Российские МиГ-31 начнут патрулировать Черное море

Выступая на пресс-конференции в Пекине, президент России Владимир Путин назвал поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS «очередной ошибкой» США: «Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: «Если бы мы всё поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Мы такие молодцы – мы этого не сделали». Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка» (цитата по сайту Кремля).