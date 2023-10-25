Трамп отговорил республиканцев голосовать за кандидата на пост спикера конгресса

Трамп отговорил республиканцев голосовать за кандидата на пост спикера конгрессаШансы следующего кандидата Майка Джонсона тоже сомнительны
Республиканец Том Эммер отказался в ночь на 25 октября участвовать в выборах на пост спикера конгресса. Это произошло после того, как экс-президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал Эммера и назвал его RINO (Republican in name only/ республиканец только по названию). Он предупредил однопартийцев, что голосовать за Эммера будет «трагической ошибкой». Вместо Эммера республиканцы отдали предпочтение Майку Джонсону, который занял второе место после Эммера на тайном голосовании 24 октября.
Выступая перед журналистами после своей номинации, Джонсон заявил о готовности республиканцев действовать сообща и, в частности, подтвердил намерение поддержать Израиль. Он подчеркнул, что в ходе партийного собрания ни один республиканец не проголосовал против него. Голосов «против» и правда не было, но зато 20 или 22 (по разным оценкам) республиканца покинули голосование, а трое воздержались.
Джонсон представляет в палате штат Луизиана и является вице-председателем республиканской конференции (один из органов управления партией в конгрессе). На эту должность его переизбрали единогласно в прошлом году. Помимо партийных должностей он работает в комитете по вопросам судопроизводства и подкомитете по вопросам использования федерального правительства в корыстных целях.
Открытые источники (СМИ, архивы конгресса и история голосования конгрессменов) показывают, что Джонсон считается более протрамповским кандидатом, чем тот же Эммер. По словам республиканки Лиз Чейни, Джонсон был «самым важным архитектором» претензий Трампа к итогам голосования после проигрыша на президентских выборах в 2020 г. Он также входит в число республиканцев, не согласных с политикой администрации Байдена по оказанию военной и финансовой поддержки Украине.
За кандидатуру Джонсона публично высказался лидер большинства в палате представителей Стив Скализ и члены правого крыла республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Бойберт. Конгрессмены заявили об этом на своих страницах в соцсети X (бывший Twitter).
NBC News со ссылкой на источники также сообщил, что бывший спикер Кевин Маккарти обдумывает возможность вернуть себе должность. Согласно предполагаемому плану, Маккарти займет пост спикера, а представитель консервативного крыла Джим Джордан – его заместителя.
Кандидату в спикеры необходимо набрать как минимум 217 голосов. Таким образом, Джонсон и любой другой республиканец, желающий стать спикером, может потерять не более четырех голосов однопартийцев. Голосование в палате представителей может состояться в промежутке с 18:00 по 19:00 мск 25 октября.
«Сложно сказать, сможет ли Джонсон перетянуть на свою сторону умеренных. Пока это выглядит так, что не готовые к компромиссам консерваторы в очередной раз ждут, что более ответственные умеренные республиканцы сдадутся и согласятся на их условия», – объясняет политолог Ян Веселов.
Идея дуумвирата Маккарти и Джордана выглядит довольно странно, считает Веселов. Это делает «немного бессмысленными» последние три недели. Ведь по итогу Маккарти вернется в кресло спикера, согласившись на уступки консерваторов, а именно с этого и началось его спикерство в январе 2023 г.
«Поэтому я не очень верю в такой формат. Если Джонсон так и не сможет избраться спикером, то более вероятным мне кажется попытка расширить полномочия врио спикера, которую поддержат демократы и центристское крыло республиканцев», – заключил Веселов.
Поступок Трампа в отношении голосования за Эммера беспрецедентен, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По словам эксперта, бывший президент не намерен считаться с партийными интересами и хочет, прежде всего, усилить свое влияние среди республиканцев. «Может быть он не понимает или просто не хочет понимать особенностей работы внутриполитического механизма. Он так делает всегда. Республиканцы сами на него согласились когда-то, теперь расхлебывают», – резюмировала Журавлева.
Трамп – фаворит республиканских праймериз, и политологи уверены в его возможности еще раз стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Результаты опроса YouGov, проведенного с 14 по 17 октября, показывают, что 78% опрошенных республиканских избирателей положительно относятся к нему.