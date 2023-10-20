Газета
Политика

Депутатам разъяснили порядок работы с поправками Белого дома

В Госдуме исходят из принципа «формирования единой законотворческой позиции правительства»
Мария Макутина
Правительственным чиновникам теперь придется внимательней следить за своими заявлениями в Госдуме / Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме по решению совета нижней палаты подготовлены разъяснения положений регламента палаты «в части рассмотрения поправок к законопроектам». «Ведомости» ознакомились с документом, который подготовлен при проработке вопроса по повышению эффективности взаимодействия федеральных ведомств и официальных представителей правительства РФ в части рассмотрения тех самых поправок. Разъяснения были разработаны комитетом Госдумы по контролю (отвечает в том числе за связи с правительством) и комиссией по регламенту – подпись под ними поставил ее руководитель Виктор Пинский.

Белый дом 7 сентября уже внес изменения в свой регламент, согласно которым ответы министерств на запросы думских комитетов по вопросам рассмотрения законопроектов и подготовки поправок к ним должны быть подготовлены с учетом позиции правительства. Таким образом, как отмечается в разъяснениях для депутатов, закладывается «принцип формирования единой законотворческой позиции правительства по вносимым поправкам» к законопроектам, даже если их инициатором выступает министерство или ведомство.

При этом, как разъясняют депутатам, регламентом Думы предусмотрены механизмы участия правительства через своих уполномоченных представителей в законотворческой работе Думы, например право участвовать в заседании комитета министра, полномочного представителя правительства в Думе (он также может выступать на заседании палаты). Тем самым правительство имеет возможность активно участвовать в обсуждении поправок и доводить консолидированную позицию правительства до сведения депутатов, разъясняет комиссия и рекомендует учитывать это при подготовке законопроектов ко второму чтению.

Это больше технический документ, разъясняющий изменения в регламенте правительства, отметил депутат «Единой России» Артем Кирьянов. Депутатам уточнили, что им следует при подготовке поправок ориентироваться на консолидированную позицию Белого дома, а не отдельных ведомств, пояснил первый замглавы комитета по контролю Михаил Романов. По его словам, речь о поправках к правительственным проектам от других субъектов законодательной инициативы, в частности депутатов.

Госдума таким образом перестраховывается от случаев, когда при рассмотрении палатой законопроекта во втором чтении может оказаться, что правительство не согласно с новой редакцией, полагает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Если же на заседании уполномоченный чиновник скажет, что «в правительстве поддерживаются поправки», то, как уточняют в комиссии по регламенту, это будет считаться позицией кабмина, поясняет эксперт. Тем самым депутаты как бы призывают представителей Белого дома отслеживать прохождение законопроектов в Думе, отмечает Склянчук.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных