Республиканцы выбрали кандидата в спикеры палаты представителей конгресса США

Пока сложно сказать, выберут ли Скализа сразу или ему придется пройти через несколько туров голосования, как это было с Маккарти, считает политолог Ян Веселов. «Сам Джим Джордан пока официально не поддержал Скализа, а вместе с ним и некоторые консерваторы, которые голосовали за него», – рассказал эксперт. Но, как полагает Веселов, Скализу будет немного проще, так как ему потребуется не 218, а 217 голосов, потому что сейчас два места в палате представителей вакантны.