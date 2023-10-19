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Политика

Российские МиГ-31 начнут патрулировать Черное море

Но это не реакция на передачу Украине американских ракет ATACMS
Глеб Мишутин Алексей Никольский

Выступая на пресс-конференции в Пекине, президент России Владимир Путин назвал поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS «очередной ошибкой» США: «Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: «Если бы мы всё поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Мы такие молодцы – мы этого не сделали». Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка» (цитата по сайту Кремля).

Кроме того, для Украины эти поставки ситуацию не изменили – президент в этой связи отметил новую попытку контрнаступления на херсонском направлении, где «потери есть – результата нет». Наконец, «ошибкой уже более масштабного, пока невидимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт», причем на фоне ближневосточного конфликта.

В связи с последним Путин заявил, что США «затащили» две авианосные группировки в Средиземное море. «Хочу сказать, это не угроза – то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую, – но по моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 км со скоростью девять махов», – сказал президент.

Патрулирование МиГ-31 – это политический шаг, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Никакого отношения к американским БПЛА, которые патрулируют в Черном море, он не имеет, так как ракеты «Кинжал», находящиеся на борту этих истребителей, не принадлежат к вооружению категории «воздух – воздух».

Не является это и прочерчиванием красных линий после предоставления Украине ATACMS – Путин уже заявил, что поставки такого вооружения лишь продлят агонию Украины, говорит эксперт. По мнению Ермакова, таким образом российская сторона декларирует намерение активно применять эту систему вооружения при необходимости, так как МиГ-31 не подходит для длительного дежурства в воздухе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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