США планируют увязать военную помощь Израилю и Украине

Администрация Байдена пытается усидеть на двух стульях, понимая, что любая инициатива о помощи Израилю без проблем пройдет в конгрессе, и пытаясь прицепить к нему украинский пакет, замечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Для успеха своей затеи демократам, по мнению эксперта, нужно добиться возвращения на пост спикера республиканца Маккарти, который заявил о желании снова побороться за этот пост. В противном случае спикером может стать трампист Джордан, возглавляющий влиятельный юридический комитет и выступающий за более сдержанную помощь Украине, отметил эксперт.