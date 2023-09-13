«Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок»

И он же был единственным, кто воздел руку в ответ на вопрос: «Кто из вас не поддерживает дальнейшее финансирование Украины?» И у него есть прямой, как трубопровод, план вывода Америки из кризиса: «Ребята, это не так уж и сложно. Откройте для себя энергетику. Бурите, качайте, сжигайте уголь, расширяйте использование ядерных электростанций. Верните людей на работу, хватит платить им за то, чтобы они сидели дома!»