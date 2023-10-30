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Политика / Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете использования телефонов во время уроков

При этом школьники смогут пользоваться гаджетами с разрешения педагога в учебных целях
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы и сенаторы предложили запретить использование телефонов в школах без разрешения учителя. Авторы хотят дополнить новым пунктом ст. 43 закона «Об образовании», в котором говорится об обязанностях и ответственности обучающихся. Школьники смогут пользоваться средствами связи во время уроков только в учебных целях и в экстренных случаях.

Законопроект также предлагает ввести дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим правила внутреннего распорядка учебного заведения. Взыскания планируют применять к обучающимся, которые «нарушают или ущемляют» права педагога. В соответствии с действующим законодательством дисциплинарные взыскания в школе – это замечание, выговор и отчисление.

Инициатива также усиливает «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации». Поправки помогут устранить «диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия», говорится в пояснительной записке.

Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил журналистам, что «речь не идет ни о каких запретах». Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться только с разрешения учителя: «Именно педагог выстраивает образовательный процесс на уроке, он главный человек в классе, а качество обучения напрямую зависит от вовлеченности ребят и соблюдения ими дисциплины».

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В апреле 2022 г. Минпросвещения уже рекомендовало школам собирать у учеников телефоны перед входом в класс. Кравцов также советовал использовать телефоны только с разрешения педагога в рамках учебного процесса. В августе того же года рекомендации по гаджетам вошли в новые санитарные правила Роспотребнадзора: ученикам запретили использовать телефоны во время урока вместо планшета или компьютера из-за маленького размера экрана. В Минпросвещения тогда поясняли, что это провоцирует нарушение осанки и напряжение органов зрения.

Один из авторов законопроекта – первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») сказала «Ведомостям», что инициатива позволит ученикам не отвлекаться самим и не мешать другим детям получать знания. «И сами педагоги признаются, что порой просто боятся идти в класс, жалуются, что находятся иногда в уязвимом положении и никак не защищены от цифровых угроз», – отметила она. По словам депутата, бывают случаи, когда школьники включают телефон, снимают видео, оскорбляя учителя, провоцируя его на реакцию, доводя до слез и проблем с сердцем.

Документ рассмотрят на круглых столах в Госдуме, Общественной палате и на встречах депутатов с избирателями, добавил другой автор инициативы – вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов (ЛДПР).

Еще один автор законопроекта – лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев – напомнил «Ведомостям», что в начале октября 72% родителей поддерживали запрет смартфонов в школах. После того как началась общественная дискуссия, этот процент, согласно исследованию SuperJob, увеличился до 83%. Нечаев подчеркнул, что между использованием телефонов и качеством образования есть прямая связь: с каждым годом способность детей к концентрации падает. «Даже самый талантливый учитель может удерживать внимание ребенка 10–15 минут максимум. Теперь ему на смартфон каждые пару минут приходят уведомления. Сосредоточиться очень сложно», – сказал он.

Заместитель директора школы «Новый взгляд» по основной и старшей школе Евгений Жеглов считает ограничение правильной инициативой, которая даст возможность школе совместно с родительским сообществом самостоятельно определять политику использования гаджетов. «Эта политика зависит от образовательной модели школы, готовности академической команды к эффективному использованию гаджетов в образовательном процессе и от технологий, с которыми работает конкретная школа», – добавил он.

Ограничения, указанные в документе, выглядят достаточно корректно, считает руководитель Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Сергей Косарецкий. По его словам, рост числа конфликтных ситуаций вокруг использования гаджетов действительно наблюдается, а у педагога и школы не хватает инструментов для их разрешения. «Акцент делается на защите интересов педагогов и усилении их возможностей регулировать поведение детей, что мне кажется верным в текущей ситуации.

Понятно, что законодатель также стремится таким образом улучшить свой имидж в глазах профессионально сообщества», – добавил Косарецкий. При этом эксперт считает, что грамотное использование смартфонов и других гаджетов в образовании с использованием технологий искусственного интеллекта может повысить эффективность обучения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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