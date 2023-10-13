Кандидат республиканцев не стал бороться за пост спикера палаты представителей

Тем не менее в праздничном настроении пребывали не все. Экс-спикер Маккарти усомнился в способности Скализа получить достаточное количество голосов на выборах спикера. А бывший президент США Дональд Трамп, поддержавший Джордана, обратил внимание на состояние здоровья Скализа (29 августа 2023 г. конгрессмену диагностировали рак крови) и задался вопросом о его способности физически осуществлять деятельность в качестве спикера. «У Стива огромные сложности из-за его рака, я не знаю, как можно делать свою работу с такой серьезной проблемой», – заявил Трамп в эфире Fox News Radio.