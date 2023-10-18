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Сергей Лавров возобновляет регулярные контакты с КНДР

Отношения двух стран восстанавливаются после пандемии
Глеб Мишутин
Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 18 октября с визитом в КНДР. Планируется, что он проведет переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Четвертый визит Лаврова в КНДР продлится до 19 октября. До этого министр посещал Северную Корею в 2004, 2009 и 2018 гг. Вместе с министром для кадровой ротации в посольстве в КНДР прибыли девять дипломатов и технических сотрудников.

В сентябре с визитом в России побывал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые длились пять часов. Лидеры стран обсудили вопросы экономического и гуманитарного характера, а также положение дел в регионе. Еще ранее в июле празднование окончания Корейской войны посетил министр обороны России Сергей Шойгу. 14 октября представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби обвинили КНДР в поставках «тысяч контейнеров» боеприпасов в Россию, Москва отвергла эти обвинения.

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Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, на переговорах министры будут обсуждать «широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова». Посол России в КНДР Александр Мацегора заверил, что стороны делают «все необходимое для скорейшего перезапуска механизма торгово-экономических отношений». Напомним, что из-за действующих санкций ООН в отношении КНДР экономическое взаимодействие с ней крайне затруднено. По словам российского посла, энтузиазм в отношении возобновления торговли заметен не только у властей и предпринимателей России, но и у северокорейской стороны.

Данный визит нужно рассматривать как возобновление диалога России и КНДР после пандемии, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Из-за пандемии сотрудничество между Москвой и Пхеньяном оказалось буквально на нулевом уровне, что ненормально для соседних стран. Фронт работ в отношениях России и КНДР большой и для прогресса необходимы в том числе министерские визиты, поясняет эксперт. По мнению Дьячкова, от визита Лаврова можно ждать оживления гуманитарного, образовательного и научного сотрудничества – традиционных в прошлом сфер контактов России с Северной Кореей, прекративших свое действие из-за закрытия границ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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