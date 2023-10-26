Что Путин говорил о палестино-израильском конфликте на встрече с религиозными деятелями

Иерусалим остается священным городом, святой землей, где происходили важнейшие события мировой истории, сказал на встрече патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, сейчас в мире развивается множество конфликтов, а события последних дней несут особую тревогу, поскольку сталкиваются ислам и иудейство. «Трудно сказать, что было бы на Ближнем Востоке, если бы не миротворческая позиция России», – отметил предстоятель РПЦ. По словам патриарха, нужно не допустить в России проявлений ненависти на религиозной почве. В России же все иначе, поскольку тут нет принципиальных разногласий между представителями разных конфессий, а много общего в вопросах нравственности, добавил патриарх.