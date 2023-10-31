Франция хочет депортировать в Россию десятки исламистов

Франция хочет депортировать в Россию десятки исламистовПариж пытается обезопасить себя после убийства учителя
Франция начнет процедуру депортации 39 россиян, которых правоохранители считают «приверженцами радикального ислама», и надеется получить согласие России принять их. Списки отправлены российским властям, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в опубликованном 30 октября радиостанциями RMC и BFMTV интервью. Поводом для депортации стала серия нападений 13 октября во Франции после начала конфликта между Израилем и исламистской группировкой «Хамас».
«На прошлой неделе мы представили [список кандидатов на депортацию] российским властям и начнем соответствующие переговоры и процедуры. Нам необходимо обезопасить нашу страну от возможных негативных проявлений радикального ислама, в том числе от террористических актов», – сказал Дарманен. Данные депортируемых министр не назвал. По его словам, до начала боевых действий на Украине Москва обычно давала согласие на прием таких граждан.
Министр подчеркнул, что выслать россиян из страны без решения Москвы принять их невозможно, пока же за ними установлен «самый строгий контроль». 15 октября министр сообщал, что в списке S МВД Франции, куда вошли представляющие угрозу национальной безопасности люди, около 60 россиян. «Около 40» либо в тюрьмах, либо взяты под стражу. Но, посетовал Дарманен, выслать всех фигурантов списка S невозможно из-за позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), осуждающего подобные «неизбирательные меры».
Между Россией и ЕС действует соглашение о реадмиссии от 25 мая 2006 г., объясняет партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, французские власти должны направить ходатайство о реадмиссии с необходимыми данными в 60-дневный срок при обычном порядке и в двухдневный – в случае ускоренного. В первом случае Россия должна дать ответ в 25-дневный срок. Она может отказать с указанием причины. Согласно статье 18 соглашения, оно не должно наносить ущерба правам, обязанностям и ответственности ЕС, Франции и России, которые вытекают из международных конвенций, включая Европейскую конвенцию 1950 г. о защите прав человека и основных свобод.
«В рамках этой конвенции и судебной практики ЕСПЧ, если люди, которых собираются подвергать реадмиссии, оспорят ее в суде, ему придется определять, будет ли нарушено при выдаче право высылаемых на жизнь, право не подвергнуться пыткам и т. д. Это может занять как минимум две инстанции и после – еще и ЕСПЧ, если туда пойдет иск, так что дело может затянуться», – говорит Гландин.
Обращение в ЕСПЧ действительно может создать сложности в процессе депортации данных граждан, подтвердил «Ведомостям» кандидат юридических наук, практикующий в Страсбурге адвокат ЕСПЧ Александр Суржин. По его словам, страсбургским судом наработана практика по такого рода делам в отношении россиян, в частности уроженцев Северного Кавказа, относительно применимости так называемых «временных мер – 39-го Правила ЕСПЧ», единственного инструмента, приостанавливающего экстрадицию. «В случае если истец сможет доказать реальность угрозы жизни или возможного жестокого обращения, запрещаемого Конвенцией, ЕСПЧ может предписать властям приостановить такую высылку», – говорит Суржин.
«Ведомости» направили запросы в Минюст, Генпрокуратуру и МВД России.
Решение о высылке россиян принято в связи с убийством учителя литературы Доминика Бернара в одной из школ Арраса. Преподавателя убил бывший ученик школы – 20-летний уроженец Ингушетии Мохаммад Могушков. Во Францию он прибыл в пятилетнем возрасте. Прокуратура страны предъявила ему обвинения в убийстве. «Я не мог выслать нападавшего в Аррасе, так как мне это мешает сделать закон», – пожаловался Дарманен в интервью. Под стражей по этому делу находятся уже 11 человек, включая старшего брата Могушкова, ранее судимого за участие в террористической группе и за оправдание терроризма.
Атмосфера джихадизма
С 7 октября во Франции, по словам Дарманена, зафиксировано 819 антисемитских актов, арестовано 414 человек, 1500 оштрафовано. Всплеск инцидентов произошел 13 октября, когда в соцсетях радикалами на фоне событий в Газе был объявлен «день всемирного еврейского погрома». С 23 по 28 октября выслано 92 «опасных иностранца», восемь депортированы 29 октября. «У нас есть атмосфера джихадизма», – признал министр.
По словам завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, депортация групп иностранцев из Франции происходит не первый раз: в правление Николя Саркози под предлогом общественной безопасности депортировались цыгане – выходцы из Румынии. По мнению эксперта, текущая высылка связана с желанием Парижа воспользоваться информационным фоном на Ближнем Востоке, чтобы избавиться от некоторых нежелательных элементов, угрожающих общественному порядку.
При этом, продолжает Тимофеев, депортация россиян – ситуативное решение, их высылка не будет систематической. «Франция позиционирует себя как государство, где восторжествовали гуманистические принципы прав человека и личных свобод. Перспективы дальнейшего пребывания мигрантов-мусульман будут зависеть от их поведения, подозреваемые находятся под наблюдением», – добавил эксперт.
Париж не выделяет выходцев с Северного Кавказа как основную потенциальную угрозу безопасности, считает эксперт. Французские власти продолжат пересматривать миграционный контроль и порядок запроса убежища не только для россиян, но и для других стран мусульманского Востока, говорит Тимофеев.