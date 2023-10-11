Роберт Кеннеди будет независимым кандидатом в президенты США

Роберт Кеннеди будет независимым кандидатом в президенты СШАЭто навредит и Дональду Трампу, и Джо Байдену
Политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший заявил 9 октября, что намерен участвовать в выборах президента США как независимый кандидат. До этого он планировал выдвигаться, как и знаменитые предки, от демократической партии. Он вспомнил неуспешных независимых кандидатов прошлых лет и подчеркнул, что «в этот раз все будет иначе, потому что независимый сможет победить».
Для участия в выборах независимому кандидату придется зарегистрироваться отдельно в каждом из 50 штатов. В противном случае его имя не появится в бюллетенях в штатах, где регистрация не выполнена. Основное требование в большинстве штатов – собрать подписи, от 1000 в Юте до 219 000 в Калифорнии и заплатить небольшие пошлины.
Кеннеди заявил 10 октября, что и демократы, и республиканцы правы, обвиняя его в попытке отнять их голоса. «Я собираюсь испортить их [выборы] для обоих [Трампа и Байдена]», – уточнил кандидат. Национальный комитет республиканцев (координирует избирательную стратегию партии) назвал Кеннеди «всего лишь очередным радикалом» и «ультралевым демократом». Председательница комитета Рона Макдэниэл также напомнила, что в 2007 и 2016 гг. критика со стороны демократов ограничилась заявлением одного из партийных стратегов о том, что Кеннеди не представляет серьезной угрозы для Байдена.
Согласно опросу Ipsos (результаты опубликованы 6 октября), большинство избирателей – 56% не в восторге от кандидатур Байдена и Трампа. При этом 48% позитивно относятся к Кеннеди. Также, несмотря на общее доверие к вакцинам, 50% американцев заявили, что склонны поддержать кандидата, ставящего, как Кеннеди, их эффективность под сомнение. По результатам опроса, если Трамп, Байден и Кеннеди будут кандидатами в президенты, то они наберут 33%, 31% и 14% соответственно.
Роберт Кеннеди-младший – сын кандидата в президенты и бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди (1961–1964) и племянник экс-президента США Джона Кеннеди (1961–1963). По данным Morning Consult, с апреля по июль его рейтинг среди избирателей-демократов колебался в диапазоне между 10 и 12%, а к концу августа – началу сентября опустился до 9% против байденовских 76%.
За всю историю американских президентских выборов было 42 кандидата, которые либо баллотировались от третьей партии, либо участвовали в них в качестве независимых. В этот список входит и 26-й президент США Теодор Рузвельт (1901–1909), который пытался переизбраться от Прогрессивной партии (вместо республиканской) в 1912 г. Также известен пример бизнесмена Росса Перо, принявшего участие в президентских выборах в 1992 г. Тогда он набрал почти 19% голосов. Некоторые американские историки убеждены, что Перо был одной из причин поражения тогдашнего главы государства Джорджа Буша-старшего (1989–1993) и, соответственно, победы Билла Клинтона. Пока что единственным независимым кандидатом, выигравшим американские президентские выборы, остается первый президент США Джордж Вашингтон.
Участие Кеннеди в выборах в качестве независимого кандидата в первую очередь вредит Байдену, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Отсутствие энтузиазма среди демократов по поводу кандидатуры Байдена, а также общее недовольство его политикой делают Кеннеди более привлекательной альтернативой для некоторой части демократического электората. Как полагает Васильев, Кеннеди может привлечь и продемократических независимых избирателей. Однако республиканцы, считает эксперт, вряд ли за него проголосуют, так как «для них Кеннеди – обычный левак».
У Кеннеди как независимого кандидата все так же мало шансов выиграть президентские выборы, считает политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Он объяснил это не только историческими трендами, но и особенностью политической риторики Кеннеди. «Он хочет понравиться одновременно двум противоположным по ценностям аудиториям. При сегодняшней поляризации [в США] это проблематично», – сказал эксперт. Также Дубравский полагает, что пока нельзя точно определить, кому больше навредит кандидатура Кеннеди. «Он с легкостью откусывает электорат Байдена и Трампа одновременно. Это редкий случай, когда политик не вредит кому-то одному из тяжеловесов двух главных партий. Предположу, что на октябрь 2024 г. он больше будет съедать у Байдена, потому что перетягивает недовольных его политикой демократов. За Кеннеди им проголосовать легче, чем за Трампа», – резюмировал эксперт.