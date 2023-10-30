Регионам могут передать полномочия по работе с неопасными строительными отходами

«Со стороны регионов стали поступать запросы по поводу отходов III–V классов опасности: это шины, сточные воды, золошлаки, отходы со стройки и после сноса. Понятно, что делать с ТКО: они полностью зарегулированы. А что делать с остальными видами отходов?» – рассуждает гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Инициативой предлагается вносить сведения об этих отходах в территориальные схемы, а также создать реестр объектов обращения с такими отходами и реестр транспортировщиков, пояснил Буцаев «Ведомостям». Более того, говорит он, регионы смогут сами устанавливать правила по этим отходам – каким образом должно происходить обращение с ними с учетом потребностей самого региона. Также, по его словам, регионы могли бы создавать региональные информационные системы обращения с отходами либо использовать федеральную информационную систему обращения с отходами, созданием которой сейчас занимается РЭО.