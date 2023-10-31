Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области Кувшинникова

Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области КувшинниковаВрио главы региона назначен зампред правительства Московской области Георгий Филимонов
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Документ опубликован на сайте Кремля.
В указе говорится, что Кувшинников подал заявление о досрочном прекращении полномочий. «Принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О. А. по собственному желанию», – сказано в документе. Врио губернатора назначен зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
В Telegram-канале Кремля было опубликовано видео встречи президента с Кувшинниковым и Филимоновым одновременно. Путин поблагодарил бывшего губернатора Вологодской области за работу на протяжении 12 лет и выразил надежду, что он сам доволен проделанной работой. «Я знаю, что вы хотели бы, желание такое есть, остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым вы его поставили», – сказал президент.
Филимонов заявил президенту, что Вологодская область – его родной регион, поскольку «там вырос, там родители, оттуда супруга». «Это родная земля, которая питается силой русского Севера, силой нашего народа», – сказал он. По его словам, Кувшинников задал высокую планку и «всегда тяжело показывать высокий результат на фоне выдающихся показателей», но у них с экс-губернатором разработана новая программа социально-экономического развития региона. Врио обозначил основные точки этой программы и пообещал привнести в регион лучшие практики, которые использовались в Московской области.
«Нужно вписаться во все программы, которые правительство реализует, для достижения национальных целей развития – так, чтобы Вологодская область была вписана в подавляющее большинство этих программ. Тогда будет легче просто добывать ресурсы для достижения тех целей, о которых вы сейчас сказали», – порекомендовал ему Путин.
Филимонов родился 23 февраля 1980 г. в Томске, с 1981 по 1997 г. проживал в Череповце Вологодской области. В период с 2005 по 2009 г. он был консультантом, затем советником управления президента по внешней политике. Позднее занимал должность заместителя генерального директора ЗАО «Согласие» по внешнеэкономическому сотрудничеству. В 2014-2017 гг. Филимонов работал директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, в 2017-2021 гг. – референтом управления президента по внутренней политике. С 2021 г. был заместителем председателя правительства Московской области, курирующим сельское хозяйство, потребрынок, торговлю и лесной комплекс.