Паралич конгресса снижает шансы одобрения пакета помощи Украине и Израилю

Паралич конгресса снижает шансы одобрения пакета помощи Украине и ИзраилюНо республиканцам обещана поддержка укрепления границы
Президент США Джо Байден 20 октября запросил конгресс выделить дополнительное финансирование военной помощи Украине и Израилю. Общая сумма запроса составляет $105,85 млрд, из которых $61,4 млрд предназначено для Киева, а $14,3 млрд – для Тель-Авива. $9,15 млрд будет направлено на преодоление гуманитарного кризиса в зонах конфликта. Пакет также включает $13,6 млрд на охрану южных границ США, борьбу с нелегальной миграцией из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Помимо этого администрация просит $7,4 млрд на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть из этих средств направлена на обеспечение обороноспособности Тайваня.
О решении Байдена предложить конгрессу комбинированный пакет сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав письмо главы административно-бюджетного управления Шаланды Янг временному спикеру палаты представителей Патрику Макгенри. В письме подчеркивается, что одобрение дополнительных статей расходов привлечет в американскую военную промышленность $50 млрд инвестиций.
Реакция на запрос
Решение Байдена вызвало неоднозначную реакцию у конгрессменов. Лидеры обеих партий в сенате, демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконнелл, заявили, что верхняя палата намерена рассмотреть запрос президента.
По мнению Шумера, это вынудит конгрессменов в палате представителей скоординировать усилия и активизировал ее работу. Тем не менее, согласно The New York Times, перед тем как комбинированный пакет сможет стать предметом голосования в сенате, он должен быть оформлен в законопроект, что может занять несколько недель.
В то же самое время некоторые республиканцы и в палате представителей, и в сенате заявили, что выступают против объединения помощи Украине и Израилю. Республиканка Марджори Тейлор Грин написала на своей странице в X (бывший Twitter), что намерена голосовать против президентской инициативы: «Американцы не могут позволить себе финансировать иностранные войны Джо».
Сенатор от Огайо Джеймс Вэнс также раскритиковал запрос президента. «То, что сделал президент, абсолютно бесчестно. Если он хочет продать американцам очередные $60 млрд помощи Украине, он не должен использовать мертвых израильских детей», – заявил конгрессмен.
Республиканцы недовольны и выделением $850 млн на нужды мигрантов, прибывших в США из Мексики. Средства заложены в этом же проекте Байдена.
Согласно опросу CNBC (проведен с 11 по 15 октября), 74% американцев считают важным оказать помощь Израилю. 61% заявили, что Америке стоит «сосредоточиться» на помощи для Украины. 52% высказались аналогично по поводу Тайваня.
Парализованный конгресс
Но конгресс до сих пор частично парализован. Палата представителей не может продолжить работу, пока не избран новый спикер или не даны дополнительные полномочия ее временному председателю.
Кандидат республиканцев Джим Джордан после трех неудачных раундов голосования в палате был отстранен от борьбы после закрытого внутрипартийного голосования 20 октября. 21 октября республиканцы не выбрали нового кандидата.
Часть из них, по неподтвержденным данным, была готова поддержать процедуру передачи полномочий временному спикеру. Другая, представленная по большей части правым крылом партии, наоборот, выступает против этого и намерена выбрать полноценного спикера. Идею предоставить Макгенри дополнительные полномочия поддерживали и некоторые демократы.
Всего с 20 октября, по данным The New York Times, заявили об участии в борьбе за номинацию кандидата на пост спикера 10 республиканцев. 23 октября каждый из них сможет представить партии свое политическое видение и ответить на вопросы. Потенциальными фаворитами гонки считаются конгрессмен от Флориды Байрон Дональдс и партийный «хлыст» (его задача – убедить или вынудить конгрессменов голосовать в соответствии с партийной линией) Том Эммер.
Кандидатура последнего, по данным Politico, не устраивает экс-президента США Дональда Трампа. Но за Эммера выступил экс-спикер Кевин Маккарти, отстраненный 3 октября.
Атака на президента
Ситуация для Байдена может осложниться и очередными обвинениями в коррупции. 20 октября председатель комитета палаты представителей по надзору республиканец Джеймс Комер сообщил, что этот орган обнаружил чек на $200 000, выписанный на имя Джо Байдена в 2018 г. его младшим братом Джеймсом. Последний получил деньги от компании Americore Health LLC.
Представители Americore утверждают, что младший брат Байдена в обмен на крупные суммы обещал «открыть двери» на Ближний Восток и привлечь для Americore дополнительные инвестиции, используя «свои политические связи».
Сумма в $200 000 была зачислена на личный счет Джеймса 1 марта 2018 г. В тот же день он перевел эти деньги старшему брату Джо Байдену и классифицировал перевод как возврат долга. Теперь, по словам Комера, комитет будет выяснять, мог ли Джо Байден одолжить своему брату такую сумму и кто еще из родственников президента замешан в похожих схемах.
Конституция США гарантирует палате представителей так называемую силу кошелька. Все, в том числе международные, финансовые обязательства должны быть одобрены палатой.
Что говорят эксперты
Сейчас запрос средств у конгресса выглядит скорее как символический жест со стороны администрации Байдена, считает политолог Ян Веселов. «Пока палата представителей не выберет спикера, о выделении новых средств не может быть и речи», – подчеркнул он. Кроме того, эксперт считает, что даже возможная поддержка плана Байдена со стороны сената вряд ли повлияет на республиканцев в нижней палате конгресса.
Байден стремится подчеркнуть, что только меньшинство в республиканской партии не готово поддерживать Украину, и выставить это самое меньшинство политическими отщепенцами, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Не случайно Байден в своем телеобращении поставил «Хамас» и Россию на один уровень, объявив их врагами демократии. Соответственно, по логике Байдена, те, кто не поддерживает выделение денег Украине и блокирует пакет, автоматически поддерживают «Хамас», – пояснил политолог.
Суслов отметил, что перспективы комбинированного пакета будут зависеть от того, какой республиканец станет спикером. Если победит представитель правого крыла, то Байдену будет трудно протолкнуть свой план в конгрессе. В случае если спикером станет мейнстримный республиканец, то у пакета немного больше шансов быть одобренным, заключил Суслов.