Франция хочет депортировать в Россию десятки исламистов

«В рамках этой конвенции и судебной практики ЕСПЧ, если люди, которых собираются подвергать реадмиссии, оспорят ее в суде, ему придется определять, будет ли нарушено при выдаче право высылаемых на жизнь, право не подвергнуться пыткам и т. д. Это может занять как минимум две инстанции и после – еще и ЕСПЧ, если туда пойдет иск, так что дело может затянуться», – говорит Гландин.