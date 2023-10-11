Роберт Кеннеди будет независимым кандидатом в президенты США

У Кеннеди как независимого кандидата все так же мало шансов выиграть президентские выборы, считает политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Он объяснил это не только историческими трендами, но и особенностью политической риторики Кеннеди. «Он хочет понравиться одновременно двум противоположным по ценностям аудиториям. При сегодняшней поляризации [в США] это проблематично», – сказал эксперт. Также Дубравский полагает, что пока нельзя точно определить, кому больше навредит кандидатура Кеннеди. «Он с легкостью откусывает электорат Байдена и Трампа одновременно. Это редкий случай, когда политик не вредит кому-то одному из тяжеловесов двух главных партий. Предположу, что на октябрь 2024 г. он больше будет съедать у Байдена, потому что перетягивает недовольных его политикой демократов. За Кеннеди им проголосовать легче, чем за Трампа», – резюмировал эксперт.