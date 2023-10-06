Республиканцы ищут нового спикера в палату представителей конгресса

Республиканцы ищут нового спикера в палату представителей конгрессаДональду Трампу не удастся получить эту должность, считают эксперты
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности временно занять место спикера палаты представителей конгресса США, «если это необходимо». 3 октября палата впервые проголосовала за отстранение от этой должности республиканца Кевина Маккарти.
«Они [республиканцы] попросили меня занять это место [спикера], если сами не смогут получить необходимое количество голосов», – заявил Трамп в ночь на 5 октября в интервью для Fox News Digital. Позже он высказался в поддержку кандидатуры республиканца Джима Джордана. Трамп также подтвердил, что будет присутствовать на встрече однопартийцев 10 октября, в рамках которой они определят кандидата на пост спикера.
На 6 октября биться за пост спикера были готовы двое республиканцев: глава парламентской фракции Стив Скализ и председатель комитета палаты представителей по вопросам судопроизводства Джим Джордан. Оба относятся к протрамповски настроенным республиканцам. «Многие просили меня сделать это, потому что уверены во мне. Увидим, что будет… но я думаю, что смогу», – заявил в своем письме для однопартийцев Джордан. В качестве своих основных преимуществ конгрессмен назвал законотворческую деятельность по вопросам миграционной сферы, сбалансированного бюджета и «осуществление надзора» за работой администрации Джо Байдена.
Скализ, в свою очередь, также обратил внимание на свои карьерные достижения и верность консервативным ценностям. «Сейчас, больше чем когда-либо, мы должны вылечить глубокие раны, сосредоточиться на наших целях, чтобы вернуться к работе…», – сказано в обращении Скализа.
Пока что Джордану удалось получить два важных голоса в свою пользу. За его кандидатуру высказался один из лидеров правого крыла Мэтт Гетц, назвав конгрессмена своим «наставником». Также он получил благословение Трампа. Отвечая на вопрос CBS News о новоявленных кандидатах, экс-спикер Кевин Маккарти назвал их «старыми и хорошими друзьями», которые «отлично справятся».
3 октября, в результате голосования по предложенной резолюции, конгрессмены в Палате представителей приняли решение отправить в отставку Маккарти. Инициатором «снятия» был Гетц. Предлогом для решения Гетца было принятие законопроекта, обеспечивающего краткосрочное финансирование федерального правительства. Маккарти стал первым спикером в истории США, который был отстранен по официальному решению большинства конгрессменов: 218 против 210.
Пост спикера палаты представителей – третий по важности в политической иерархии Соединенных Штатов. Занимающий должность играет основную роль в формировании законодательной повестки конгресса, а также влияет на решения по распределению федеральных средств. Кроме того, согласно закону о порядке преемственности 1947 г., спикер является вторым в очереди на президентство после вице-президента.
В истории США даже известны случаи, когда спикер концентрировал в своих руках практически неограниченную власть в рамках конгресса. Так в 1910 г. республиканцы обрушились с критикой на своего однопартийца Джозефа Кэннона и потребовали перераспределения его полномочий между профильными комитетами. В 1970-е гг. произошло обратное перераспределение части полномочий в пользу спикера.
С точки зрения закона, Трампу ничего не мешает быть спикером: конституция не устанавливает, что должность может занимать член палаты представителей, рассказал «Ведомостям» практикующий в США юрист Игорь Слабых. Эксперт также подчеркнул, что в правилах палаты есть требование к «членам, делегатам и комиссионерам» покинуть посты в комитетах, если такому лицу предъявлено уголовное обвинение с возможным наказанием два и более года. «Но, даже если представить ситуацию, что Трампа изберут спикером, дословное толкование показывает, что на спикера требование покинуть пост после обвинения не распространяется», – отметил юрист.
Также Слабых советует не переоценивать инсинуации о стремлении Трампа получить иммунитет посредством должности спикера. «У конгрессменов есть иммунитет против уголовного преследования, но он очень ограничен и Трампу не поможет никак», – резюмировал эксперт.
В шансах экс-президента стать спикером сомневается и политолог Ян Веселов. Он ссылается на правила конференции республиканской партии, предписывающие любому должностному лицу, находящемуся под обвинениями, немедленно покинуть свой пост. Кроме того, юрист Игорь Слабых добавил, что правила конференции интерпретируются гораздо шире, чем правила палаты представителей.
Веселов уточняет, что и сами республиканцы не хотели бы видеть Трампа в качестве спикера, так как он внесет больше хаоса в работу палаты, чем конструктива. Как отметил политолог, вряд ли кто-то из республиканцев будет заявлять об этом публично ввиду имиджевых рисков. Эксперт также уверен, что голос Трампа в поддержку Джордана может стать решающим, что снимает с него необходимость становиться «временной фигурой». Но эксперт подчеркивает, что лояльный спикер будет активнее продвигать трампистскую повестку в конгрессе, например, импичмент Байдена.