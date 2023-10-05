Спикер палаты представителей США пал жертвой компромисса с демократами

Республиканцев из правого крыла и демократов объединяло только одно – недоверие к Маккарти, поэтому они и избавились от него, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объяснила, что правые недовольны решением спикера идти на сделку с демократами, а последние не готовы ему простить ни поддержку Трампа после штурма Капитолия в январе 2021 г., ни процесс импичмента в отношении президента Джо Байдена. «Демократы посчитали непродуктивным тратить политический ресурс на спасение Маккарти», – утверждает Журавлева. Она также подчеркнула, что нынешняя ситуация обернется еще большим затягиванием процесса согласования бюджета на новый финансовый год, помощи Украине и процедуры импичмента. Что касается президентских выборов, то, как отметила Журавлева, происходящее в конгрессе чуть более чем за год до голосования не окажет значительного влияния на его итог.