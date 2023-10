Трамп отговорил республиканцев голосовать за кандидата на пост спикера конгресса

Республиканец Том Эммер отказался в ночь на 25 октября участвовать в выборах на пост спикера конгресса. Это произошло после того, как экс-президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал Эммера и назвал его RINO (Republican in name only/ республиканец только по названию). Он предупредил однопартийцев, что голосовать за Эммера будет «трагической ошибкой». Вместо Эммера республиканцы отдали предпочтение Майку Джонсону, который занял второе место после Эммера на тайном голосовании 24 октября.