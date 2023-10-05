Спикер палаты представителей США пал жертвой компромисса с демократами

Спикер палаты представителей США пал жертвой компромисса с демократамиИзбрание нового спикера может затянуть принятие бюджета
Кевин Маккарти был снят с должности спикера палаты представителей конгресса США в результате голосования 3 октября. Резолюцию предложил его однопартиец и представитель правого крыла республиканской партии Мэтт Гетц. 216 конгрессменов поддержали ее, 210 высказались против. Помимо всех 208 демократов за отставку Маккарти проголосовали восемь республиканцев, включая самого Гетца. Временным спикером стал законодатель из Северной Каролины Патрик Макгенри. Рекомендовал коллегу лично Маккарти. Он также заявил, что не намерен переизбираться.
Считалось, что Маккарти сможет рассчитывать на голоса некоторых демократов, которые в обмен на поддержку попробуют выторговать у спикера уступки по интересующим их вопросам. Но лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис предупредил однопартийцев о необходимости голосовать против Маккарти и «положить конец» хаосу в нижней палате. За несколько минут до голосования экс-президент Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Почему республиканцы всегда борются друг с другом, а не с демократами-леворадикалами, уничтожающими нашу страну?»
После объявления итогов голосования временный спикер приостановил работу палаты представителей на неделю. Согласно правилам, он не может вести заседания, но в праве их переносить, приостанавливать работу палаты и назначать дату выборов нового спикера. К вечеру 4 октября ни один конгрессмен официально не объявил о намерении бороться за пост. Но, как сообщает Politico, республиканец Джим Джордан (председатель комитета по вопросам судопроизводства) ведет активные переговоры с союзниками по поводу своей кандидатуры. На своей странице в X Гетц заявил, что Джордан был бы отличным вариантом, назвав его своим наставником.
Согласно ежемесячному опросу Gallup, только 17% американцев положительно оценивают работу конгресса (сентябрь 2023 г.). Стоит отметить, что за аналогичный период пребывания в роли спикера Нэнси Пелоси (сентябрь 2019 г.) эта цифра равнялась 18%. При этом в последний раз рейтинг законодательной власти достигал 50% и выше в апреле 2003 г. По данным Statista, уровень поддержки самого Маккарти на сентябрь 2023 г. составил 26%. Показатели лидера демократов Джеффриса за то же время не превышают 25%. Кроме того, как показало исследование Pew Research Center, треть американцев относятся негативно к обеим партиям – максимум за всю историю США.
Гетц заявил о намерении отстранить Маккарти сразу после того, как в воскресенье конгресс одобрил законопроект, продлевающий финансирование федерального правительства на 45 дней. Документ был предложен самим Маккарти, и это, как утверждают критики, стало нарушением ряда обещаний, данных им при избрании в январе 2023 г. правым конгрессменам. Помимо этого Гетц обвинил Маккарти в сговоре с демократами. По его мнению, в обмен на их поддержку спикер пообещал представить к голосованию отдельный законопроект, предусматривающий финансирование Украины. Маккарти избрали спикером 7 января 2023 г.
Процесс растянулся на четыре дня и 15 раундов голосования. В итоге он проработал в должности спикера 269 дней и стал первым в истории США политиком, лишившимся этого поста в результате одобрения резолюции об отставке. Согласно Закону о порядке преемственности 1947 г., спикер является вторым в очереди на президентство после вице-президента США.
Республиканцев из правого крыла и демократов объединяло только одно – недоверие к Маккарти, поэтому они и избавились от него, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объяснила, что правые недовольны решением спикера идти на сделку с демократами, а последние не готовы ему простить ни поддержку Трампа после штурма Капитолия в январе 2021 г., ни процесс импичмента в отношении президента Джо Байдена. «Демократы посчитали непродуктивным тратить политический ресурс на спасение Маккарти», – утверждает Журавлева. Она также подчеркнула, что нынешняя ситуация обернется еще большим затягиванием процесса согласования бюджета на новый финансовый год, помощи Украине и процедуры импичмента. Что касается президентских выборов, то, как отметила Журавлева, происходящее в конгрессе чуть более чем за год до голосования не окажет значительного влияния на его итог.
Возможность затягивания принятия бюджета подтвердил и политолог Ян Веселов. Эксперт уверен, что, даже если республиканцы смогут избрать кандидата, приемлемого для обеих партий, им все равно предстоят тяжелые дебаты с демократами по бюджетной политике. Демократы потребуют денег для Украины и сохранения бюджетных расходов на нынешнем уровне, а правые наверняка не откажутся от урезания социальных программ и создания механизмов контроля финансирования Киева. Веселов полагает, что согласование нового бюджета может выйти за рамки 17 ноября – последней даты действия временного бюджета.