намерен избежать санкций со стороны Пекина
Власти Южной Кореи не хотят вызвать у Китая подозрения в том, что они помогают Тайваню в модернизации подводного флота. Как стало известно 17 октября агентству Reuters, именно по этой причине корейские правоохранители еще в феврале 2022 г. обвинили в суде компанию SI Innotec и арестовали ее исполнительного директора за нарушение торговых правил. Она, в частности, поставляла тайваньской судостроительной компании China Shipbuilding Corporation (CSBC) комплектующие для производства подводных лодок. Между тем именно на верфи CSBS 28 сентября 2023 г. была представлена первая дизель-электрическая подводная лодка тайваньского производства «Хай Кунь» (в переводе означает морскую мифическую рыбу Кунь). Это стало прорывом для острова, который стремится современным вооружением (наряду с истребителями и крылатыми ракетами) сдержать амбиции властей КНР по его возвращению под свой суверенитет.
Отмечается, что корейская полиция в ходе расследования консультировалась с местным регулятором – администрацией программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA). Утверждается, что контракт SI Innotec с CSBS от 2019 г. предусматривал поставку и монтаж сварочного и сборочного оборудования при производстве корпусов подводных лодок на сумму в $12 млн. При этом, как говорили представители SI Innotec, поставленное ими оборудование было двойного назначения и официально предназначалось для развития ветроэнергетики, а не для военных целей. В вердикте говорилось, что сделка SI Innotec с тайваньским контрагентом «напрямую влияла на общую безопасность Южной Кореи», так как могла привести к резкой реакции Китая и, как следствие, вызвать негативные экономические последствия. SI Innotec была оштрафована на $10 млн, а ее директор получил условный срок. Как постановил суд, обвиняемые знали, что поставляемое ими оборудование будет использовано на Тайване для изготовления военной подводной лодки.
Схожее преследование властей Южной Кореи затронуло и двух других субподрядчиков оборонной промышленности, сотрудничающих с Тайванем, – Keumha Naval Technology (KHNT) и S2&K. Как удалось выяснить агентству, изучив судебные протоколы, их представителям также были предъявлены обвинения в нарушении законов о торговле и промышленном шпионаже. При этом в их случаях прямой связи с обеспокоенностью Сеула политическими рисками обнаружить не удалось. Более того, KHNT, которая, вероятно, поставила на Тайвань оборудование, имеющее отношение к торпедному аппарату, получала от корейского регулятора предварительное согласие на эту поставку, но затем не дождалась финального одобрения сделки.
Негативный опыт у Сеула из-за резкой реакции Пекина на его действия в сфере обороны уже есть. Летом 2016 г. было принято решение о развертывании на территории Южной Кореи батареи американского комплекса ПРО THAAD, после чего Китай активизировал политическое и экономическое давление на эту страну. Пекин отменил запланированные гастроли корейских артистов, ограничил турпоток, в КНР возникли проблемы как у мелких корейских фирм, так и у бренда Lotte, который согласился передать свой участок гольф-клуба корейскому правительству для THAAD. В конце 2017 г. стороны нормализовали отношения, так как Южная Корея учла озабоченности Пекина, пообещав не разворачивать больше шести боевых машин THAAD, не интегрировать свою противоракетную оборону в американскую, а также не создавать альянс с США и Японией. Впрочем, последнее обязательство в 2023 г. отчасти уже можно рассматривать как нарушенное – лидеры этих стран в августе в Кэмп-Дэвиде договорились расширить связи в области безопасности, но пока без обязательств в стиле «азиатского НАТО».
Кроме того, в 2021 г. МИД Китая резко отреагировал на публикацию Reuters о помощи инженеров, техников и бывших морских офицеров из пяти стран (Австралии, Южной Кореи, Индии, Испании и Канады) в создании подводного флота Тайваня. Представитель ведомства тогда заявил, что эти страны «играют с огнем, а тот, кто играет с огнем, сам обожжется». До сентября 2023 г. у Тайваня на вооружении были только две субмарины – модифицированные подлодки «Звардвис», купленные у Нидерландов еще в 1980-е гг. Еще две, построенные в США в 1940-х гг., используются в учебных целях. В 2001 г. бывший президент США Джордж Буш-младший обещал поставить восемь дизельных подводных лодок Тайваню, но на практике этого так и не произошло из-за высокой стоимости и отсутствия у США своего проекта неатомной лодки.
После того как на острове не смогли найти иностранного поставщика подлодок, в мае 2019 г. ВМС Тайваня подписали контракт с CSBC на строительство головной подводной лодки национального производства. Уже в 2021 г. состоялась церемония официальной закладки первой строящейся на острове субмарины, и в сентябре 2023 г. ее выкатили из эллинга в порту Гаосюн. Известно, что доля местных компонентов в лодке составляет 40%. Согласно нынешним планам Тайбэя, вторая такая подводная лодка должна быть введена в строй тайваньского флота к 2027 г. Всего программа построения подводного флота тайваньского производства Indigenous Defense Submarine (IDS) предусматривает строительство восьми подлодок, на которые планируется выделить около $9,73 млрд.
Китай довольно жестко реагирует на военно-техническое сотрудничество с Тайванем, что выражается в виде различных политических и экономических мер, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Это привело к тому, что с конца 1990-х – начала 2000-х гг. круг стран, готовых сохранять такое сотрудничество с Тайванем, сократился, по сути, до США и редких поставок товаров двойного назначения со стороны европейских стран. США давно хотели помочь Тайваню в создании подводного флота, но сами американцы производят только атомные субмарины, но не дизель-электрические, отмечает Кашин, а их союзники оказались не готовы идти на такое сотрудничество, опасаясь реакции КНР. В результате США могли оказать лишь ограниченную помощь, а Тайбэй в частном порядке стал перекупать инженеров, имеющих опыт. Наличие мощного подводного флота у Тайваня реально может осложнить проведение Китаем десантной операции на острове до нейтрализации угроз от субмарин, отмечает эксперт.
Южная Корея сильно пострадала от резкой китайской реакции в ситуации с THAAD, и потому сейчас разумно пресекает попытки своих бизнесменов делать бизнес на военно-техническом сотрудничестве с Тайванем, что позволяет доказать КНР невовлеченность ее властей в процесс, говорит эксперт.