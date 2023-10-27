Турчак попросил Мишустина продлить паспорта участников спецоперации

Участников специальной военной операции на Украине могут избавить от необходимости менять паспорт в течение 90 дней по достижении 20 и 45-летнего возраста. Письмо с соответствующей просьбой направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина секретарь генсовета «Единой России» и руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак (письмо есть у «Ведомостей»). Члены группы предлагают продлить срок действия таких паспортов до окончания военной службы. «Часто бывает так, что у бойцов на передовой истек или истекает срок действия паспорта. Поменять его в установленном порядке возможности нет. Но есть реальный шанс получить штраф за его несвоевременную замену (от 2000-3000 руб. до 5000 руб. для москвичей и петербуржцев)», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.