Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади

Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площадиПрезидент выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми 19-22 октября.
Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 г. Годом спорта. В ходе своего выступления он также затронул темы олимпийского движения, развития спорта в России и проведения Игр БРИКС в Казани в 2024 г. «Ведомости» собрали главные заявления президента.
О привилегиях на Олимпийских играх
Путин отметил, что сегодня российские спортсмены проходят проверку на сплоченность и верность «истинным ценностям спорта». Он напомнил, что Россия «стояла у истоков современного олимпийского движения», и подчеркнул, что олимпийские принципы остаются для нее незыблемыми. В то же время руководство Международного олимпийского комитета (МОК) считает приглашение на Игры «некой привилегией», которую можно заслужить «политическими жестами», заявил Путин.
«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», – продолжил президент.
Кроме того, устарела Олимпийская хартия, считает Путин. По его словам, спортивные чиновники «присвоили себе право определять, на кого она распространяется, <...> а на кого – нет». Путин напомнил, что смысл спорта заключается в его «объединяющей силе». Он добавил, что эту ценность «нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать». Глава государства заявил, что спорт является «безусловным государственным приоритетом» для России, и подчеркнул, что государство поддерживает спортсменов, которые вынуждены пропускать соревнования.
О развитии спорта и возобновлении спортивных парадов на Красной площади
Путин также пообещал уделять внимание массовому спорту в России.
«Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья», – сказал он.
По утверждению президента, для этого создаются все условия. Сейчас в стране действуют 353 000 спортивных объектов, но этого все равно недостаточно «для такой большой страны как Россия», заявил он.
Кроме того, в планах властей нарастить число соревнований разного уровня – как общероссийских, так и международных. Путин обратил внимание, что у России есть все для этого: наличие успешного опыта проведения крупных соревнований, спортивные комплексы и стадионы, оснащенные в соответствии с мировыми стандартами, а также свой спортивный арбитраж.
«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями», – отметил глава государства.
Позже на полях форума глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев предложил объявить 2024 г. Годом спорта и возобновить традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. «Хорошая идея», – поддержал Путин инициативу.
Об Играх БРИКС и других международных соревнованиях
Путин напомнил, что в июне 2024 г. в Казани пройдут Игры БРИКС, а уже в сентябре того же года в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Он уточнил, что в программе соревнований есть как хорошо известные виды спорта, так и «набирающие популярность», в том числе брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование.
«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе, конечно, и в спорте», – отметил президент.
В качестве примера он привел «Игры Будущего», которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани уже в феврале 2024 г. В заключение Путин пригласил спортсменов из разных стран принять в них участие.