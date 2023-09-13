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«Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок»

Суровую правду говорит американцам претендент на участие в президентских выборах Вивек Рамасвами
Роман Романов Кирилл Вишнепольский
Предприниматель Вивек Рамасвами / Gage Skidmore

Первые дебаты претендентов от республиканской партии на участие в президентских выборах – 2024 прошли 23 августа без Дональда Трампа: он счел свой рейтинг слишком высоким, чтобы тратить на это время. Но отсутствия экс-президента не ощущалось: разговор восьми претендентов все время возвращался к личности и политике самого яркого из республиканцев.

«Поддержите ли вы Трампа в качестве кандидата, если его осудят [по возбужденным ранее уголовным делам]? Поднимите руку, если да», – попросил ведущий. Бывшие губернаторы Арканзаса и Нью-Джерси Аса Хатчинсон и Крис Кристи поплотнее прижали руки к корпусу, чтобы ненароком не проголосовать. Губернатор Флориды Рон Десантис косился на соседей, переминаясь. И только 38-летний бизнесмен Вивек Рамасвами отсалютовал Трампу мгновенно и с вдохновением.

И он же был единственным, кто воздел руку в ответ на вопрос: «Кто из вас не поддерживает дальнейшее финансирование Украины?» И у него есть прямой, как трубопровод, план вывода Америки из кризиса: «Ребята, это не так уж и сложно. Откройте для себя энергетику. Бурите, качайте, сжигайте уголь, расширяйте использование ядерных электростанций. Верните людей на работу, хватит платить им за то, чтобы они сидели дома!»

Вивек Рамасвами избрал для своей кампании лозунг: «Я расскажу вам суровую правду!» «Правды» (Truths) выложены на его предвыборном сайте списком, по пунктам: «1. Бог реален. 2. Существуют два гендера. 3. Для процветания человечества требуется ископаемое топливо. 4. Борьба с расизмом тоже приводит к расизму. 5. Открытые границы – это отсутствие границ...» И так далее вплоть до «Существует только три ветви власти, не четыре» – перед журналистами Рамасвами тоже не заискивает.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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