Паралич конгресса снижает шансы одобрения пакета помощи Украине и Израилю

Сумма в $200 000 была зачислена на личный счет Джеймса 1 марта 2018 г. В тот же день он перевел эти деньги старшему брату Джо Байдену и классифицировал перевод как возврат долга. Теперь, по словам Комера, комитет будет выяснять, мог ли Джо Байден одолжить своему брату такую сумму и кто еще из родственников президента замешан в похожих схемах.