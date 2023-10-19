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Политика

Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади

Президент выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми
Анастасия Швецова
Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми 19-22 октября.

Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 г. Годом спорта. В ходе своего выступления он также затронул темы олимпийского движения, развития спорта в России и проведения Игр БРИКС в Казани в 2024 г. «Ведомости» собрали главные заявления президента. 

О привилегиях на Олимпийских играх

Путин отметил, что сегодня российские спортсмены проходят проверку на сплоченность и верность «истинным ценностям спорта». Он напомнил, что Россия «стояла у истоков современного олимпийского движения», и подчеркнул, что олимпийские принципы остаются для нее незыблемыми. В то же время руководство Международного олимпийского комитета (МОК) считает приглашение на Игры «некой привилегией», которую можно заслужить «политическими жестами», заявил Путин. 

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», – продолжил президент. 

Кроме того, устарела Олимпийская хартия, считает Путин. По его словам, спортивные чиновники «присвоили себе право определять, на кого она распространяется, <...> а на кого – нет». Путин напомнил, что смысл спорта заключается в его «объединяющей силе». Он добавил, что эту ценность «нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать». Глава государства заявил, что спорт является «безусловным государственным приоритетом» для России, и подчеркнул, что государство поддерживает спортсменов, которые вынуждены пропускать соревнования.

О развитии спорта и возобновлении спортивных парадов на Красной площади

Путин также пообещал уделять внимание массовому спорту в России. 

«Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья», – сказал он. 

По утверждению президента, для этого создаются все условия. Сейчас в стране действуют 353 000 спортивных объектов, но этого все равно недостаточно «для такой большой страны как Россия», заявил он. 

Кроме того, в планах властей нарастить число соревнований разного уровня – как общероссийских, так и международных. Путин обратил внимание, что у России есть все для этого: наличие успешного опыта проведения крупных соревнований, спортивные комплексы и стадионы, оснащенные в соответствии с мировыми стандартами, а также свой спортивный арбитраж.

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями», – отметил глава государства.

Позже на полях форума глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев предложил объявить 2024 г. Годом спорта и возобновить традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. «Хорошая идея», – поддержал Путин инициативу.

Об Играх БРИКС и других международных соревнованиях 

Путин напомнил, что в июне 2024 г. в Казани пройдут Игры БРИКС, а уже в сентябре того же года в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Он уточнил, что в программе соревнований есть как хорошо известные виды спорта, так и «набирающие популярность», в том числе брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование. 

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе, конечно, и в спорте», – отметил президент. 

В качестве примера он привел «Игры Будущего», которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани уже в феврале 2024 г. В заключение Путин пригласил спортсменов из разных стран принять в них участие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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