Республиканцы снова выбрали кандидата на пост спикера

Теперь Эммеру предстоит выиграть голосование в палате представителей. Задача усложняется из-за хрупкого большинства республиканцев. Для того чтобы стать спикером, Эммер должен заручиться поддержкой как минимум 217 (из 221) своих однопартийцев. Он может заручиться и поддержкой демократов, если часть республиканцев, как это бывало ранее, решит выступить против него. Но традиционно демократы голосуют почти единогласно за своего лидера в палате представителей. Лидер демократов Хаким Джеффриз заявил 24 октября, что демократы вообще не обсуждали возможность оказать поддержку Эммеру. После объявления результатов пятого раунда республиканцы снова удалились для очередного тайного голосования с целью проверки шансов Эммера быть избранным спикером. Против него проголосовали 20 республиканцев, а пять воздержались. Исходя из этих результатов, он сможет выработать стратегию. Пока неизвестно, сможет ли палата представителей провести выборы спикера 24 октября.