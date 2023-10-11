США планируют увязать военную помощь Израилю и Украине

США планируют увязать военную помощь Израилю и УкраинеМногое зависит от будущего спикера палаты представителей конгресса
Администрация президента США Джо Байдена и конгрессмены рассматривают вариант увязки военной помощи Израилю с увеличением финансирования Украине. Белый дом предложил этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киеву, несмотря на противодействия со стороны некоторых парламентариев-республиканцев в палате представителей и сенате, сообщает газета The Washington Post (WP) и телеканалы NBC и CNN со ссылкой на источники.
С начала боевых действий на Ближнем Востоке 7 октября Тель-Авив направил в Вашингтон несколько запросов о военной помощи, включая пополнение ракет системы ПРО «Железный купол», высокоточных авиабомб SDB и 12,7-мм патронов для пулеметов М2, рассказали источники WP. Байден поручил министру обороны Ллойду Остину удовлетворить из наличия армии США несколько запросов, но для восполнения запасов потребуется одобрение конгресса, пишут авторы статьи.
При этом предоставление военного снаряжения одновременно двум странам может увеличить нагрузку на арсеналы США. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне 2 октября сообщило, что Пентагон располагает военными материалами для помощи Украине на сумму $5,2 млрд – остаток из $43,7 млрд, выделенных Вашингтоном Киеву с начала боевых действий в феврале 2022 г.
Вопрос о предоставлении военной и экономической помощи Украине расколол республиканскую партию, хотя в ней существует почти единодушная позиция относительно поддержки Израиля, пишет WP. Чиновники и некоторые проукраинские законодатели полагают, что объединение двух пакетов помощи в одном законопроекте сможет побудить некоторых республиканцев поддержать эту инициативу. Республиканцы не хотят блокировать военную помощь Тель-Авиву, который с 8 октября впервые с 1973 г. находится в состоянии войны с палестинскими боевиками из сектора Газа.
При этом ранее представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать этот план, но отметил, что поддержка и Украины, и Израиля «одинаково важна» для Вашингтона. Ранее конгресс за 2,5 часа до наступления шатдауна (приостановки работы правительства) 30 сентября согласовал проект бюджета на 45 дней без раздела о помощи Украине.
Как пишет WP, среди республиканцев есть как противники, так и сторонники объединения пакетов помощи. Конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес усомнился в возможности найти другой план, если конгресс рассчитывает помочь этим странам до начала следующего финансового года. А его коллега в палате представителей Элиза Стефаник категорически отвергла эту схему. По ее словам, у республиканцев достаточно голосов, чтобы принять отдельный пакет помощи Израилю без Украины.
Вне зависимости от результатов полемики демократам будет сложно продвигать план военной поддержки Израилю и Украине без избрания нового спикера палаты представителей. Законопроект о предоставлении иностранной помощи выдвигает спикер, а прежний спикер Кевин Маккарти был снят с поста голосованием палаты. Один из главных претендентов на замену Маккарти – республиканец Джим Джордан выступает против поставок вооружений Киеву, в то время как другой кандидат и его однопартиец Стив Скализ выступает за увеличение финансирования. Выборы спикера запланированы на 11 октября.
Администрация Байдена пытается усидеть на двух стульях, понимая, что любая инициатива о помощи Израилю без проблем пройдет в конгрессе, и пытаясь прицепить к нему украинский пакет, замечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Для успеха своей затеи демократам, по мнению эксперта, нужно добиться возвращения на пост спикера республиканца Маккарти, который заявил о желании снова побороться за этот пост. В противном случае спикером может стать трампист Джордан, возглавляющий влиятельный юридический комитет и выступающий за более сдержанную помощь Украине, отметил эксперт.
По словам эксперта Финуниверситета при правительстве России Дениса Денисова, США поддерживают с Израилем особые отношения и в плане приоритетности Киеву никак не потягаться с Тель-Авивом. При этом, добавляет Денисов, конфликт в Палестине является началом тенденции на вскрытие замороженных конфликтов по всему миру, так что в ближайшем будущем можно ожидать эскалации и в других зонах – на Тайване и Кипре.
Пока в конфликт на Ближнем Востоке не втянулся Иран, Вашингтон способен удовлетворить запросы израильских военных, считает Васильев. «Тем более в отличие от украинцев израильские военные имеют дело с боевиками, а не с регулярной армией», – заключил эксперт.