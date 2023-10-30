Регионам могут передать полномочия по работе с неопасными строительными отходами

Регионам могут передать полномочия по работе с неопасными строительными отходамиУ министерств и контрольных органов инициатива вызвала вопросы
Столичная мэрия предлагает передать регионам полномочия по регулированию обращения отходов III–V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Об этом на расширенном заседании комитета по экологии Госдумы сообщил представитель аппарата правительства Москвы. Из его презентации следует, что это законодательная инициатива Сергея Собянина. Впрочем, пока она не оформлена в законопроект, пояснил «Ведомостям» собеседник в нижней палате парламента.
«Комитет предложил создать группу по выработке общего решения, в которую приглашаются все участники совещания. Результатом должно стать внесение и принятие законопроекта – регионам необходим этот документ, чтобы выстроить работающую и прозрачную систему», – написал глава комитета Дмитрий Кобылкин в своем Telegram-канале. Как пояснил «Ведомостям» зампред комитета Александр Коган, рабочая группа займется разработкой текста законопроекта. «Решения необходимы взвешенные. Искать их будет рабочая группа, которая создана на площадке комитета Госдумы по экологии», – добавил он. Сроков внесения готового документа пока не установлено, уточнил его помощник. «Ведомости» направили запрос в мэрию Москвы.
Сейчас отходы, не относящиеся к ТКО, не входят в зону ответственности регионального оператора. Как правило, это отходы после строительства и капремонта, отработанное моторное масло и автопокрышки, продукты жизнедеятельности домашнего скота и птицы, бытовая техника и электроника, текстиль и бумага. Отходы, не входящие в состав ТКО, должны вывозиться по отдельному договору с регоператором или иной организацией, у которой есть лицензия. Обязанность заключить такой договор возлагается непосредственно на отходообразователя.
Суть предложения столичных властей заключается в том, что транспортировкой таких отходов должны заниматься только лица, включенные в реестр операторов, сказал на заседании рабочей группы представитель аппарата правительства Москвы.
«Со стороны регионов стали поступать запросы по поводу отходов III–V классов опасности: это шины, сточные воды, золошлаки, отходы со стройки и после сноса. Понятно, что делать с ТКО: они полностью зарегулированы. А что делать с остальными видами отходов?» – рассуждает гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Инициативой предлагается вносить сведения об этих отходах в территориальные схемы, а также создать реестр объектов обращения с такими отходами и реестр транспортировщиков, пояснил Буцаев «Ведомостям». Более того, говорит он, регионы смогут сами устанавливать правила по этим отходам – каким образом должно происходить обращение с ними с учетом потребностей самого региона. Также, по его словам, регионы могли бы создавать региональные информационные системы обращения с отходами либо использовать федеральную информационную систему обращения с отходами, созданием которой сейчас занимается РЭО.
«Изменения, которые мы предлагаем, направлены на то, чтобы как можно больше видов отходов охватить в части регуляторики. Это позволит не только сделать отрасль прозрачнее, но также предпринять дополнительные шаги в построении экономики замкнутого цикла», – резюмировал он.
Ежегодно в России вырабатывается 8,5 млрд т отходов III–V классов опасности, отметил в ходе обсуждения замминистра природных ресурсов Дмитрий Тетенькин. Он подчеркнул, что федеральному центру необходимо понимать, не случится ли недоговоренностей и противоречий с компетенциями субъектов в случае принятия предложения Москвы. Кроме того, у министерства вызывает вопросы сам принцип, по которому регионы будут регулировать обращение только тех отходов, которыми захотят заниматься. В связи с этим Тетенькин предложил реализовать эту инициативу не в формате законодательных изменений закона «Об отходах производства и потребления» и обязательного введения этой нормы, а в формате отдельного ФЗ по проведению такого эксперимента в отдельных субъектах.
Росприроднадзор выступил против передачи регионам полномочий по регулированию обращения отходов III–V классов опасности, не относящихся к ТКО, заявил на заседании комитета представитель ведомства Семен Загородников. Вопросы, связанные с порядком организации обращения, в таком случае «могут быть установлены, а могут быть и не установлены» на усмотрение региона, пояснил Загородников. Контрольное ведомство, в свою очередь, предложило разработать единые для всех требования на федеральном уровне.
Замдиректора департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Минстроя Владимир Герасимчук указал, что в предварительном тексте инициативы нет определения понятия «строительные отходы»: «Получится так, что каждый субъект будет регулировать обращение своих собственных отходов, которые он по своему усмотрению назовет таковыми».
У Минфина возник вопрос финансирования необходимых мощностей по переработке, утилизации и хранению мусора. «Пока не понятно, кто за это заплатит: готов ли за это заплатить бизнес либо это будет платить субъект или [федеральный центр]?» – задал вопрос коллегам замдиректора ведомственного департамента бюджетной политики в отраслях экономики Павел Тончев. Если создана федеральная информационная система, то не принято «для реализации взаимодействия [субъектов и центра] разрабатывать более 80 других форматов информационных систем», – отметила замдиректора департамента информационных технологий Минфина Екатерина Ревенкова. Кроме того, по ее словам, не понятно, что делать субъектам, если у них нет сейчас таковой.
При этом представители регионов поддержали инициативу. Представитель Московской области отметил, что нет никакой проблемы с точки зрения взаимодействия информационных систем, поскольку у регионов есть опыт внедрения государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ: «Никто же не спрашивал, за счет каких денег содержится ГИС ЖКХ в субъектах и как мы поставляем туда данные». Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров добавил, что в 2022 г. в области было ликвидировано 885 свалок, в структуре которых большую часть занимают стройотходы. «Сейчас мы ограничены отсутствием полномочий», – поделился он. Представитель комитета по обращению с отходами Ленинградской области Анастасия Кузнецова поддержала проект, отметив, что «проблема несанкционированных свалок и обращения со стройотходами стоит остро».
Запрос на передачу полномочий субъектов у регионов действительно есть, подтвердил «Ведомостям» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. «Эффективнее было бы на уровне субъекта без федерального участия регулировать обращение других видов отходов – сноса и строительства, шин, осадков сточных вод и др. Но учет таких видов должен быть интегрирован в федеральные системы», – пояснил он. Децентрализация полномочий по регулированию обращения отходов и их распределение по местам – правильная инициатива, считает общественный уполномоченный по вопросам экологии Михаил Замарин. «Регионы знают больше, чем центр, не вся повестка доходит до него, есть определенная [региональная] специфика на местах», – пояснил он «Ведомостям».