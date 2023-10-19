Путин поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади

Кроме того, устарела Олимпийская хартия, считает Путин. По его словам, спортивные чиновники «присвоили себе право определять, на кого она распространяется, <...> а на кого – нет». Путин напомнил, что смысл спорта заключается в его «объединяющей силе». Он добавил, что эту ценность «нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать». Глава государства заявил, что спорт является «безусловным государственным приоритетом» для России, и подчеркнул, что государство поддерживает спортсменов, которые вынуждены пропускать соревнования.