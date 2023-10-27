Турчак попросил Мишустина продлить паспорта участников спецоперации

Турчак попросил Мишустина продлить паспорта участников спецоперацииРечь идет о замене документа по достижении 20 и 45 лет
Участников специальной военной операции на Украине могут избавить от необходимости менять паспорт в течение 90 дней по достижении 20 и 45-летнего возраста. Письмо с соответствующей просьбой направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина секретарь генсовета «Единой России» и руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак (письмо есть у «Ведомостей»). Члены группы предлагают продлить срок действия таких паспортов до окончания военной службы. «Часто бывает так, что у бойцов на передовой истек или истекает срок действия паспорта. Поменять его в установленном порядке возможности нет. Но есть реальный шанс получить штраф за его несвоевременную замену (от 2000-3000 руб. до 5000 руб. для москвичей и петербуржцев)», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Необходимость менять паспорт в течение 90 дней установлена положением о паспорте гражданина РФ от 1997 г., утвержденным постановлением правительства. При этом тот же документ предусматривает, что военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или заменяются по окончании установленного срока военной службы по призыву. В отношении иных категорией военнослужащих подобного правила не предусмотрено, а оформление в нужный срок нового паспорта в условиях спецоперации, пишет Турчак, не представляется возможным. «Невозможность замены паспорта в установленный срок приводит не только к бытовым проблемам, в частности при взаимодействии с кредитными организациями, но и является основанием для применения мер административной ответственности к таким гражданам», – отметил в письме Турчак.
Он также привел в пример уже имеющуюся практику автоматического продления действия отдельных документов. Например, постановлением от 2022 г. продлили на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. Такая мера была предпринята в связи с пандемией коронавируса во избежание очередей. Сегодня необходимо аналогичное решение по паспортам участников спецоперации, объяснил он письмо Мишустину.
Срок в 90 дней появился в законе также в период пандемии, поправки были внесены правительством в июле 2021 г. Ранее, когда гражданину исполнялось 20 или 45 лет, ему необходимо было сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдавалось временное удостоверение личности. С таким документом он не мог оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг, отмечали тогда в правительстве. Сейчас старый паспорт действует все 90 дней.