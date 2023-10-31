Путин подписал указ об отставке губернатора Вологодской области Кувшинникова

В Telegram-канале Кремля было опубликовано видео встречи президента с Кувшинниковым и Филимоновым одновременно. Путин поблагодарил бывшего губернатора Вологодской области за работу на протяжении 12 лет и выразил надежду, что он сам доволен проделанной работой. «Я знаю, что вы хотели бы, желание такое есть, остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым вы его поставили», – сказал президент.