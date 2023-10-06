Республиканцы ищут нового спикера в палату представителей конгресса

Веселов уточняет, что и сами республиканцы не хотели бы видеть Трампа в качестве спикера, так как он внесет больше хаоса в работу палаты, чем конструктива. Как отметил политолог, вряд ли кто-то из республиканцев будет заявлять об этом публично ввиду имиджевых рисков. Эксперт также уверен, что голос Трампа в поддержку Джордана может стать решающим, что снимает с него необходимость становиться «временной фигурой». Но эксперт подчеркивает, что лояльный спикер будет активнее продвигать трампистскую повестку в конгрессе, например, импичмент Байдена.