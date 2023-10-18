Сергей Лавров возобновляет регулярные контакты с КНДР

Данный визит нужно рассматривать как возобновление диалога России и КНДР после пандемии, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Из-за пандемии сотрудничество между Москвой и Пхеньяном оказалось буквально на нулевом уровне, что ненормально для соседних стран. Фронт работ в отношениях России и КНДР большой и для прогресса необходимы в том числе министерские визиты, поясняет эксперт. По мнению Дьячкова, от визита Лаврова можно ждать оживления гуманитарного, образовательного и научного сотрудничества – традиционных в прошлом сфер контактов России с Северной Кореей, прекративших свое действие из-за закрытия границ.