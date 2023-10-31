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Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области Кувшинникова

Врио главы региона назначен зампред правительства Московской области Георгий Филимонов
Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Документ опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится, что Кувшинников подал заявление о досрочном прекращении полномочий. «Принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О. А. по собственному желанию», – сказано в документе. Врио губернатора назначен зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В Telegram-канале Кремля было опубликовано видео встречи президента с Кувшинниковым и Филимоновым одновременно. Путин поблагодарил бывшего губернатора Вологодской области за работу на протяжении 12 лет и выразил надежду, что он сам доволен проделанной работой. «Я знаю, что вы хотели бы, желание такое есть, остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым вы его поставили», – сказал президент.

Филимонов заявил президенту, что Вологодская область – его родной регион, поскольку «там вырос, там родители, оттуда супруга». «Это родная земля, которая питается силой русского Севера, силой нашего народа», – сказал он. По его словам, Кувшинников задал высокую планку и «всегда тяжело показывать высокий результат на фоне выдающихся показателей», но у них с экс-губернатором разработана новая программа социально-экономического развития региона. Врио обозначил основные точки этой программы и пообещал привнести в регион лучшие практики, которые использовались в Московской области.

«Нужно вписаться во все программы, которые правительство реализует, для достижения национальных целей развития – так, чтобы Вологодская область была вписана в подавляющее большинство этих программ. Тогда будет легче просто добывать ресурсы для достижения тех целей, о которых вы сейчас сказали», – порекомендовал ему Путин.

Филимонов родился 23 февраля 1980 г. в Томске, с 1981 по 1997 г. проживал в Череповце Вологодской области. В период с 2005 по 2009 г. он был консультантом, затем советником управления президента по внешней политике. Позднее занимал должность заместителя генерального директора ЗАО «Согласие» по внешнеэкономическому сотрудничеству. В 2014-2017 гг. Филимонов работал директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, в 2017-2021 гг. – референтом управления президента по внутренней политике. С 2021 г. был заместителем председателя правительства Московской области, курирующим сельское хозяйство, потребрынок, торговлю и лесной комплекс.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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