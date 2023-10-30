В Госдуму внесли законопроект о запрете использования телефонов во время уроков

Один из авторов законопроекта – первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») сказала «Ведомостям», что инициатива позволит ученикам не отвлекаться самим и не мешать другим детям получать знания. «И сами педагоги признаются, что порой просто боятся идти в класс, жалуются, что находятся иногда в уязвимом положении и никак не защищены от цифровых угроз», – отметила она. По словам депутата, бывают случаи, когда школьники включают телефон, снимают видео, оскорбляя учителя, провоцируя его на реакцию, доводя до слез и проблем с сердцем.