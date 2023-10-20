Депутатам разъяснили порядок работы с поправками Белого дома

Депутатам разъяснили порядок работы с поправками Белого домаВ Госдуме исходят из принципа «формирования единой законотворческой позиции правительства»
В Госдуме по решению совета нижней палаты подготовлены разъяснения положений регламента палаты «в части рассмотрения поправок к законопроектам». «Ведомости» ознакомились с документом, который подготовлен при проработке вопроса по повышению эффективности взаимодействия федеральных ведомств и официальных представителей правительства РФ в части рассмотрения тех самых поправок. Разъяснения были разработаны комитетом Госдумы по контролю (отвечает в том числе за связи с правительством) и комиссией по регламенту – подпись под ними поставил ее руководитель Виктор Пинский.
Белый дом 7 сентября уже внес изменения в свой регламент, согласно которым ответы министерств на запросы думских комитетов по вопросам рассмотрения законопроектов и подготовки поправок к ним должны быть подготовлены с учетом позиции правительства. Таким образом, как отмечается в разъяснениях для депутатов, закладывается «принцип формирования единой законотворческой позиции правительства по вносимым поправкам» к законопроектам, даже если их инициатором выступает министерство или ведомство.
При этом, как разъясняют депутатам, регламентом Думы предусмотрены механизмы участия правительства через своих уполномоченных представителей в законотворческой работе Думы, например право участвовать в заседании комитета министра, полномочного представителя правительства в Думе (он также может выступать на заседании палаты). Тем самым правительство имеет возможность активно участвовать в обсуждении поправок и доводить консолидированную позицию правительства до сведения депутатов, разъясняет комиссия и рекомендует учитывать это при подготовке законопроектов ко второму чтению.
Это больше технический документ, разъясняющий изменения в регламенте правительства, отметил депутат «Единой России» Артем Кирьянов. Депутатам уточнили, что им следует при подготовке поправок ориентироваться на консолидированную позицию Белого дома, а не отдельных ведомств, пояснил первый замглавы комитета по контролю Михаил Романов. По его словам, речь о поправках к правительственным проектам от других субъектов законодательной инициативы, в частности депутатов.
Госдума таким образом перестраховывается от случаев, когда при рассмотрении палатой законопроекта во втором чтении может оказаться, что правительство не согласно с новой редакцией, полагает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Если же на заседании уполномоченный чиновник скажет, что «в правительстве поддерживаются поправки», то, как уточняют в комиссии по регламенту, это будет считаться позицией кабмина, поясняет эксперт. Тем самым депутаты как бы призывают представителей Белого дома отслеживать прохождение законопроектов в Думе, отмечает Склянчук.