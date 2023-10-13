Кандидат республиканцев не стал бороться за пост спикера палаты представителей

Кандидат республиканцев не стал бороться за пост спикера палаты представителейЭто увеличивает риск «шатдауна» в США и затянет одобрение помощи Украине
Номинированный 11 октября республиканцами на пост спикера палаты представителей конгресса США лидер большинства Стив Скализ отказался баллотироваться. Это произошло после того, как ряд его однопартийцев заявил, что не намерен отдавать за Скализа свой голос. Республиканцы назначили очередное собрание, в рамках которого они планируют выдвижение нового кандидата, который сможет получить поддержку всей партии.
«Наша партия должна объединиться, пока этого не произошло. До сих пор есть люди со своей собственной повесткой дня», – заявил Скализ после своего отказа от участия в выборах спикера 12 октября. Уже в пятницу 13 октября председатель комитета по вопросам судопроизводства Джим Джордан заявил о намерении повторно баллотироваться на пост.
За неделю до этого, 3 октября, ультраправое крыло республиканцев инициировало отстранение от должности спикера палаты Кевина Маккарти. Его обвинили в сговоре с демократами и в несоблюдении запросов однопартийцев при согласовании проекта федерального бюджета.
Скализ выиграл номинацию на спикерство у Джордана по итогам тайного голосования в среду 11 октября с незначительным перевесом: в 113 голосов против 99. При этом после оглашения результатов соперник признал поражение и высказался в поддержку Скализа. Также, несмотря на свою близость к Джордану, кандидатуру Скализа поддержал один из представителей ультраправого крыла Мэтт Гетц. «Да здравствует спикер Скализ», – прокричал конгрессмен, выходя к журналистам после голосования.
Тем не менее в праздничном настроении пребывали не все. Экс-спикер Маккарти усомнился в способности Скализа получить достаточное количество голосов на выборах спикера. А бывший президент США Дональд Трамп, поддержавший Джордана, обратил внимание на состояние здоровья Скализа (29 августа 2023 г. конгрессмену диагностировали рак крови) и задался вопросом о его способности физически осуществлять деятельность в качестве спикера. «У Стива огромные сложности из-за его рака, я не знаю, как можно делать свою работу с такой серьезной проблемой», – заявил Трамп в эфире Fox News Radio.
По информации The New York Times, после объявления Скализа о выходе из гонки, сторонники Джордана еще раз заверили его в своей поддержке. Как сообщает издание, сравнительно умеренные члены партии не намерены менять свои предпочтения в пользу Джордана, так как считают это пасованием перед лицом «тирании» (со стороны правого крыла партии). Но вечером 13 октября республиканец Тим Барчетт сообщил собравшимся в конгрессе журналистам, что партия «близка» к выбору Джима Джордана.
Не исключен и вариант возвращения на пост отстраненного Маккарти, который во время интервью для консервативного радиоведущего Хью Хьюитта 9 октября заявил, что одобрит любое решение партии, в том числе если его снова номинируют. Некоторые республиканцы предлагают передать дополнительные полномочия временному спикеру Патрику Макгенри, кандидатура которого также рассматривается в качестве альтернативы Скализу и Джордану.
Полномочия временного спикера регулируются пунктом 8 подпункта (b)(3) правила I палаты представителей от 2003 г. Согласно этому пункту, «до проведения таких выборов [спикера или и.о.] член [временный спикер], временно исполняющий обязанности спикера, может осуществлять такие полномочия спикера, которые могут оказаться необходимыми и уместными с этой целью». Предписания до сих пор являются предметом дебатов об их интерпретации среди американских практикующих юристов и правоведов.
Конгрессмены должны назначить спикера до 17 ноября, когда потребуется одобрение федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае, а также при отсутствии промежуточных решений, правительство США закроется полностью или частично (в зависимости от распределения финансирования), иначе говоря, объявит «шатдаун».
30 сентября палата представителей одобрила проект краткосрочного бюджета на 45 дней, не предусматривающего расходы на военную помощь для Украины. Но после отстранения Маккарти 3 октября палата перестала функционировать. По правилам, временный спикер имеет право только назначать дату выборов нового спикера, переносить заседания и приостанавливать работу палаты. В этих условиях конгресс не может одобрить дополнительную военную помощь таким союзникам США, как Израиль, и партнерам по типу Тайваня.
Для победы кандидату на пост спикера необходимо набрать 218 голосов. Республиканцы контролируют 221 место. Потенциальный спикер может позволить себе потерять лишь 3 голоса (13 октября республиканцы не поддержали план, предусматривающий порог в 217 голосов). При этом, против Маккарти 3 октября проголосовало 8 республиканцев.
Если Скализ не смог получить достаточную поддержку, то неясно, кто сможет это сделать, комментирует ситуацию руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Джордан – даже если выиграет номинацию – может не набрать необходимое количество голосов в Палате. Трудно сказать, есть ли вообще кандидат, который устроит и умеренных, и ультраправых», – говорит Журавлева.
В этих условиях риски «шатдауна» продолжают увеличиваться, продолжает эксперт. «Что касается военной помощи для Украины, то она тоже может “затормозиться”, так как правые республиканцы не считают это принципиальным вопросом для себя. Даже происходящее на Ближнем Востоке не станет для правых стимулом к нахождению компромиссной позиции с “умеренными” внутри собственной партии и демократами», – считает Журавлева.
Правые республиканцы готовы почти на все, чтобы перехватить власть в партии, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Из-за такой политики, полагает эксперт, шансы партии на будущих выборах снижаются. Наумов уверен, что для ультраправых личность кандидата спикера не имеет значения, их интересуют политические очки. «Когда их собственный электорат начнет выражать недовольство, только тогда правое крыло сможет согласиться на компромиссного кандидата», – резюмировал Наумов.
За всем стоит Трамп и приближенные к нему силы, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Владимир Васильев. По мнению ученого, правое крыло республиканской партии нацелено на назначение спикером либо трамписта, либо самого экс-президента. Также он отметил, что сам Трамп вполне может рассматривать для себя такой вариант даже как обманный прием для саботажа расследований, фигурантом которых он является.
Васильев считает, что временному спикеру Макгенри «не видать» временных полномочий, так как цель правого крыла не возобновление работы палаты, а доминирование внутри республиканской партии, даже если это будет стоить ей победы на будущих выборах.
Сейчас ничего не мешает Трампу избираться [спикером], считает практикующий в США юрист Игорь Слабых. «Правила конгресса и республиканской партии в конгрессе возможно начнут мешать только после избрания, и то не факт, что начнут. Поэтому если бы Трамп хотел стать спикером, то уже выдвинул бы свою кандидатуру, а не поддержал руководителя юридического комитета палаты Джордана. Поэтому я думаю, что вряд ли Трампу [это] интересно», – заключил юрист.