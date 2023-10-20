Депутатам разъяснили порядок работы с поправками Белого дома

Госдума таким образом перестраховывается от случаев, когда при рассмотрении палатой законопроекта во втором чтении может оказаться, что правительство не согласно с новой редакцией, полагает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Если же на заседании уполномоченный чиновник скажет, что «в правительстве поддерживаются поправки», то, как уточняют в комиссии по регламенту, это будет считаться позицией кабмина, поясняет эксперт. Тем самым депутаты как бы призывают представителей Белого дома отслеживать прохождение законопроектов в Думе, отмечает Склянчук.