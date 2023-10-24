Республиканцы снова выбрали кандидата на пост спикера

Республиканцы снова выбрали кандидата на пост спикераПротив конгрессмена Тома Эммера выступил Дональд Трамп, и его шансы низки
В ходе закрытого голосования республиканцы палаты представителей конгресса США выбрали 24 октября конгрессмена из Миннесоты Тома Эммера кандидатом на пост спикера. Они провели пять раундов голосования, чтобы определить победителя. Согласно правилам, если по итогам первого раунда ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, кандидат с их наименьшим количеством автоматически выбывают из гонки и проводится очередной раунд голосования. С пятого раза, как сообщает Politico со ссылкой на источники, Эммер набрал 117 голосов против 97.
Эммер – партийный «хлыст» (или партийный организатор), в его задачу входит убеждение или принуждение конгрессменов голосовать в соответствии с линией республиканцев. Он третий по значению в партийной иерархии республиканцев в палате после лидера большинства Стива Скализа и временного спикера Патрика Макгенри. В письме к однопартийцам он призвал их вместе противодействовать демократам и работать на расширение «консервативного большинства». Он участвует в работе комитета по финансовым услугам и республиканского руководящего комитета. Эммер голосовал за все пакеты военной помощи Украине, включая последний на сумму в $300 млн в конце сентября. Также, в отличие от большинства своих конкурентов, он голосовал за утверждение результатов президентских выборов 2020 г.
Кандидатура Эммера, по слухам, не устраивала экс-президента США Дональда Трампа. Но до объявления результатов тайного голосования бывший президент заявил, что не поддержит ни одного из республиканцев, борющихся за звание кандидата на пост спикера палаты. Несмотря на публикации в СМИ, соратники Эммера опровергают слухи о сложных отношениях конгрессмена с экс-президентом. За Эммера еще до его официального вступления в гонку 20 октября выступил экс-спикер Кевин Маккарти.
Кроме Эммера в борьбе за номинацию участвовали еще восемь кандидатов. Эммер представляет мейнстримных республиканцев. Среди проигравших оказался и представитель крайне правого крыла республиканской партии Брайан Дональдс, выбывший из гонки по результатам четвертого раунда голосования.
Теперь Эммеру предстоит выиграть голосование в палате представителей. Задача усложняется из-за хрупкого большинства республиканцев. Для того чтобы стать спикером, Эммер должен заручиться поддержкой как минимум 217 (из 221) своих однопартийцев. Он может заручиться и поддержкой демократов, если часть республиканцев, как это бывало ранее, решит выступить против него. Но традиционно демократы голосуют почти единогласно за своего лидера в палате представителей. Лидер демократов Хаким Джеффриз заявил 24 октября, что демократы вообще не обсуждали возможность оказать поддержку Эммеру. После объявления результатов пятого раунда республиканцы снова удалились для очередного тайного голосования с целью проверки шансов Эммера быть избранным спикером. Против него проголосовали 20 республиканцев, а пять воздержались. Исходя из этих результатов, он сможет выработать стратегию. Пока неизвестно, сможет ли палата представителей провести выборы спикера 24 октября.
Прежний спикер Кевин Маккарти был снят с должности в результате голосования 3 октября. Резолюцию предложил его однопартиец и представитель правого крыла республиканской партии Мэтт Гетц. 11 октября по итогам тайного голосования номинацию на пост спикера палаты представителей выиграл республиканец Стив Скализ, но уже 12 октября он отказался баллотироваться. Заменивший его Джим Джордан после трех неудачных раундов голосования в палате представителей потерял номинацию 20 октября в результате тайного голосования однопартийцев.
Из всех кандидатов Эммер, пожалуй, один из самых умеренных, считает политолог Ян Веселов. «Очевидно, что его кандидатурой будут недовольны многие консерваторы, которые и ранее обвиняли его в недостаточной поддержке Трампа», – полагает эксперт. Эммер выиграл номинацию, но 20 голосов «против», учитывая слабое преимущество республиканцев в палате, показывает, что спикерство ему пока не гарантировано, резюмировал Веселов.
Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на конгрессмена Лэнса Гудена, Эммер также отказался от борьбы за пост.