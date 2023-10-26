Что Путин говорил о палестино-израильском конфликте на встрече с религиозными деятелями

Что Путин говорил о палестино-израильском конфликте на встрече с религиозными деятелямиПрезидент обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителями христиан, мусульман и иудеев
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, провел в Кремле традиционную встречу с представителями религиозных конфессий. Главной темой стал конфликт на Ближнем Востоке.
Путин подчеркнул, что все с тревогой следят за ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Новый виток конфликта уже унес тысячи жизней, сказал Путин, напомнив, что Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Он выразил соболезнования израильтянам и гражданам других стран, чьи близкие погибли в ходе атаки 7 октября.
«Но для нас очевидно и то, что за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди, – отметил президент. – Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи. Это настоящая гуманитарная катастрофа».
После этого президент напомнил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту известна и основана на решениях Совбеза ООН, которые предусматривают создание двух независимых государств – Израиля и Палестины. Главная задача сейчас – остановить кровопролитие, иначе разрастание кризиса приведет к разрушительным последствиям, которые могут выплеснуться и за границы Ближнего Востока, сказал он.
Дальше Путин говорил о том, что «некоторые силы» пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянув в конфликт как можно больше стран и народов, играя при этом на национальных и религиозных чувствах. Целью таких действий, по его мнению, является нестабильность в мире и провоцирование «конфликта цивилизаций», а кроме того – выстраивание «нового миропорядка», суть которого «лицемерие и двойные стандарты».
Но при этом набирает обороты процесс формирования многополярного мира. Чтобы остановить его, в ход идут исламофобия, антисемитизм и русофобия, считает президент. Среди целей некоторых стран есть и те, которые касаются России, в частности, ей пытаются нанести стратегическое поражение, сказал Путин: «Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно связаны так или иначе с Россией, или, точнее, били бы по России, по нашему обществу».
Участники встречи с Путиным
Во встрече с президентом участвовали патриарх Кирилл, митрополит Воскресенский Григорий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, главный раввин России (Федерация еврейских общин России) Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений Иван Сусайков, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.
Сейчас на лидерах общественного мнения, руководителях партий, общественных объединений, губернаторах, пастырях традиционных религий лежит ответственность за будущее России и нужно всегда помнить, что «межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности», сказал Путин. «Все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую», – подчеркнул президент. Он поблагодарил еще раз представителей конфессий за их позицию и развитие межнациональных отношений.
Иерусалим остается священным городом, святой землей, где происходили важнейшие события мировой истории, сказал на встрече патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, сейчас в мире развивается множество конфликтов, а события последних дней несут особую тревогу, поскольку сталкиваются ислам и иудейство. «Трудно сказать, что было бы на Ближнем Востоке, если бы не миротворческая позиция России», – отметил предстоятель РПЦ. По словам патриарха, нужно не допустить в России проявлений ненависти на религиозной почве. В России же все иначе, поскольку тут нет принципиальных разногласий между представителями разных конфессий, а много общего в вопросах нравственности, добавил патриарх.
Почему здесь мы дружим, помогаем друг другу, радуемся вместе, а там это невозможно? Потому что здесь у нас мудрый президент, который, когда видит, что может помочь дружбе, или когда видит трудный момент, собирает нас вместе
Позиции представителей всех конфессий были схожи, но с нюансами. Председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин говорил, что они тяжело переносят происходящее на Ближнем Востоке, Россия же вносит вклад в установление мира там. По его словам, в основе конфликта лежит несправедливость по отношению к палестинскому народу.
Он, как и президент, говорил о двойных стандартах некоторых стран, о том, что кого-то не устраивает многополярный мир. Таджуддин призвал прекратить военные действия, освободить заложников, провести переговоры на высшем уровне, создать гуманитарные коридоры и, в частности, в России создать единый центр по координации гуманитарной работы. «В России никогда не конфликтовали представители традиционных религий – мы признаем одного создателя, и нам нечего делить в этом мире, а в вечности – тем более», – сказал в завершение верховный муфтий.
Главный раввин России Берл Лазар подчеркнул, что «народное единство – главное, что есть в России», а во многих странах люди разных конфессий даже не могут собраться за одним столом. В России даже люди на демонстрации не выходят, а во всем мире такими акциями пользуются экстремисты, продолжил он, но все равно главная задача для России сейчас – это постоянная борьба с экстремизмом.
Дальше Лазар перешел уже к палестино-израильскому конфликту. «Но мир с убийцами невозможен по определению. Поэтому, когда мы сейчас скорбим о сотнях невинных жертв, убитых террористами 7 октября, когда мы молимся о спасении более 200 заложников. И спасибо муфтию Талгату, который сказал о том, что мы должны собраться вместе и сделать все возможное, чтобы они могли вернуться домой. Мы знаем, что никаких переговоров с террористами быть не может, тем более никаких компромиссов», – сказал Лазар.
Россия является примером для всего мира, отметил раввин: «Почему здесь мы дружим, помогаем друг другу, радуемся вместе, а там это невозможно? Потому что здесь у нас мудрый президент, который, когда видит, что может помочь дружбе, или когда видит трудный момент, собирает нас вместе». Завершил он выступление тем, что напомнил, что в России с террористами поступают очень жестоко и «результат налицо».