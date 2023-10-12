Республиканцы выбрали кандидата в спикеры палаты представителей конгресса США

Республиканцы выбрали кандидата в спикеры палаты представителей конгресса СШАНо лидер большинства палаты Стив Скализ может не оправдать надежд на преодоление раскола в своей партии
Республиканцы на закрытом собрании партии номинировали на должность спикера палаты представителей конгресса США главу большинства Стива Скализа. Таким образом, он одержал победу над своим конкурентом Джимом Джорданом: за Скализа проголосовало 113 республиканцев, за Джордана – 99. Трое не голосовало. Пока не известно, кто из конгрессменов кого поддержал на тайном собрании республиканцев. Зато к 11 октября публично в поддержку Джордана выступили 47 республиканцев в палате и экс-президент Дональд Трамп. За Скализа, в свою очередь, открыто высказались 32 конгрессмена.
Во время предыдущего закрытого собрания 10 октября республиканцы не смогли определить кандидата на место спикера. На мероприятии 10 октября перед однопартийцами выступили Скализ и Джордан. Первый подчеркнул важность укрепления южной границы США, а последний посвятил свое выступление важности сбалансированной бюджетной политики.
При этом, как сообщает Axios со ссылкой на источники, оба признали необходимость «краткосрочного бюджета». Его принятие стало одной из причин отстранения 3 октября предыдущего спикера республиканца Кевина Маккарти с поста спикера из-за недовольства правого крыла партии предложенными условиями финансирования правительства.
Впереди еще двухпартийное голосование в палате. Спикер избирается конгрессменами от обеих партий (республиканцев и демократов) обычным большинством (50% + 1 голос). Конгрессмены могут отдать свой голос за любого кандидата без учета его партийной принадлежности. Обычно должность получает представитель партии большинства. Сейчас это республиканцы – у них 221 голос из 435, в то время как у демократов 212.
Со Скализом в палате почти наверняка будет соперничать лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис. При этом процесс избрания в палате бывшего спикера Маккарти в январе 2023 г. серьезно затянулся: ему удалось набрать необходимое количество голосов только после 15 раундов голосования. Хотя в истории США были и более долгие выборы спикера. В 1855 г. 21 конгрессмен соревновался за пост – и только через два месяца, после 133 раундов голосования, спикером был избран Натаниэль Бэнкс.
Республиканцы разобщены и вряд ли какой-либо внешнеполитический кризис заставил бы их оперативно избрать спикера, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт подчеркнула, что решение Трампа поддержать Джордана могло навредить шансам конгрессмена на избрание.
По ее мнению, умеренные республиканцы считают Трампа обузой и поэтому не захотели поддерживать его кандидата. Тем не менее, говорит Журавлева, им, несмотря на численное превосходство, не удастся ограничить влияние правого крыла партии. Поэтому такие вопросы, как оказание помощи Украине, а также поддержка Израиля и Тайваня, могут остаться частично или полностью не решенными до избрания спикера, допускает эксперт.
Пока сложно сказать, выберут ли Скализа сразу или ему придется пройти через несколько туров голосования, как это было с Маккарти, считает политолог Ян Веселов. «Сам Джим Джордан пока официально не поддержал Скализа, а вместе с ним и некоторые консерваторы, которые голосовали за него», – рассказал эксперт. Но, как полагает Веселов, Скализу будет немного проще, так как ему потребуется не 218, а 217 голосов, потому что сейчас два места в палате представителей вакантны.
«Я думаю, что Скализа выбрали кандидатом в спикеры, во-первых, потому, что он и так занимал вторую по старшинству позицию во фракции, а во-вторых, потому, что он более мейнстримный кандидат относительно Джордана и пользуется большей поддержкой истеблишмента фракции», – резюмировал Веселов.
Не стоит рассматривать разобщенность республиканской партии исключительно в контексте противоречий по отдельным вопросам по типу бюджетной политики, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Основной проблемой республиканцев является кризис лидерства: ультраправые не могут предложить объединяющую фигуру, а остальные представители партии не готовы предложить своим избирателям ничего нового.
Также эксперт полагает, что некоторые демократы могут поддержать республиканского кандидата в обмен на определенные уступки. «Но пространства для диалога мало», – заключил Кортунов.